稲城長沼の高架下に20以上の小商いが営業

株式会社タウンキッチン

5つの拠点で子ども向けの教室を主宰するアート講師、その土地の開業第一号として展開した古着屋、キッチンを工房として使いECや百貨店催事で出品するグルテンフリーのお菓子屋――。稲城長沼駅の高架下にオープンした複合施設「SHARE DEPARTMENT（シェアデパートメント）」には、業態や経歴の異なる利用者が集まっています。本施設は今年の5月で3周年を迎え、現在20を超える小商いが日常的に営業。創業未経験者から今後の事業拡大を見据える方まで幅広い層のスタートアップを支える役割を果たしています。

昼夜を問わず、自分に合った理想の小商いを実現

本施設の利用者は24時間利用可能、SHARE DEPARTMENTならではの強みを活用し、それぞれに合った形で創業しています。ウェブメディア「リンジン」では「ART GARDEN STUDIO」林瑠璃さん、「Additional time」杉山港さん、「さんしょくのすみれ」井坂恵美子さんの３名にクローズアップ。稲城市を拠点とした理由や今後の展望についてインタビューしています。

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https://rinzine.com/article/sharedepartment-2/

稲城長沼駅前の広場では季節に一度の週末、「イナギノトビラ」「南武線ビアマルシェ」などのイベントが開催されています。本施設の利用者もイベントに合わせて出店。イベント当日は延べ1万人以上が駅前を行き交い、それに伴って本施設の認知度も上がり、訪客数も日々増加しています。

オープンしてから３年で、稲城長沼の駅前は小商いで賑わう拠点として定着しました。現在も地元に貢献したい沿線住民や創業初心者が、初期費用を抑え継続しやすい形で始めています。そんなSHARE DEPARTMENTで、地域に根ざしたスモールビジネスに挑戦する利用者を募集しています。

飲食店やサロン、物販店に利用できる「ROOM」店舗営業や仕込みに使えるシェアキッチン「8K」キッチンカーや屋台を出店できる「GARAGE」学びの創業を後押しするシェア教室「CLASS」

施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20950/table/44_1_eb5440d9b569de603e4109a5c212a27f.jpg?v=202605121251 ]

お問い合わせ

株式会社タウンキッチン（担当：吉岡、平田）

WEB：https://town-kitchen.com

MAIL：info@town-kitchen.com

TEL：0422-30-5800（平日10:00-18:00）