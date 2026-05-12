＜杜の街グレースからのお知らせ＞子どもから大人まで楽しめる『息で描く、不思議なアート体験』　2026年5月16日（土） 現代美術作家・大和美緒によるワークショップ開催

両備ホールディングス株式会社

2026年5月16日（土）『杜の街グレース』（岡山県岡山市北区下石井｜運営管理：両備ホールディングス株式会社）杜の街プラザ２階のアートラウンジにて、現代美術作家・大和美緒（やまと・みお）を講師に迎えたアート体験イベント「呼吸のちからを描いてみよう」 を開催します。

本イベントは、特別な絵の具を含んだシャボン玉を使い、「息（呼吸）」の力で偶然に生まれる色や形を楽しみながら作品を制作するワークショップです。紙の上でシャボン玉が弾ける一瞬の変化を視覚的に体験でき、小学生以上の子どもから大人まで、アートに親しみながら参加できる内容となっています。完成した作品は、記念にお持ち帰りいただけます。

■イベント詳細

イベント名：呼吸のちからを描いてみよう

開催日：2026年5月16日（土）

時間：１.11:00～ ／ ２.13:30～（各回 約1～1.5時間）

会場：杜の街グレース 杜の街プラザ2階 アートラウンジ

対象：小学生以上 ※未就学児は保護者同伴で参加可能

定員：各回10名

参加費：1名 1,000円（税込）

内容：シャボン玉と絵の具を使ったアート制作体験

備考：絵の具がついてもよい服装でお越しください。

お支払いは当日現金のみとなります。親子での参加も歓迎です！

ご予約：Instagramアカウト（@lemetteadeline）のDM、または下記ページより承っております。

https://www.lemetteadeline.com/contact(https://www.lemetteadeline.com/contact)

■講師プロフィール

大和美緒

1990年滋賀県生まれ。京都造形芸術大学大学院修了。



油絵具による反復的なドットや線の描写を通し、時間やプロセスを可視化する作品で国内外から評価を受ける現代美術作家。

近年はアメリカ、メキシコを含む国際的な展覧会やアートフェアに参加し、2020年にはメキシコの文化財団より最優秀女性作家賞を受賞。

■会場について

杜の街プラザ2 階にあるパブリックアートラウンジ「Le Mette Adeline (ルメテ アデリン)」

現在は企画展「揺らぐ視覚」を開催中で、視覚の錯覚や反復、色彩のズレをテーマに、

本イベントの講師である大和美緒を含む６名のアーティストによる作品を展示しています。

アートラウンジの空間デザインは、名和晃平氏率いる Sandwich が担当。

アートを日常にひらき、地域文化の発信拠点となることを目指しています。

■アクセス情報

杜の街グレース

所在地：岡山県岡山市北区下石井2-10-8

URL：https://www.morinomachi-grace.jp/ (https://www.morinomachi-grace.jp/)

＜アクセス＞

岡電バス「杜の街」バス停より徒歩1分

岡電バス・両備バス

「山陽新聞社前・杜の街入口」バス停より徒歩1分

JR岡山駅（地下改札口）より徒歩12分

岡山電気軌道「岡山駅前」電停より徒歩11分

＜駐車場＞ 第1駐車場をご利用ください（400台）

駐車料金：300円/1時間 ※24時間最大1,500円

駐車サービス：1,000円以上お買い上げで3時間無料

※駐車サービス利用の場合：最大料金1,500円→600円

※ワークショップ・販売購入は「杜の街グレース」駐車サービスの対象外