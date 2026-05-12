【第2回 IT・情シスDXPO名古屋′26】システム開発・セキュリティ・IT人材育成のための展示会

ブティックス株式会社

展示会名：第2回 IT・情シスDXPO名古屋’26

公式サイト：https://fox.dxpo.jp/nagoya/system/

会期：2026年5月21日(木)・22日(金)

会場：ポートメッセなごや 第2展示館 主催：ブティックス(株)

展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業などを展開する、ブティックス株式会社（東京都港区、代表取締役社長 新村祐三、東証グロース上場 証券コード：9272）は、5月21日(木)・22日(金) の2日間「第2回 IT・情シスDXPO名古屋’26」をポートメッセなごやにて盛大に開催する。本展は、システム開発・セキュリティ・IT人材育成のための『商談型展示会』であり、来場対象者は、情報システム、システム開発・運用・保守部門および、経営・経営企画、DX推進、人事・採用部門の方々である。

システム開発・情シス部門の皆様必聴の専門セミナーを総計20セッション開催！

本展では、業界の有識者を講師に迎えた「専門セミナー」も同時開催する。ITインフラ・セキュリティコースでは、(一社)情報処理安全確保支援士会 理事 大喜康生氏が、増大するサイバー攻撃の実態と、中小企業が行うべき対策について紹介、またシステム・アプリ開発コースでは、米国スタンフォード大学 客員研究員を務めた経験を持つ(株)トライエッティング 代表取締役社長 CEO兼CRO 長江祐樹氏が、ノーコードAIの活用法や業務効率化につなげる導入事例を解説するなど、情報システム・システム部門はもちろん、DXを推進する経営者必聴のセミナーが多数開催される。

IT・情シスDXPO名古屋’26 出展製品・サービス（一部抜粋）

このほかにも、業務効率化・DX推進のための製品・サービスが多数出展！

詳細は公式HPへ https://fox.dxpo.jp/nagoya/system/

＜本リリース・本展に関するお問合せ先＞

ブティックス(株)内 DXPO事務局

〒108‐0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル（受付11階）

TEL：03-6809-4451 E-mail：info@dxpo.jp

＜取材のお申込み＞

https://secure.dxpo.jp/dxpo/press/form.cgi

＜来場事前登録（無料）・セミナーのお申込み 公式HPへ＞

https://fox.dxpo.jp/nagoya/system/