デジタルマルチメータ（DMM）市場、2032年に15.03億ドルへ - CAGR 6.7%で成長
2026年5月、LP Information株式会社（所在地：東京都）が発表した最新の市場調査レポート「世界デジタルマルチメータ（DMM）市場成長予測レポート（2026-2032年）」です。本のレポートは、単なるデータ集計にとどまらず深い洞察を提供し、競合企業マップ、収益シェア、市場動向、業界のM&A活動などを通じて、全球デジタルマルチメータ（DMM）市場の全体構造と主要なトレンドを体系的に明らかにしています。また、全球リーダー企業の製品ライン戦略、技術力、市場参入戦略、競争ポジション、地理的分布を重点的に分析し、急速に進化する市場における主要プレイヤーの独自ポジショニングと戦略的差異を明らかにしています。
本レポートでは、デジタルマルチメータ（DMM）市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Handheld、 Bench-top、 Others
用途別セグメンテーション：Industrial Manufacturing、 Commercial、 Public Utilities、 Vehicles、 Others
主な参加者は以下の通りです：Fluke Corporation、 Keysight、 UNI-T、 FLIR、 Victor、 Rohde & Schwarz、 HIOKI、 CEM、 Gossen Metrawatt、 MGL International (Mastech)、 Chauvin Arnoux Group、 Klein Tools、 GW Instek、 B&K Precision Corporation、 Prokits Industries、 Sata Tool
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本報告書の主な結論：
LP Information調査チームの「世界デジタルマルチメータ（DMM）市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/575891/digital-multimeter--dmm）によれば、2025年の9.88億米ドルから2032年には15.03億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は6.7％になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348957/images/bodyimage1】
デジタルマルチメータ（DMM）レポート解釈ガイド：
一、 研究基盤と方法 (第1章)
本章では、デジタルマルチメータ（DMM）レポートの分析範囲（2021～2032年）、研究目的、データソース、方法論および主要な仮定を明確に定義します。研究の権威性と透明性を確立することが本章の目的であり、レポートの品質と信頼性を評価するための基盤となります。
二、 コア市場全景 (第2章)
デジタルマルチメータ（DMM）レポートのエッセンスを高度に凝縮し、世界のデジタルマルチメータ（DMM）市場の歴史的規模と将来のトレンドを概説。製品タイプ（Handheld、 Bench-top、 Others別）と応用分野（Industrial Manufacturing、 Commercial、 Public Utilities、 Vehicles、 Othersなど）の2つの次元を通じて、デジタルマルチメータ（DMM）市場のセグメント構造、シェア、価格を直感的に提示し、意思決定者に迅速な洞察を提供する。
三、 競争環境分析 (第3章)
デジタルマルチメータ（DMM）市場の競争状況を詳細に分析。主要メーカーの販売量、収益、市場シェア、価格戦略を網羅。デジタルマルチメータ（DMM）市場の集中度（CR3/CR5/CR10）を算出し、企業の生産拠点配置、製品ポートフォリオ、M&A活動を分析することで、業界リーダーの特定と競争戦略策定を支援。
本レポートでは、デジタルマルチメータ（DMM）市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別にわたって包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Handheld、 Bench-top、 Others
用途別セグメンテーション：Industrial Manufacturing、 Commercial、 Public Utilities、 Vehicles、 Others
主な参加者は以下の通りです：Fluke Corporation、 Keysight、 UNI-T、 FLIR、 Victor、 Rohde & Schwarz、 HIOKI、 CEM、 Gossen Metrawatt、 MGL International (Mastech)、 Chauvin Arnoux Group、 Klein Tools、 GW Instek、 B&K Precision Corporation、 Prokits Industries、 Sata Tool
本レポートでは、地域別にも市場を分類している：アメリカ州（米国、カナダ、メキシコ、ブラジル）、APAC（中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア）、欧州（ドイツ、フランス、英国、イタリア、ロシア）、中東・アフリカ（エジプト、南アフリカ、イスラエル、トルコ、GCC諸国）
本報告書の主な結論：
LP Information調査チームの「世界デジタルマルチメータ（DMM）市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/575891/digital-multimeter--dmm）によれば、2025年の9.88億米ドルから2032年には15.03億米ドルに拡大し、2026年から2032年までの年間平均成長率（CAGR）は6.7％になると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348957/images/bodyimage1】
デジタルマルチメータ（DMM）レポート解釈ガイド：
一、 研究基盤と方法 (第1章)
本章では、デジタルマルチメータ（DMM）レポートの分析範囲（2021～2032年）、研究目的、データソース、方法論および主要な仮定を明確に定義します。研究の権威性と透明性を確立することが本章の目的であり、レポートの品質と信頼性を評価するための基盤となります。
二、 コア市場全景 (第2章)
デジタルマルチメータ（DMM）レポートのエッセンスを高度に凝縮し、世界のデジタルマルチメータ（DMM）市場の歴史的規模と将来のトレンドを概説。製品タイプ（Handheld、 Bench-top、 Others別）と応用分野（Industrial Manufacturing、 Commercial、 Public Utilities、 Vehicles、 Othersなど）の2つの次元を通じて、デジタルマルチメータ（DMM）市場のセグメント構造、シェア、価格を直感的に提示し、意思決定者に迅速な洞察を提供する。
三、 競争環境分析 (第3章)
デジタルマルチメータ（DMM）市場の競争状況を詳細に分析。主要メーカーの販売量、収益、市場シェア、価格戦略を網羅。デジタルマルチメータ（DMM）市場の集中度（CR3/CR5/CR10）を算出し、企業の生産拠点配置、製品ポートフォリオ、M&A活動を分析することで、業界リーダーの特定と競争戦略策定を支援。