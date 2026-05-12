【第50回記念】伊達武者まつり、音楽シーン最前線のライブカメラマン・橋本塁による「STINGRAY」とコラボ　公式アパレル全13モデルが5/11よりオンライン受注開始

伊達武者まつり実行委員会■半世紀の歴史を刻む「第50回」。記念すべき年を彩る過去最大のグッズ展開

北海道伊達市の歴史と伝統を伝える「伊達武者まつり」は、今年でいよいよ第50回という大きな節目を迎えます。半世紀にわたり市民に愛されてきたこの熱狂をさらに盛り上げるとともに、音楽・ファッションカルチャーに親しむ若い世代や市外の方々にも、武者まつりを通じて伊達市の魅力を届けることを目指しています。

そこで今回はその想いを形にするため、ストリートテイストから藍染による一点物まで、多様なアプローチによる公式アパレルグッズ・全13モデルを展開します。

■トップアーティストを撮影するライブカメラマン・橋本塁による「STINGRAY」とのコラボレーション！

中でも注目は、音楽フェスやトップアーティストのライブ写真を撮影し、絶大な支持を集める伊達市出身のライブカメラマン・橋本塁がプロデュースするアパレルブランド「STINGRAY（スティングレイ）」とのスペシャルコラボレーションです。

ライブハウスやフェスの熱狂を撮り続けてきた同氏の感性と、市民の熱気で50年続く武者まつりのエネルギーが交差するコラボレーションとなっています。

「ドット」をコンセプトとした同ブランドならではの、ストリートのトレンドを押さえたデザインにご注目ください。

コットンT（ネイビー×ホワイト）コットンT（イエロー×ホワイト）コットンT（ホワイト×ネイビー）ドライポロシャツドライロンT【プロフィール：橋本 塁（はしもと るい）】

1976年北海道伊達市生まれ。2005年にフリーランスのライブカメラマンとして独立。

ONE OK ROCK、FOMARE、ストレイテナー、THE BAWDIES、GLAY、プッシュプルポット、HAWAIIAN6、SCAFULL KING等様々なアーティストのライブ、アーティスト写真を担当。

「ROCK IN JAPAN FES」や「ARABAKI ROCK FEST.」「日比谷音楽祭」等の音楽フェスの公式カメラマン。2006年より写真展『SOUND SHOOTER』を主催。

2010年からは「ドット」をコンセプトとしたブランド『STINGRAY』を立ち上げた。

■多様な作り手による、個性あふれる全13モデル

「STINGRAY」とのコラボモデルに加え、伊達市に縁のある多彩なクリエイターがそれぞれの視点で「武者まつり」を表現しました。

- 伊達在住の人気イラストレーター・スギモトアオイによる、お祭りらしさ満点のポップなデザインドライT１.ドライT１.ドライT１.ドライT１.- 武者まつりの伝統を現代的にリデザインした、市内デザインチーム・AADDLLSSによるデザインコットンT１.コットンT２.ポロシャツ- 伊達市で活動する藍染作家・AIZOME『I』による、50着限定の特別モデル。一点ずつ抜染（ばっせん）技法を用いて手作業で制作。藍染コットンT

■「STINGRAY」コラボグッズは市内店舗にて先行販売中！

話題の「STINGRAY」コラボレーショングッズにつきましては、今回のオンライン受注に先駆け、伊達市内の下記の店舗にていち早く店頭販売を開始しております。

サイズ感や風合いなどは、ぜひ店頭でお手にとってご確認ください。

【市内取扱店舗名・店舗住所】

アルファスポーツ伊達店 伊達市松ヶ枝町65

everyday 伊達市網代町27-6

めむはうす 伊達市梅本町39-4

北の家族 伊達市錦町100-104

（敬称略）

【オンライン受注 概要】

受注期間：2026年5月11日（月）～ 5月29日（金）まで

対象アイテム：第50回 伊達武者まつり公式Tシャツ・ポロシャツ（全13モデル）

オンライン受注ページ：https://datemusha.hokd.jp/2026mustbuy/(https://datemusha.hokd.jp/2026mustbuy/)

※受注時の注意点や受取方法等、詳細については上記ページをご確認ください。

【第50回 伊達武者まつり 開催概要】市内を練り歩く武者山車伊達の風物詩・騎馬行列地域最大級の店舗が出店するおまつり広場

伊達武者まつりは、開拓の歴史と伝統を受け継ぐ、市民参加型のおまつりです。1973（昭和48）年に市民有志の手によって始まり、今年で記念すべき第50回を迎えます。勇壮な武者絵の山車とパワーあふれる踊りが街を彩る「武者山車」、騎馬武者が堂々と進む「騎馬行列」など、伊達ならではの見どころが満載。さらに、メイン会場となるだて歴史の杜カルチャーセンター前広場には、屋台やビアガーデン、子どもたちに人気の縁日コーナーが並ぶ「おまつり広場」が登場し、おまつり前夜からにぎやかな時間を楽しめます。

開催日： 2026年7月31日（金）、8月1日（土）

会場： 総合公園だて歴史の杜カルチャーセンター前広場 ほか

イベント詳細：

公式Instagram：https://www.instagram.com/datemushafestival/ (https://www.instagram.com/datemushafestival/)

伊達市ホームページ：https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00007654.html

【参考情報：クリエイター・販売店SNS】

橋本 塁（Instagram）：https://www.instagram.com/ruihashimoto/

スギモトアオイ（Instagram）：https://www.instagram.com/aoisuginomoto/

AADDLLSS（Web）：https://adls.hokd.jp/

AIZOME『I』（Instagram）：https://www.instagram.com/aizome_i/

アルファスポーツ伊達店（Instagram）：https://www.instagram.com/alphasports.date.2/

everyday（Instagram）：https://www.instagram.com/everyday_date/

めむはうす（Instagram）：https://www.instagram.com/memhouse/

【本件に関するお問い合わせ先】

伊達武者まつり実行委員会事務局（伊達市商工観光課内）

電話：0142-82-3209

メール：syoukou@city.date.hokkaido.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/datemushafestival/ (https://www.instagram.com/datemushafestival/)

ウェブサイト：https://datemusha.hokd.jp/

伊達市ホームページ：https://www.city.date.hokkaido.jp/hotnews/detail/00007654.html