【医薬品・化粧品業界向け】５/20～22展示会デモ機の見どころを動画で公開！　パンチ工業が公式YouTubeチャンネルに自動分注装置の動画を投稿

パンチ工業株式会社

パンチ工業株式会社は、企業公式YouTubeチャンネルに「ラボ自動化装置のご紹介 自動分注装置」の動画を公開しました。

本チャンネルは2025年12月に開設したもので、パンチグループの持つ精密金型部品加工の技術紹介に加え、決算情報や展示会の出展報告など、当社に関わる様々なステークホルダーの皆様に向けた動画コンテンツを定期的に発信しております。

この動画は2026年５月20日～22日に行われる【第28回 インターフェックスWeek 東京（第10回バイオ医薬EXPO）】で展示する自動分注装置の内容や機能をご紹介する内容となっており、動画でご紹介する実機は当該展示会でもご覧いただけます。

ぜひご覧ください。

YouTubeチャンネルはこちら :https://www.youtube.com/@punchindustry_official

ラボ自動化装置のご紹介 自動分注装置

パンチグループの手掛ける自動化装置のひとつ「自動分注装置」の機能をご紹介しております。研究や分析の現場で分析にかける前などに行う試薬添加・溶液調製や加熱処理などの「前処理」と呼ばれる工程のひとつである「分注作業」を自動化する装置で、分注はHPLC（高速液体クロマトグラフ）やPCR検査の前処理で行われています。

パンチグループは、こういった研究室での課題解決に向けたヒアリングから要件定義、装置の設計製造まで一気通貫で行っております。

実際の装置の様子を動画でご覧いただける内容となっております。ぜひご覧ください。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Yg2ryzDcUpA ]

パンチグループの自動化事業

パンチグループは1975年に創業した金型部品メーカーです。これまでに培った精密金属加工の技術を生かし、また、労働人口の減少により成長する自動化・省力化市場に貢献するため、2022年10月には、北海道にある自動化装置などの設計を行っている株式会社ＡＳＣｅ（アスク）をグループ会社化。展示会への出展なども積極的に行っており、売上は徐々に伸長しています。2025年５月に策定したパンチグループの長期ビジョン「Vision60」では、自動化ニーズの高まりも受け、ＦＡ事業を「社会の多様なニーズに貢献するための成長力」と位置付け、より一層注力する方向性を示しました。

パンチ工業 ＦＡサイト

https://www.punch.co.jp/product/fa/

株式会社ＡＳＣｅ 企業Webサイト

https://asce-g.com/

実機はインターフェックスWeek 東京で！

パンチグループは、2026年５月20日（水）～22日（金）に幕張メッセにて開催される【第28回 インターフェックスWeek 東京（第10回バイオ医薬EXPO）】に出展いたします。動画でご紹介した自動分注装置の実機を展示しており、実際に動いている様子をご覧いただけるほか、搭載可能なモジュール等のご相談も可能です。

ぜひ当社ブースにお立ち寄りください。

展示会概要

■展示会名：第28回 インターフェックスWeek 東京（第10回バイオ医薬EXPO）

■会 期：2026年５月20日（水）～ 22日（金） 10：00 ～ 17：00

■会 場：幕張メッセ国際展示場 (2ホール ブースNo. 10-59)

〒261-8550 千葉市美浜区中瀬2-1

入場は無料です。Webサイトより来場事前登録が可能です。

事前来場登録はこちら :https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1644282425762548-XHG

■ＵＲＬ ：https://www.interphex.jp/tokyo/ja-jp.html

同時公開動画・宮古工場先輩社員対談 ワークライフバランス編

パンチグループの国内製造拠点のひとつである宮古工場（岩手県宮古市）で働く社員のインタビュー動画です。

2026年３月に公開した第一弾は班長としてコーティング工程に従事する社員のインタビュー、４月に公開した第二弾は同工程に従事する社員２名による仕事についての対談をご紹介しておりましたが、今回は第二弾の社員２名による〇×回答形式で、ワークライフバランスについて語っています。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=EOppgzsFzgo ]

【パンチ工業株式会社 会社概要】

パンチ工業は、精密金型部品、自動化装置及びその周辺部品等の製造・販売を行っています。金型部品とは、自動車やスマートフォンなどの製品を速く、均一に、たくさん生産するために必要な「金型」という装置に組み込まれる部品のことをいい、現代の豊かな生活を見えないところで支えています。パンチ工業は精密な金属加工技術に高い評価をいただいており、特注金型部品では世界シェア１位（当社推計）となっています。

また、製造現場を自動化する「ファクトリーオートメーション（ＦＡ）」分野にも注力しており、金型部品事業で培った高い技術力を生かしつつ、着実に実績を伸ばしています。

パンチグループのパーパスである「ものづくりによる信頼、真摯な技術、自由な創造力で、次世代の豊かな未来をカタチづくる」のもと、今後も世界のものづくりを縁の下で支えてまいります。

社名：パンチ工業株式会社

代表：代表取締役/社長執行役員 森久保 哲司

所在地：東京都品川区南大井6丁目22番7号 大森ベルポートＥ館5階

上場：東京証券取引所 スタンダード市場（6165）

創業：1975年

売上高：408億円（連結・2025年３月期）

従業員：3,463名（連結・2025年３月末）

企業サイト：https://www.punch.co.jp/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@punchindustry_official

事業内容：金型部品、自動化装置及びその周辺部品、特注機械部品等の製造・販売

創業の製品であるプリント基板用穴あけパンチの「パンチ」と、活力にあふれた「パンチ」の効いた会社という意味が込められています。

会社ロゴマークに込められた意味：

ゲンコツマークは「商品である金型用パンチ／ピンと企業としての勢い」、斜線は「稲妻のごとく業界に新風を送らんとする」意気込みを表現しています。

＜お問合せ先＞

パンチ工業株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 広報IR課

電話番号：03-5753-3130

メール ：info-corp@punch.co.jp