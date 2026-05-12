こどもっちパークは『会員登録総数60万人』を超える、育児に奮闘するママパパとこどもたちのための全天候型屋内公園施設です。

株式会社F.K.Solutions(本社：石川県野々市市、代表取締役：岡田 浩幸)は、新たな取り組みとして、地域の皆様のお声をもとに出店候補地を募集する、参加型プロジェクト「こどもっちパーク共創プロジェクト」を開始させていただきます。

本プロジェクトでは、「こどもっちパークがここにあったら嬉しい」という出店可能な空き物件情報を広く募集いたします。

ご紹介いただいた物件情報は、物件所有者様と当社で協議をさせていただきます。

ご紹介いただいた物件が、当社との契約締結となった際には、ご紹介者様のご家族の皆様へ、こどもっちパーク10年間無料クーポンを贈呈いたします。

※同一物件に複数の応募があった場合は、受付日時が早い方を対象とさせていただきます。

※適用条件等の詳細は応募フォームの応募規約をご確認ください。





こどもっちパーク名古屋なかがわ店





こどもっちパーク名古屋みなとパーク





【企画の背景】

近年、夏季の気候変動による熱中症リスクの高まりや天候不順の影響により、こどもたちが安心して外で遊べる機会は減少しています。

また、「近くに気軽に遊びに行ける場所がない」「雨の日や暑い日に困る」といった声も多く、屋内で安心して過ごせる遊び場へのニーズは年々高まっています。

こどもっちパークでは、こうしたニーズに応える形で全国に出店を進めてまいりましたが、まだ十分にお応えできていない地域も多く存在しています。

そこで本企画では、企業側の調査だけでなく、実際に利用される子育て世帯の声を起点に出店候補地を検討する新しい取り組みとして実施いたします。









【企画内容】

(1)ご紹介物件情報の募集

応募フォームを通じて、「出店可能な空き物件情報」を募集いたします。

(2)出店物件の所有者様と当社との協議

(3)出店物件の決定

(4)地域の声を取り入れた施設づくり

施設作りの過程にて、皆様からお寄せいただいたご意見を参考にし、地域のニーズに寄り添った施設づくりを進めます。

(5)こどもっちパークオープン





こどもっちパークたじみ店





こどもっちパークこうべパーク





【キャンペーン概要】

実施期間 ： 2026年4月10日(金)15時～2026年5月28日(木)18時まで

参加方法 ： 公式アプリの応募フォームより、必要事項を記入のうえ、空き物件情報をご紹介ください。

公式サイト ： https://kodomocchi-park.com/

応募フォーム： https://forms.gle/TDJXVRv8ox4c1GcU7

対象エリア ： 日本全国(沖縄・北海道・離島を除く)

特典 ： ご紹介者様のご家族の皆様はこどもっちパーク利用料を10年間無料にいたします。









【注意事項】

・本キャンペーンへのご応募は、専用応募フォームからのみ受け付けております。お電話や問い合わせフォームからのご応募は受け付けておりません。

・ご紹介いただいた物件については、当社にて選定・精査を行い、出店可否を総合的に判断いたします。選定・契約・出店検討には、3ヶ月～12ヶ月程度の期間を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・ご紹介いただいた物件が、当社との契約締結および出店決定に至った場合に限り、紹介者様のご家族はこどもっちパークの利用料を10年間無料にいたします。出店に至らない場合は特典の対象外となります。

・同一物件に複数の方からご応募があった場合は、応募受付日時が最も早い方を特典対象とさせていただきます。

・ご応募内容に不備(所在地不明・連絡不可・物件情報不足など)がある場合、応募が無効となることや特典対象外となる場合がございます。必要事項は正確にご入力ください。









【特典に関する補足】

・特典は、当社と対象物件の契約締結および出店決定後、所定の手続きを経ての贈呈となります。

・特典の受け取りにあたり、本人確認書類の提出や必要情報の登録をお願いする場合がございます。









【物件情報に関する注意】

・不動産仲介行為を目的としたご応募や、営業目的での大量応募は対象外とさせていただく場合がございます。

・ご応募いただいたすべての物件に対して、当社からご連絡・検討を行うことを保証するものではありません。









【個人情報について】

ご提供いただいた個人情報は、株式会社F.K.Solutionsにて厳重に管理し、本キャンペーンの運営および関連するご連絡の目的で使用いたします。

また、個人を特定しない統計データとしてサービス向上のために利用する場合がございます。

法令に基づく場合を除き、ご本人の同意なく第三者へ提供することはありません。









【今後の展開】

こどもっちパークは、2022年7月に石川県野々市市に初出店して以来、現在では全国に16店舗を展開し、会員登録総数は60万人を超えました。

今後も本企画を通じて、より多くの地域にこどもっちパークを届けるとともに、地域の親子に寄り添った施設づくりを推進してまいります。









【こどもっちパーク概要】

こどもっちパークとは、“日常のまんなかに、ここちのいい公園”をコンセプトにした屋内公園です。

安心・安全は当たり前。こどもたちが自然と来たくなる、子育て世代が「ここならいいよね」と思える居心地のよい空間を提供しています。

子育て世代が、「自分のために、こどものために」過ごせる場所。そんな日常を、日本中のこどもや子育て世代へ届けてまいります。









【現在の店舗所在地】

石川県野々市市｜石川県金沢市｜愛知県一宮市｜広島県福山市｜東京都稲城市｜滋賀県栗東市｜埼玉県本庄市｜愛知県名古屋市港区｜兵庫県神戸市｜岐阜県多治見市｜愛知県稲沢市｜愛知県春日井市｜愛知県岡崎市｜愛知県知立市｜愛知県名古屋市中川区









【運営会社概要】

商号 ： 株式会社F.K.Solutions

代表者 ： 代表取締役 岡田 浩幸

営業所所在地 ： 〒921-8835 石川県野々市市上林3丁目66-1

設立 ： 2006年8月

事業内容 ： こども向け施設運営、輸入卸売業

資本金 ： 1,000万円

公式サイト ： https://www.fk-solutions.co.jp/

こどもっちパーク： https://kodomocchi-park.com/

法人向けサイト ： https://cozyparklab.jp