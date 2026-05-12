【5/17・5/23開催】採用を抑えて「生成AI」で現場を回すfavyの裏側を公開。『参謀BAR』主催のセミナーにfavy代表・高梨が登壇

株式会社favy

店舗向けモバイルオーダーシステムの開発や、シェア型フードホールの運営などのRaaS（Restaurant as a Service）事業を展開する株式会社favy（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高梨 巧、以下「favy」）の代表・高梨が、株式会社経営参謀（本社：東京都新宿区、代表取締役：新谷 健司）が主催する経営者向けセミナー「生成AIで現場を回すスタートアップの裏側」に登壇いたします。

本セミナーは、2026年5月17日（日）および5月23日（土）の2日間、東京・新宿の『参謀BAR 新宿』にて開催されます。

■ 登壇の背景と、favyにおける生成AI実装について

現在、日本の労働市場では「景気が悪くないにもかかわらず有効求人倍率が低下する」という、戦後初の異変が起きています。その最大の要因が「生成AI」の台頭とも言われています。業務の自動化により「そもそも人を雇う必要がない」企業が生まれつつあります。

favyでは、数年前より社内全員にチャット型生成AIのアカウントを付与した上で、社内でのAI活用に関する勉強会を定期的に行いながら生成AIをフル活用した業務改革を実行しています。

その結果、新規採用ゼロ（人員増なし）のまま売上を大きく伸ばしています。

本セミナーでは、favy代表の高梨が登壇し、自社で実践している「生成AIによる圧倒的な生産性向上について」を大公開します。AIに任せるべき業務の切り分け方から、人間がよりクリエイティブな仕事に専念するための組織設計まで、生成AIのビジネス実装に悩む経営者やHR担当者、生き残りを懸けるビジネスリーダーに向けた実践的なノウハウを解説いたします。

■ セミナー開催概要

テーマ：「生成AI」で現場を回すスタートアップの裏側

日程

（１）2026年5月17日（日）17:00～19:00（16:45 開場）

申込はこちら：https://luma.com/hmwjsxef

（２）2026年5月23日（土）13:00～15:00（12:45 開場）

申込はこちら：https://luma.com/5u2ffzkh

会場：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿 5F 「reDine新宿」内『参謀BAR 新宿』

参加費：経営者 5,000円（飲み放題＋軽食付き）

対象：人材不足・採用課題に悩む経営者、生成AIを業務に実装したい経営者・経営幹部

※2日程ともに、すべて同じ内容です

■ favy会社概要

社名：株式会社favy

所在地：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル4階

代表者：代表取締役社長 高梨巧

設立：2015年7月

事業内容：

・モバイルオーダーやサブスクシステムなどのSaas開発・提供

・シェア型フードホールやコワーキングスペースの運営

・web広告運用

など

公式サイト：https://favy.co.jp/