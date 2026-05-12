【ChatGPT登場から3年】会社員の48.5%が「業務でAIを一切使っていない」と回答 - 使う人・使わない人の「分断時代」へ

株式会社スリスタ

ChatGPTが世に出て約3年。連日メディアで「AI時代到来」と叫ばれる一方、現場の実態は？株式会社スリスタ（東京都）が全国の会社員400名に行った調査では、業務でAIを「利用している」と答えたのは38.2%にとどまり、約半数の48.5%が「全く利用していない」と回答。さらに、AI利用者の55.6%が週1時間以上の業務時間削減を実感しており、利用層と未利用層の生産性格差が拡大する「分断時代」の到来を示唆しています。

主要トピックス3つ

1. 業務AI利用頻度（n=400）

- 業務AI利用率38.2%、半数の48.5%が完全未利用 - 二極化が進行- AI利用者の55.6%が週1時間以上の業務効率化を実感 - 未利用層との差が拡大- 世代別では40代の50.0%が最高、20代は0.0%（n=7）と意外な構図

毎日複数回利用：23名／5.8%

ほぼ毎日利用：31名／7.8%

週に数回利用：62名／15.5%

月に数回利用：37名／9.3%

ほとんど利用していない：53名／13.2%

全く利用していない：194名／48.5%

「AIを利用している」（毎日複数回～月に数回）は153名／38.2%。一方で「全く使っていない」が194名（48.5%）と最大ボリューム。「使う人」と「使わない人」の二極化が鮮明です。

2. AI利用者の業務時間削減実感（n=153・利用者ベース）

削減効果なし：31名／20.3%

週1時間未満の削減：37名／24.2%

週1～3時間の削減：49名／32.0%

週3～5時間以上の削減：36名／23.5%

AI利用者の55.6%（85名）が週1時間以上の業務時間削減を実感。年間に換算すると50時間以上、5年で250時間（約30勤務日）の生産性差が利用層と未利用層で生まれる計算です。

3. 規模別AI利用率

1～10名（n=48）：27.1%

11～50名（n=61）：23.0%

51～100名（n=39）：35.9%

101～500名（n=84）：41.7%

501～1,000名（n=41）：41.5%

1,001～5,000名（n=61）：52.5%（最高）

5,001名以上（n=66）：42.4%

4. 年代別・性別 AI利用率

20代以下（n=7）：0.0%（参考値）

30代（n=24）：37.5%

40代（n=92）：50.0%

50代（n=163）：36.8%

60代以上（n=114）：33.3%

男性（n=317）：39.7% ／ 女性（n=83）：32.5%

40代の利用率50%が最高。20代がn=7で0.0%なのは興味深いが、サンプル数が少ないため参考値。「Z世代がAIネイティブ」というイメージとは異なる構図が浮かび上がりました。

監修者コメント

48.5%が「全く使っていない」という事実は、日本企業のDXの真の現状を示しています。AIを使わない理由は『使い方が分からない』『許可がない』『業務に必要ない』など複合的。ボトムアップとトップダウンの両輪が必要です。AI利用層と未利用層の業務効率格差は、今後の人材市場の選別軸になる可能性があります。







詳細レポート（業界×役職／規模／年代／性別の全クロス）

ドヤマーケ記事「AI業務利用率実態調査2026完全版」にて、全クロス集計とグラフ、業界別事例を公開。

https://doyamarke.surisuta.jp/notes/pr01-usage-rate-report

調査資料（PDF・図表入り）ダウンロード

https://doyamarke.surisuta.jp/download/pr01-usage-rate

引用ガイドライン

本リリースの数値・図表を引用される際は、出典「株式会社スリスタ『企業の生成AI活用実態調査2026』（n=400）」と明記の上、上記ドヤマーケ記事URLへのリンクをお願いいたします。

調査概要

調査名：企業の生成AI活用実態調査

対象：全国の会社員（正社員・契約・派遣・経営層・公務員）

有効回答数：400名

調査時期：2026年5月

調査方法：インターネット調査（Freeasy）

実施主体：株式会社スリスタ

株式会社スリスタについて

株式会社スリスタは「AIでマーケティングを、あたりまえに。」をテーマに、企業のマーケティング業務をAIで支援するメディア「ドヤマーケ」を運営。記事作成支援・資料作成支援・発信設計支援など、AI×マーケティングの実装と発信を一気通貫でサポートします。

URL：https://surista.jp/