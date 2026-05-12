『私を喰べたい、ひとでなし』のトレーディング表紙イラスト缶バッジ、トレーディング原作コマブロマイドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『私を喰べたい、ひとでなし』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『私を喰べたい、ひとでなし』の商品の受注を5月7日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1715,2039?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング表紙イラスト缶バッジ

八百歳比名子、近江汐莉、社 美胡の表紙イラストを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \4,455(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング原作コマブロマイド

八百歳比名子、近江汐莉、社 美胡の原作コマイラストをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,125(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼トレーディング原作コマAni-Frame

八百歳比名子、近江汐莉、社 美胡の原作コマイラストをインスタントカメラで撮影したようなデザインのイラストカードに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Ani-Frame」はインスタントカメラで撮影したようなフレーム（枠）デザインを施したAMNIBUSのオリジナルイラストカードシリーズです。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \4,125(税込)

種類 ：全15種

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼F3号キャンバスボード

※画像は「1巻表紙イラスト F3号キャンバスボード」を使用しております。

1、3、7巻の表紙イラストと原作イラストをキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \5,500(税込)

種類 ：全5種(1巻表紙、3巻表紙、7巻表紙、集合原作イラストver.A、集合原作イラストver.B)

サイズ：F3号（27.3×22cm）

素材 ：木材、化繊

▼原作イラスト マルチデスクマット

※画像は「八百歳比名子 原作イラスト マルチデスクマット」を使用しております。

八百歳比名子、近江汐莉、社 美胡の原作イラストをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全3種(八百歳比名子、八百歳比名子＆近江汐莉、八百歳比名子＆社 美胡)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼BIGアクリルスタンド

※画像は「8巻表紙イラスト BIGアクリルスタンド」を使用しております。

8、10、11巻の表紙イラストと八百歳比名子、近江汐莉の原作イラストをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全5種(8巻表紙、10巻表紙、11巻表紙、八百歳比名子原作イラスト、近江汐莉原作イラスト)

サイズ：本体：（約）15.1×10.7cm 台座：（約）10.7×2.7cm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼グリッター缶バッジ3個セット

※画像は「八百歳比名子 グリッター缶バッジ3個セット」を使用しております。

八百歳比名子、近江汐莉、社 美胡の原作イラスト、原作コマイラストをグリッター加工を施した缶バッジ3個セットに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,815(税込)

種類 ：全3種(八百歳比名子、近江汐莉、社 美胡)

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼原作イラスト A3マット加工ポスター

※画像は「八百歳比名子 原作イラスト A3マット加工ポスター」を使用しております。

八百歳比名子、近江汐莉、社 美胡の原作イラストを、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全5種(八百歳比名子、近江汐莉、社 美胡、集合ver.A、集合ver.B)

サイズ：A3

素材 ：マットコート紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1715,2039?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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