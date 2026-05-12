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リベンリ秋田、自社のIT学習プログラム「The Next IT Study」を仙北市民向けに無償提供
〜「ITパスポート」反復学習と進捗の可視化で、市民のデジタルスキル向上を支援〜
株式会社リベンリ秋田（本社：秋田県仙北市、代表取締役：櫻井 誠、以下「当社」）は、若年層へのIT学習を加速し、IT業界の就職を目指す学生、およびIT業界への転職を目指す社会人向けに、自社で開発したIT学習プログラム「The Next IT Study」を秋田県仙北市民向けに無償提供することをお知らせいたします。
■ The Next IT Studyの主な機能と特徴
本ツールは、生成AIが学習者一人ひとりに寄り添い、効率的な学びをサポートします。
「ITパスポート」過去問テスト回答機能では、 過去約10年の間で出題されたおよそ2,000問の中から、内容をランダムで出題し学習度合いを確認することができます。
テスト自体は何度でも実施することができるため、反復学習することで、短時間での確実な知識定着を促します。
1回あたりのアセスメントは、本番さながらの問題数となり、全問回答までは時間もかかりますが、制限なく何度でも挑戦できるため、本番への準備に最適です。
「ITパスポート」テスト機能のほかには、全30回のカリキュラムを用意。学習進捗の自動可視化（ダッシュボード機能） で、各カリキュラムの進捗を自動で記録し、グラフ等で可視化します。
学習者本人のモチベーション維持に寄与するほか、カリキュラムの中で出てくるわからない単語もその場でAIに質問しながら理解を深められる機能も提供。じっくりしっかり学習できる仕組みを用意しています。
■ 今後の展望
リベンリ秋田では当ツールの仙北市での運用を通じて、学習効果の検証やIT以外のカリキュラムの拡充を進めてまいります。将来的には、地域の教育機関や企業との連携をさらに深め、仙北市発の「デジタル人材育成モデル」として他自治体への展開も視野に入れ、地域全体のDX（デジタルトランスフォーメーション）に寄与してまいります。
【The Next IT Studyについて】
https://the-next-it-study.won-to-x.works/
AIが学習に寄り添い、確実な知識の定着をサポート
1回買い切りで使い放題の学習ツールです。
【株式会社リベンリ秋田について】
所在地： 秋田県仙北市角館町中菅沢94-7
代表者： 代表取締役 櫻井 誠
事業内容： 生成AIを活用したソリューション開発、ツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」のシステム運用等
ウェブサイト： https://www.won-to-x.works
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社リベンリ秋田 担当：櫻井 誠
E-mail：pr@won-to-x.works
TEL：050-3154-1002
本件に関するお問合わせ先
櫻井 誠
関連リンク
The Next IT Study
https://the-next-it-study.won-to-x.works/
株式会社リベンリ秋田（本社：秋田県仙北市、代表取締役：櫻井 誠、以下「当社」）は、若年層へのIT学習を加速し、IT業界の就職を目指す学生、およびIT業界への転職を目指す社会人向けに、自社で開発したIT学習プログラム「The Next IT Study」を秋田県仙北市民向けに無償提供することをお知らせいたします。
■ The Next IT Studyの主な機能と特徴
本ツールは、生成AIが学習者一人ひとりに寄り添い、効率的な学びをサポートします。
「ITパスポート」過去問テスト回答機能では、 過去約10年の間で出題されたおよそ2,000問の中から、内容をランダムで出題し学習度合いを確認することができます。
テスト自体は何度でも実施することができるため、反復学習することで、短時間での確実な知識定着を促します。
1回あたりのアセスメントは、本番さながらの問題数となり、全問回答までは時間もかかりますが、制限なく何度でも挑戦できるため、本番への準備に最適です。
「ITパスポート」テスト機能のほかには、全30回のカリキュラムを用意。学習進捗の自動可視化（ダッシュボード機能） で、各カリキュラムの進捗を自動で記録し、グラフ等で可視化します。
学習者本人のモチベーション維持に寄与するほか、カリキュラムの中で出てくるわからない単語もその場でAIに質問しながら理解を深められる機能も提供。じっくりしっかり学習できる仕組みを用意しています。
■ 今後の展望
リベンリ秋田では当ツールの仙北市での運用を通じて、学習効果の検証やIT以外のカリキュラムの拡充を進めてまいります。将来的には、地域の教育機関や企業との連携をさらに深め、仙北市発の「デジタル人材育成モデル」として他自治体への展開も視野に入れ、地域全体のDX（デジタルトランスフォーメーション）に寄与してまいります。
【The Next IT Studyについて】
https://the-next-it-study.won-to-x.works/
AIが学習に寄り添い、確実な知識の定着をサポート
1回買い切りで使い放題の学習ツールです。
【株式会社リベンリ秋田について】
所在地： 秋田県仙北市角館町中菅沢94-7
代表者： 代表取締役 櫻井 誠
事業内容： 生成AIを活用したソリューション開発、ツキノワグマ等情報マップシステム「クマダス」のシステム運用等
ウェブサイト： https://www.won-to-x.works
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社リベンリ秋田 担当：櫻井 誠
E-mail：pr@won-to-x.works
TEL：050-3154-1002
本件に関するお問合わせ先
櫻井 誠
関連リンク
The Next IT Study
https://the-next-it-study.won-to-x.works/