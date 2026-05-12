ウェルネスツーリズムが主流のライフスタイル経済へと定着する中、世界の温泉観光市場は2035年までに2,704億4,000万米ドル規模に達する見通し

ウェルネスツーリズムが主流のライフスタイル経済へと定着する中、世界の温泉観光市場は2035年までに2,704億4,000万米ドル規模に達する見通し