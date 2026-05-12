真田ナオキ×増子直純、今夜、うたコンで魂の競演“異色コラボ”が放つ熱狂パフォーマンス！
ノックアウトボイスで歌謡界を席巻する真田ナオキが、本日5月12日、NHK総合『うたコン』に出演する。 今夜のステージは、最新曲「陽が沈む前に…」の作詞を手掛けたロックバンド・怒髪天の増子直純（Vo）との競演だ。 演歌・歌謡曲とロック、ジャンルの枠を超えた“異色コラボ”が実現。二人の魂がぶつかり合う、しびれるような熱狂のパフォーマンスに期待が高まっている。 また、放送直後の本日21時には、YouTubeにて増子直純をゲストに迎えたスペシャル対談動画のプレミア公開も決定。 「陽が沈む前に…」を徹底解剖し、熱い想いを語りつくすスペシャル対談。生放送の興奮そのままに、二人の熱すぎる想いを受け取ってほしい。 さらに明日13日には、真田ナオキのInstagram、TikTok、YouTubeのオフィシャルアカウントを順に巡るリレー生配信も開催。 7月15日に発売する追撃盤リリースに向けたネットサイン会の受付もスタートしており、デビュー10周年イヤーを加速させる真田ナオキの快進撃から目が離せない。
■YouTubeプレミア公開
【真田ナオキ×増子直純（怒髪天）】「陽が沈む前に…」徹底解剖！増子兄ィの1000本ノックSP 公開日時：2026年5月12日（火）21:00 URL：https://youtu.be/PH_22nF1pZIYouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=PH_22nF1pZI
■生配信スケジュール
2026年5月13日（水） 18:30 Instagram ライブ https://www.instagram.com/n.s.official427/ 19:00 TikTok ライブ https://www.tiktok.com/@sanadanaoki.official 19:30 YouTube ライブ https://youtube.com/live/qYoYutDZmQ8https://www.instagram.com/n.s.official427/ https://www.tiktok.com/@sanadanaoki.official https://youtube.com/live/qYoYutDZmQ8
■ 「陽が沈む前に…」真田ナオキ×怒髪天 Making MovieYouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=7Ty56hrlNn8 https://lnk.to/sanada_E834
■ 追撃盤リリース情報
両A面シングル「プルメリア ラプソディ／陽が沈む前に…」 2026年7月15日（水）3形態同時発売 プルメリア盤 TECA-26030 / \1,700（税抜価格 \1,545） / シングルCD＋DVD M1 プルメリア ラプソディ 作詞：キヨサク 作曲：島袋 優 編曲：田代修二 M2 陽が沈む前に… 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二 M3 プルメリア ラプソディ（オリジナル・カラオケ） M4 陽が沈む前に…（オリジナル・カラオケ） DVD：プルメリア ラプソディ MUSIC VIDEO サンセット盤 TECA-26031 / \1,700（税抜価格 \1,545） / シングルCD＋DVD M1 プルメリア ラプソディ 作詞：キヨサク 作曲：島袋 優 編曲：田代修二 M2 陽が沈む前に… 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二 M3 プルメリア ラプソディ（オリジナル・カラオケ） M4 陽が沈む前に…（オリジナル・カラオケ） DVD：陽が沈む前に… MUSIC VIDEO トロピカル盤 TECA-26032 / 定価：\1,700（税抜価格 \1,545） / シングルCD M1 プルメリア ラプソディ 作詞：キヨサク 作曲：島袋 優 編曲：田代修二 M2 陽が沈む前に… 作詞：増子直純 作曲：上原子友康 編曲：田代修二 M3 消えないで紅（くれない） 作詞：ふみゆかり 作曲：大村友希 編曲：杉山ユカリ M4 プルメリア ラプソディ（オリジナル・カラオケ） M5 陽が沈む前に…（オリジナル・カラオケ） M6 消えないで紅（くれない）（オリジナル・カラオケ）
■ コンサート情報
・真田ナオキ コンサート2026 5月17日（日） 茨城・ザ・ヒロサワシティ会館 大ホール 5月22日（金） 千葉・千葉市民会館 大ホール 6月5日（金） 大阪・高槻城公園芸術文化劇場 北館 中ホール 8月1日（土） 京都・京都劇場 ・真田ナオキ バンドコンサート2026 in 東京 7月17日（金） 東京・北とぴあ さくらホール ・真田ナオキ ランチ・ディナーショー 5月31日（日） 東京・グランドプリンスホテル高輪 6月14日（日） 大分・ホテル金水苑 7月5日（日） 愛知・ホテルプラザ勝川
■ 新曲発売記念キャンペーン
5月14日（木）千葉・ユアエルム成田店 1F センタープラザ ①12:00 ②14:00 5月24日（日）愛知・ヨシヅヤYストア西春店 4階 特設会場 ①13:00 ②15:00 5月29日（金）福岡・HMV&BOOKS HAKATA ①12:00 ②14:00 6月1日（月）埼玉・エルミこうのす ショッピングモール ①12:00 ②15:00 6月3日（水）群馬・イオンモール太田 ①12:30 ②15:30 6月7日（日）茨城・イオンタウン守谷 ①12:00 ②15:00 6月12日（金）栃木・イオンモール佐野新都市 ①12:00 ②15:00 6月1３日（土）埼玉・イオン南越谷店 ①12:00 ②15:00 6月19日(金)茨城・グランテラス筑西 ①12:30 ②15:30 6月26日（金）東京・カメイドクロック ①12:00 ②14:00 6月27日（土）埼玉・ピオニウォーク東松山 ①12:30 ②15:30 6月29日（月）茨城・イオンモール下妻 ①12:00 ②15:00 ※追加情報は、テイチクレコードのホームページをご確認ください。
■ ネットサイン会
テイチクオンラインショップにて、限定特典付き商品を販売中。対象の3形態セットを予約すると、真田ナオキが生配信であなたのお名前とコメントを紹介、宛名＆サイン入りのオリジナルポストカードがプレゼントされる。 ◆開催日時 2026年６月８日（月) ①12:00～ ②16:00～ ◆販売期間 2026年５月１２日(火)1２:00 ～ 2026年5月２７日(水)23:59 ◆対象商品セット内容 追撃盤 両A面シングル「プルメリア ラプソディ / 陽が沈む前に…」 プルメリア盤：TECA-26030 / \1,700（税抜価格 \1,545） / シングルCD＋DVD サンセット盤：TECA-26031 / \1,700（税抜価格 \1,545） / シングルCD＋DVD トロピカル盤：TECA-26032 / 定価：\1,700（税抜価格 \1,545） / シングルCD 3形態各1枚 セット価格：\5,100（税込） ◆購入URL https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002Q8E ◆視聴方法 当日は下記YouTubeチャンネルにて生配信いたします。 TEICHIKU RECORDSチャンネル https://www.youtube.com/@TEICHIKURECORDS/streamshttps://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002Q8E https://www.youtube.com/@TEICHIKURECORDS/streams
■ 真田ナオキ ミュージックビデオ一覧はこちらhttps://youtube.com/playlist?list=PL-VW2bEloe_Gfxbxt6y_hkWsYQniwllzc
■INFORMATIONhttps://www.naokisanada.com/ https://www.youtube.com/@sanadanaoki_official https://www.tiktok.com/@sanadanaoki.official TikTok投稿 : https://www.tiktok.com/@sanadanaoki.official https://twitter.com/naoki12sanada22 https://www.instagram.com/n.s.official427 https://www.teichiku.co.jp/teichiku/artist/sanada/