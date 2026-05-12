【5月28日（木）参加特典あり | 無料Webセミナー】 複雑化するファイルサーバのアクセス権の見直しポイントを解説 ～Excel・スクリプト運用の限界～

ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社

ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：武内 寿憲、以下ARI）は、2026年5月28日（木）、参加特典付きの無料WEBセミナー「複雑化するファイルサーバのアクセス権の見直しポイントを解説 ～Excel・スクリプト運用の限界～」を開催いたします。

新卒入社や組織変更のたびに、アクセス権設定に多くの時間がかかっていませんか？また、誰がどこにアクセスできるのか把握できず、調査や定期的な棚卸しに時間がかかった経験はありませんか？

アクセス権管理は、運用の積み重ねにより複雑化し、属人化しやすい傾向がありExcelやスクリプトによる管理に限界を感じるケースも増えています。さらに近年では、クラウド活用の拡大により、オンプレミスとクラウドが混在する環境も増え、管理はさらに複雑になっています。

本セミナーでは、アクセス権管理が複雑化する理由と見直しのポイントを解説するとともに、ファイルサーバアクセス権管理システム「ZiDOMA access（ジドーマアクセス）」のご紹介およびデモを実施します。

さらに、セミナーにご参加いただいた方には、ZiDOMA accessの無料トライアルを優先的にご提供いたします。皆さまのご参加をお待ちしております。

■セミナー概要

開催日時：2026年5月28日（木）15:00～15:30

会 場：オンライン（Zoom）

参 加 費：無料

主 催：ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社

お申込み：https://zidoma.com/seminar/20260528.php?utm_source=prtimes

■このような方におすすめ

・人事異動や組織変更に伴うアクセス権管理に手間がかかり、効率化したい方

・アクセス権管理の属人化や複雑化に課題を感じている方

・アクセス権の棚卸しや監査対応にお悩みの方

※都合により、セミナーの視聴ツールが変更となる場合がございます。

※競合他社、同業の方はご参加をお断りさせていただく場合がございます。ご了承ください。

■ZiDOMAについて

ZiDOMA（ジドーマ）は、オンプレミスからクラウドまで企業内のファイルサーバ統合管理を実現するソリューションです。利用状況の可視化、容量の最適化、安全な移行、アクセス権管理など、日々のファイルサーバ運用に必要な機能・サービスをワンストップで提供します。

■ラインナップ

・ZiDOMA公式サイト：https://zidoma.com

・ファイルサーバ容量可視化、分析システム「ZiDOMA data」：https://zidoma.com/data.php

・ファイルサーバアクセス権管理システム「ZiDOMA access」：https://zidoma.com/access.php

・ZiDOMAの「ファイルサーバ構築サービス」：https://zidoma.com/fileserver-build.php

・ZiDOMAの「ファイルサーバデータ移行サービス」：https://zidoma.com/filemigration.php

※ZiDOMA dataとZiDOMA accessはWindowsサーバー/クライアントPCにインストールして利用するアプリケーションです。

※文中に記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

■ARIについて

ARIは、クラウド技術とデータ・AI活用によるビジネストランスフォーメーションデザイナーとして社会変革をリードするDX企業です。「BX designer（ビジネストランスフォーメーションデザイナー）」として、お客様の創造的なビジネスゴールの実現に向け、DX化のためのデジタルシフト、クラウドシフト、データ・AI活用支援等、顧客の課題解決に向けたサービスを提供しております。

BXを実現するサービスブランドとして、クラウド技術の導入および最適化の支援から構築・運用まで提供する「クラウド総合活用支援サービスcnaris（クナリス）」と、データドリブンによるテーマ策定からデータ収集、可視化、分析、AI導入を提供する「データ・AI活用支援サービスdataris（デタリス）」を展開しています。

社名： ＡＲアドバンストテクノロジ株式会社（略称：ARI）

設立： 2010年1月

代表者： 代表取締役社長 武内 寿憲

上場市場： 東京証券取引所 グロース市場（証券コード：5578）

資本金：1億 4,356 万円（2026年2月末現在）

従業員数： 社員数599名 グループ社員計801名（2026年2月末現在）

事業内容： クラウド技術とデータ・AI活用によるDXソリューション事業

URL： https://ari-jp.com