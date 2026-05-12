ライフスタイルブランド 『 THANK YOU VERY MUCH 』 がローンチ！ これまでにない徹底したモノ作りを展開。

株式会社bacon sandwich

フード・ファッション＆ライフスタイルカンパニー「THANK YOU VERY MUCH（サンキューベリーマッチ）」を運営する株式会社bacon sandwich（本社：東京都世田谷区 代表取締役：京谷謙吾）は、フードクリエイターの濱口昌大（はまぐちまさひろ）氏が同ブランドのクリエイティブパートナーに就任し、共同運営、ローンチした旨をお知らせいたします。

- Don’t say “ THANK YOU VERY MUCH “ easily! -

“かんたんに感謝なんてするな”

本気の感謝の気持ちは

本当に伝えたい時にとっておく

最高のギフトと共に

プレゼントするその日まで

大切な日の贈り物に

"THANK YOU VERY MUCH"





- PLAY MADE, PLAY LIFE. -

自分たちがモノ作りをする上で大切にしている美学、

“ これまでにないプロダクト “を創り出し、

自分の周りにいる大切な人たちに届けること。

その根本には ‘ 感謝 ‘ 。

努力や工程を惜しまず、徹底的に楽しんで創り、

大切なひとたちと共に、豊かに暮らす。





この度、株式会社bacon sandwich（本社：東京都世田谷区、代表取締役：京谷謙吾）は、”かんたんに感謝なんてするな！”をコンセプトに、「感謝とはこれまでにないプロダクトを創ること」をモットーに掲げ、フード・ファッション＆ライフスタイルカンパニー『THANK YOU VERY MUCH』を運営してまいります。様々な企業やサービスのコンセプト設計、事業革新を担ってきた弊社クリエイティブディレクターの京谷謙吾と、数々の飲食店の立ち上げやコンサルタント、商品開発や料理学校での講師など多岐に渡りフードクリエイターとして活躍する濱口昌大が創り出す当社プロダクトにご注目ください。

3つのスイーツ（チーズケーキ／フィナンシェ／パウンドケーキ）と、ブランドを象徴する「ロゴ」を大きく配したフーディを合わせて、4つのプロダクトの展開をスタート。ギフトとしても優れた製品内容となっております。





▶ THANK YOU VERY MUCH ／ WEBSITE

https://thankyouverymuch.tokyo/(https://thankyouverymuch.tokyo/)





▶ THANK YOU VERY MUCH ／ INSTAGRAM

https://www.instagram.com/thankyouverymuch20251124/(https://www.instagram.com/thankyouverymuch20251124/)

▶ 商品情報

商品名：「THREE TIMES CHEESE CAKE」（チーズケーキ）

販売価格：\4,980-(税込) *1箱 3つ入り

口に運ぶと感じるなめらかな食感と

ふんわり甘く香る厳選された国産カマンベール。

シンプルなプロダクトなのに、

今まで味わったことのない

深く濃いコクと味わいの体験を提供します。

3個セットにて、3つのテイストを用意。

飽きる間もなく食べてしまえる、

しつこさゼロの不思議なフレーバー。

★チーズ好きのための「追いチーズフレーク」

★皮と果肉をまるごと使用した「スイートサワーレモンソース」

★ベッドのお供に。ワインベースの「レッドグレープソース」

あなたはこの感動に「3回」感謝してしまう

「THREE TIMES CHEESE CAKE」

商品名：「WHALE OF A TIME FINANCIER」（フィナンシェ）

販売価格：\4,500-(税込) *1箱 8つ入り

温めた瞬間、部屋中に広がる

焦がした国産発酵バター＆トンカ豆＆バニラの香り。

その香りの良さにまず圧倒されるプロダクト。

膨らみを抑えてじっくりと焼き上げた香ばしい食感、

そのあとはしっかりした質感の中に

しっとり優しい舌ざわりで

口の中を全体的に包んでくれる。



インパクトのある"甘さ"と"香り"、

それを引き立てる表面にちりばめた"塩"のアクセント、

3つのハーモニーが奏でる三重奏。



あなたは「最高の時間」に感謝してしまう

「WHALE OF A TIME FINANCIER」

商品名：「DROWN IN TIME BAKED CHOCO CAKE」（パウンドケーキ）

販売価格：\4,300-(税込)

シンプルな見た目。

茶色いし、黒い。

でもそこには理由がある。



香り豊かなチョコレートとヘーゼルナッツの

プラリネを練り込んだボディ。

ボディの上部にはローストしたヘーゼルナッツと

ベイクドチョコレートを更にデコレート。

そして日本の古からの調味料である

"味噌"と"日本酒"がより味に豊かな奥行きを加える。

見た目からは全く想像できない味と、

香りの奥行き、馴染みのある旨味が口全体に広がる。

ひと切れ食べたらやみつきになる衝撃。

そして最後に訪れるのは懐かしい心地。

あなたは幸福に「溺れて」しまう。

「DROWN IN TIME BAKED CHOCO CAKE」

商品名：「THANK YOU BIG SILHOUETTE HOODIE」（ビッグシルエットフーディ）

販売価格：\17,000-(税込)

広めにとった身幅と肩落ち具合のゆったりとした

シルエットが特徴のビッグシルエットプルオーバーパーカー。

大きめなフードは立体的なシルエットを保ち、

存在感のある仕上がりになるよう調節された型紙を使用。

素材は、しっかりと厚みがあり保温力抜群の裏起毛。

【サイズチャート】

M：身丈 68cm／身幅 69cm／肩幅 66cm／袖丈 51cm

L：身丈 72cm／身幅 72cm／肩幅 669cm／袖丈 52cm

XL：身丈 75cm／身幅 75cm／肩幅 72cm／袖丈 54cm

【素材】

綿 52％／ポリエステル 48%

【生地】

裏起毛

▶ クリエイティブディレクター 京谷謙吾

家具、ホテル、システム、企業など様々なブランディングやコンセプト開発、マーケティング領域を担いながら、メーカー2社の上場を担当役員として経験。その後「好きだけを仕事に」を掲げ、(株)bacon sandwichを創業。

また、ブランディング、マーケティングだけに留まらず、企業コーポレート・家具・日用品・雑貨・アパレル・不動産・ホテル・飲食・ヘアケアなど幅広い業種の経験と、事業をグロースさせていく戦略策定、戦術実行までを経営視点から指揮をとる類を見ない次世代型クリエイティブディレクター。

京谷謙吾

bacon sandwich INC. CEO

Exective Partner / Managing Director

Strategy planner / Creative Director





▶ フードディレクター 濱口昌大

都内イタリアン・フレンチレストラン数店舗にて修行後、ヨーロッパのミシュラン店などを経て帰国。その後、東京にてレストランを運営。その他数々の飲食店の立ち上げやコンサルタントに携わり、商品開発・料理学校での講師・料理教室の開催・TVなどのメディアにも多数出演など多岐に渡り活躍中。

濱口昌大 INSTAGRAM

https://www.instagram.com/masahirohamaguchi/(https://www.instagram.com/masahirohamaguchi/)





▶ 株式会社bacon sandwich

CONSULTING & CREATIVE AGENCY

WE ARE GROWTH HACKING PARTY.

WE WILL GET IT DONE.



bacon sandowich INC.

3-37-1 Taishido, Setagaya-ku, Tokyo 154-0004