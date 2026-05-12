高まるオイル不足の解決策に「約54,341km走行後のエンジンオイル分析結果を公開」

株式会社河部

株式会社河部（本社：大阪市西区南堀江3-3-9、代表取締役：飯部 貴光）は、エンジンオイル添加剤「万象（BANSHOU）」の製造元である千葉グリーンエナジー株式会社が実施した検証において、「万象」を使用した車両の走行後エンジンオイルを第三者分析機関で調査した結果、約5.4万km走行後においても大きな異常傾向が認められなかったことを発表しました。今回の検証では、実際に長距離走行を行った車両からエンジンオイルを採取し、摩耗金属、すす量、燃料希釈、動粘度、塩基価（TBN）などの項目を分析。エンジンオイルの状態について、数値ベースで確認を行いました。その結果「交換前提の距離でも、性能は維持されている」事が確認されました。

迫る“オイル供給不安” 「エンジンオイル供給不安の解決策に」

昨今の国際情勢の変化に伴い、世界の原油輸送の要衝であるホルムズ海峡を巡る不透明感が高まっています。日本は原油輸入の多くを中東地域に依存しており、今後、石油関連製品の供給や価格動向への影響が懸念されています。エンジンオイルも石油由来製品のひとつであり、原材料価格や物流コストの変動による影響を受ける可能性があります。こうした背景のなか、「限りある資源を、いかに長く有効活用していくか」「エンジンオイルの消費をどのように抑えていくか」に注目が集まっています。こうした社会背景を踏まえ、エンジンオイル添加剤「万象」によるオイル性能維持の可能性について継続的な検証を実施しています。今回、約5.4万km走行した車両に使用されたエンジンオイルを第三者機関で分析した結果、エンジンオイルの劣化が抑えられ、性能が維持されていることが確認されました。

約54,341km走行後のエンジンオイルを第三者分析

分析対象車両、レクサスNX300にて約54,341km走行後のエンジンオイルを採取し、第三者分析機関にて分析を実施しました。

分析では以下の項目を確認しています。

・摩耗金属（鉄・銅・アルミなど）

・すす量（燃焼生成物）

・燃料希釈率

・動粘度（潤滑性能指標）

・塩基価（TBN：清浄性能指標）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173538/table/6_1_b25198657c0b76f22d111276bb653cb3.jpg?v=202605121251 ]

分析結果では、動粘度が規格範囲内に維持されていること、また摩耗金属量が低水準で推移していることが確認されました。さらに、すす量は0.02％、燃料希釈率は1.3％という結果となり、長期間使用してもオイル性能が維持されている状態が示されました。

エンジンオイル長期使用に関する検証について

世界情勢の変化により、原油価格や石油製品の供給リスクへの関心が高まる中、エンジンオイルの使用方法にも新たな考え方が求められています。当社では、実際の分析データに基づき、エンジンオイル交換時期を適切に延長できる可能性に着目し、今後も第三者分析機関による検証を継続してまいります。さらに、実使用環境下で取得した分析データを公開することで、ユーザーにとって有益な情報提供を行い、限られた資源をより効率的に活用する新たな選択肢の提案に努めてまいります。

※本分析結果は、特定車両・特定条件下における測定結果です。すべての車両や使用環境に同様の結果を保証するものではありません。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社河部 広報担当：後藤岳介

E-mail：gotou@kawawe.jp

コーポレートサイト：https://kawawe.jp/