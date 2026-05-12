【2026年準グランプリ】水一滴も使わず1/3へ。ミニトマト25個分の旨味を喰らう「だしだれ」誕生

渥美半島とまとランド

愛知県田原市でミニトマト栽培を行う「渥美半島とまとランド」（代表：小川浩康）は、収穫の際に割れや変形果など出荷できない完熟ミニトマトを贅沢に使用した新感覚調味料『完熟ミニトマトの食べるだしだれ』を、公式ECサイトにて販売しております。

本商品は、2026年2月28日～3月1日に開催された「にっぽんの宝物 JAPANグランプリ 2025-2026」にて、素材進化部門・準グランプリを受賞。ミニトマトを1/3の体積になるまで煮詰める「完全無加水製法」と、田原市産のミニトマト・ドライミニトマト・塩、そしてアサリ等の海鮮素材を掛け合わせた「圧倒的な具材感」が、専門審査員から高く評価されました。

規格外に命を吹き込む「アップサイクル」：農家・小川が挑む農業の持続可能性

ミニトマトの収穫の様子

農業が盛んな渥美半島でも、気候変動や後継者不足、農業資材の高騰により、農業の持続可能性が問われています。丹精込めて育てたミニトマトの中には、味は一級品ながら変形果や割れを理由に出荷できない「規格外」が発生してしまいます。

「手塩にかけた我が子を捨てたくない」。この切実な想いが、規格外のミニトマトに新たな命を吹き込み、未利用資源の価値を最大化させる「アップサイクル調味料」へと結実しました。

出汁を混ぜない“抽出”の極み。トマトと海鮮素材が生む「旨味相乗効果」と圧倒的具材感

本商品は、一般的なソースの概念を覆す「具材感」と「科学的旨味設計」が特徴です。

1/3への極限濃縮と「田原市産ドライミニトマト」の食感

新鮮な割れている完熟ミニトマト約25個分のみで煮込み、元の体積の1/3になるまで凝縮。さらに自社製のドライミニトマト（田原市産）を加えることで、噛むたびにミニトマトの濃厚な旨味が弾ける食感を実現しました。

素材から直接旨味を引き出す

安易な出汁のブレンドは行わず、アサリ、干し椎茸、干しエビ、鰹節を贅沢に投入して加熱。素材そのものから天然の旨味成分（グルタミン酸・コハク酸等）を直接抽出しています。

田原市産の「塩」が引き立てる黄金比

味の輪郭を整えるのは、ミネラル豊富な伊良湖温泉を使用した地元・愛知県田原市産の塩（伊良湖塩結び）。ミニトマトの酸味をまろやかに包み込み、ご飯、冷奴、卵かけご飯との相性を極限まで高めています。

「農業はかっこいい」を証明する、定植から半年間の執念

「農業はかっこいい。それを次世代に証明したかった」。 定植から半年間、一株ずつ出汁や温泉水を与えて管理し、収穫したミニトマト。その旨味を、日本人の食卓の中心である「白いご飯」に合う最高の形にしたいという執念が、この一瓶に詰まっています。

■ 商品概要

商品名: 完熟ミニトマトの食べるだしだれ

価格: 1,100円（税別）※別途送料

内容量: 130g

原材料: ミニトマト（愛知県田原市産）、米油、長葱、生姜、アサリ、塩（愛知県田原市産）、きび糖、ニンニク、干し椎茸、昆布粉、干しエビ、鰹節、唐辛子、黒コショウ／リン酸塩、pH調整剤（一部にエビを含む）

公式HP：https://atsumichan-tomato.com/

公式販売URL: https://atsumi-tomatoland.com/

公式動画（審査風景）: https://www.youtube.com/watch?v=z5y-X1ouGu4&t=7098s(https://www.youtube.com/watch?v=z5y-X1ouGu4&t=7098s) （※[01:58:18]～ 審査員がその進化に驚愕する試食シーン）

■ 会社概要

農園名: 渥美半島とまとランド

代表者: 小川浩康（おがわひろやす）

所在地: 〒441-3615 愛知県田原市中山町寺脇3

お問い合わせ: 090-8959-1749 / atsumi.tomatoland@gmail.com（どちらも小川浩康）