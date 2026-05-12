【5/17・5/23開催】採用を抑えて「生成AI」で現場を回すfavyの裏側を公開。『参謀BAR』主催のセミナーにfavy代表・高梨が登壇

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株式会社favy

店舗向けモバイルオーダーシステムの開発や、シェア型フードホールの運営などのRaaS（Restaurant as a Service）事業を展開する株式会社favy（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高梨 巧、以下「favy」）の代表・高梨が、株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）が主催する経営者向けセミナー「生成AIで現場を回すスタートアップの裏側」に登壇いたします。


本セミナーは、2026年5月17日（日）および5月23日（土）の2日間、東京・新宿の『参謀BAR 新宿』にて開催されます。


■ 登壇の背景と、favyにおける生成AI実装について


現在、日本の労働市場では「景気が悪くないにもかかわらず有効求人倍率が低下する」という、戦後初の異変が起きています。その最大の要因が「生成AI」の台頭とも言われています。業務の自動化により「そもそも人を雇う必要がない」企業が生まれつつあります。



favyでは、数年前より社内全員にチャット型生成AIのアカウントを付与した上で、社内でのAI活用に関する勉強会を定期的に行いながら生成AIをフル活用した業務改革を実行しています。


その結果、新規採用ゼロ（人員増なし）のまま売上を大きく伸ばしています。



本セミナーでは、favy代表の高梨が登壇し、自社で実践している「生成AIによる圧倒的な生産性向上について」を大公開します。AIに任せるべき業務の切り分け方から、人間がよりクリエイティブな仕事に専念するための組織設計まで、生成AIのビジネス実装に悩む経営者やHR担当者、生き残りを懸けるビジネスリーダーに向けた実践的なノウハウを解説いたします。


■ セミナー開催概要




テーマ：「生成AI」で現場を回すスタートアップの裏側


日程


（１）2026年5月17日（日）17:00～19:00（16:45 開場）


　　　申込はこちら：https://luma.com/hmwjsxef


（２）2026年5月23日（土）13:00～15:00（12:45 開場）


　　　申込はこちら：https://luma.com/5u2ffzkh


会場：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿 5F 「reDine新宿」内『参謀BAR 新宿』


参加費：経営者 5,000円（飲み放題＋軽食付き）


対象：人材不足・採用課題に悩む経営者、生成AIを業務に実装したい経営者・経営幹部


※2日程ともに、すべて同じ内容です


■ favy会社概要




社名：株式会社favy


所在地：東京都新宿区新宿3-15-11　アドホック新宿ビル4階


代表者：代表取締役社長　高梨巧


設立：2015年7月


事業内容：


・モバイルオーダーやサブスクシステムなどのSaas開発・提供


・シェア型フードホールやコワーキングスペースの運営


・web広告運用


など


公式サイト：https://favy.co.jp/