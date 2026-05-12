TVアニメ『怪盗セイント・テール』のトレーディング Botania マット缶バッジなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『怪盗セイント・テール』の商品6種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVアニメ『怪盗セイント・テール』の商品の受注を4月30日（木）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/1473?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング Botania マット缶バッジ

怪盗セイント・テール、羽丘芽美、アスカJr.、深森聖良、ルビィのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、マットな手触りの缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「Botaniaシリーズ」は、キャラクターイラストをボタニカルデザインに溶け込むように繊細なタッチで描いたAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「怪盗セイント・テール&アスカJr. Botania 75mmマット缶バッジ 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \550（税込）, BOX \5,500（税込）

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）直径56mm 特典：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング Botania 目印ミニアクリルチャーム

怪盗セイント・テール、羽丘芽美、アスカJr.、深森聖良、ルビィのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、ダイカットのアクリルチャームに仕上げました。

シリコンチャームを利用して目印に使用することも、取り外してチャームとしても使用可能です。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「怪盗セイント・テール&アスカJr. Botania 目印ミニアクリルチャーム 当ショップ限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \440（税込）, BOX \4,400（税込）

種類 ：全10種

サイズ：チャーム：（最大約）35×31mm 厚み：3mm 特典：チャーム：（約）32×31mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼Botania 1ポケットパスケース

怪盗セイント・テール、羽丘芽美、アスカJr.、深森聖良、ルビィのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、1ポケットパスケースに仕上げました。

社員証や名刺を入れるのに最適なクリア窓付き1ポケットタイプで、便利なリールストラップ付きです。

通勤通学など、日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：各 \2,178（税込）

種類 ：全2種（怪盗セイント・テール、集合）

サイズ：（約）10.3×7.1cm

素材 ：合成皮革

▼Botania イラストカード5枚セット

怪盗セイント・テール、羽丘芽美、アスカJr.、深森聖良、ルビィのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、イラストカード5枚セットに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：\880（税込）

サイズ：（約）86×50mm

素材 ：紙

▼Botania スクエアアクリルキーホルダー

※画像は「怪盗セイント・テール Botania スクエアアクリルキーホルダー」を使用しております。

怪盗セイント・テール、羽丘芽美、アスカJr.、深森聖良、ルビィのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、スクエアアクリルキーホルダーに仕上げました。

アクリルに厚みがあり奥行きのあるデザインとなっています。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \715（税込）

種類 ：全5種（怪盗セイント・テール、羽丘芽美、アスカJr.、深森聖良、ルビィ）

サイズ：（約）60×35mm 厚み：5mm

素材 ：アクリル

▼Botania B8硬質ケース

※画像は「怪盗セイント・テール Botania B8硬質ケース」を使用しております。

怪盗セイント・テール、羽丘芽美、アスカJr.、深森聖良、ルビィのイラストをボタニカルデザインに落とし込んで繊細なタッチで新たに描き起こし、ケースに仕上げました。

B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。

あなたの日常に新たな彩りをお加えください。

▽仕様

価格 ：各 \660（税込）

種類 ：全5種（怪盗セイント・テール、羽丘芽美、アスカJr.、深森聖良、ルビィ）

サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）

素材 ：硬質PVC

▼受注サイト：AMNIBUS（アムニバス）

https://amnibus.com/products/title/1473?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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