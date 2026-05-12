TVアニメ『デッドアカウント』の描き下ろし チャイナ服ver. トレーディングダイカットステッカーなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『デッドアカウント』の商品11種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『デッドアカウント』の商品の受注を5月2日（土）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1838?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

縁城蒼吏、霞流括、漆栖川希詠、羽住蓮理、灰島ひより、柄本成彦、痣木宵丸の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。

▼描き下ろし チャイナ服ver. トレーディングダイカットステッカー

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \550(税込), BOX \3,850(税込)

種類 ：全7種

サイズ：（最大約）99×81mm以内

素材 ：紙、PP

▼描き下ろし チャイナ服ver. トレーディング缶バッジ

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 縁城蒼吏&漆栖川希詠 チャイナ服ver. 75mmオーロラ缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,465(税込)

種類 ：全7種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし チャイナ服ver. トレーディングイラストカード

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,475(税込)

種類 ：全9種

サイズ：（約）80×50mm

素材 ：紙

▼描き下ろし 集合 チャイナ服ver. マルチデスクマット

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\3,960(税込)

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼描き下ろし チャイナ服ver. 特大アクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 縁城蒼吏 チャイナ服ver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,300(税込)

種類 ：全7種（縁城蒼吏、霞流括、漆栖川希詠、羽住蓮理、灰島ひより、柄本成彦、痣木宵丸）

サイズ：本体：（約）24.6×9.7cm 台座：（約）15×5cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし チャイナ服ver. BIGアクリルスタンド

※画像は「描き下ろし 縁城蒼吏 チャイナ服ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。

台座は繋げて飾れる仕様になっています。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全7種（縁城蒼吏、霞流括、漆栖川希詠、羽住蓮理、灰島ひより、柄本成彦、痣木宵丸）

サイズ：本体：（約）18.3×7.2cm 台座：（約）9.3×5.2cm 厚み：3mm ※種類により異なる

素材 ：アクリル

▼描き下ろし チャイナ服ver. アクリルカード2枚セット

※画像は「描き下ろし 縁城蒼吏 チャイナ服ver. アクリルカード2枚セット」を使用しております。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,430(税込)

種類 ：全7種（縁城蒼吏、霞流括、漆栖川希詠、羽住蓮理、灰島ひより、柄本成彦、痣木宵丸）

サイズ：（約）80×80mm 厚み：1mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし チャイナ服ver. BIGアクリルキーホルダー

※画像は「描き下ろし 縁城蒼吏 チャイナ服ver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全7種（縁城蒼吏、霞流括、漆栖川希詠、羽住蓮理、灰島ひより、柄本成彦、痣木宵丸）

サイズ：（約）97.2×90.7mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼描き下ろし チャイナ服ver. BIG缶バッジ

※画像は「描き下ろし 縁城蒼吏 チャイナ服ver. BIG缶バッジ」を使用しております。

背面にはピンとスタンド、壁掛けパーツが付属し、立てかけたり壁に掛けてお使いいただけます。

カバンやリュックなどにつけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,100(税込)

種類 ：全7種（縁城蒼吏、霞流括、漆栖川希詠、羽住蓮理、灰島ひより、柄本成彦、痣木宵丸）

サイズ：（約）直径15.2cm

素材 ：紙、ブリキ

▼描き下ろし チャイナ服ver. A3マット加工ポスター

※画像は「描き下ろし 縁城蒼吏 チャイナ服ver. A3マット加工ポスター」を使用しております。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全8種（縁城蒼吏、霞流括、漆栖川希詠、羽住蓮理、灰島ひより、柄本成彦、痣木宵丸、集合）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼描き下ろし チャイナ服ver. ブロマイド4枚セット

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715(税込)

種類 ：全2種（ver.A、ver.B）

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/1838?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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