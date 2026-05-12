ETUSUS 住宅の断熱性能を最高ランクの等級7へ引き上げ

一般社団法人エツサスアーキテクチャー協会

一般社団法人エツサスアーキテクチャー協会（本社：富山県射水市、代表理事：原野 剛行）は、4月1日より、提供する住宅「エツサス」の断熱性能を、国が定める最高ランクである断熱性能等級7（UA値0.26）へ引き上げ、全棟標準仕様として提供を開始しました。

これまで標準としてきた断熱等級6（UA値0.34）から性能をさらに高めることで、冬は暖かさが逃げにくく、夏は外の暑さが入りにくい住環境を実現。暖冷房に必要なエネルギーを抑えながら、快適で健康的な暮らしを支えます。

■北陸の気候に合わせて断熱性能をさらに進化

日照時間が短く、冬の寒さが厳しい北陸エリアでは、「どれだけ暖めるか」以上に、「つくった熱をいかに逃がさないか」が住まいの快適性を大きく左右します。

エツサスでは地域特有の気候条件に着目し、断熱性能を根本から見直しました。従来から採用してきた高性能断熱材「ネオマフォーム」を充填断熱・外張り断熱の両方に使用する“ダブル断熱構造”はそのままに、従来仕様の充填断熱ネオマゼウス45mm＋外張り断熱ネオマフォーム20mmから、新仕様では充填断熱ネオマゼウス50mm＋外張り断熱材66mmへと大幅に増厚しています。

これにより、外皮全体の断熱性を底上げし、外気温の影響を受けにくい住まいを実現。北陸の厳しい冬でも、室内の暖かさをより長く保てる構造へと進化しました。

■北陸の暮らしで実感できる断熱等級7の効果

断熱性能の違いは、数値だけでなく日常の体感温度としてもはっきり表れます。

外気温が0℃前後の条件下で、23℃の状態から暖房を止めた場合、

・断熱等級6（UA値0.46）：6時間後の低下は約4.6℃

・断熱等級7（UA値0.26）：6時間後の低下は約2.6℃

となり、2.0℃の差が生まれます。

この差は、朝起きたときの寒さや夜間の冷え込みに影響し、暖房を止めた後も暖かさが長続きする住まいを実感できる要因となります。

断熱性能の違いは、光熱費にも明確な差となって表れます。

UA値ごとの断熱性能と、同一条件（8畳用エアコン）での年間暖房費を比較した試算は以下の通りです。

エツサス標準プランを想定し、エアコンメーカーの期間消費電力量をもとに算出した試算値

この比較から、断熱等級7（UA値0.26）の住まいは断熱等級6（UA値0.46）より年間約約3万円以上の暖房費削減効果が見込まれます。

■ エツサスが目指すこれからの高性能住宅

エツサスは、より少ないエネルギーで、無理なく快適に暮らせる住まいを追求し、断熱性能・設備設計・住宅全体のバランスを最適化。「北陸の気候風土に合った性能」と「合理化による高いコストパフォーマンス」を軸に、住宅の標準仕様を磨き続けてきました。

今回の断熱等級7への引き上げは、単なる性能数値の向上ではなく、快適性・健康・省エネ性を総合的に高めるための進化です。今後もエツサスは、地域に根ざした高性能住宅の普及を通じて、サステナブルな住環境づくりに貢献してまいります。

※なお、昨今の資材供給状況を踏まえ、使用する部材や仕様、納期等につきましては、状況に応じて柔軟に対応させていただく場合がございます。

■ エツサスの性能概要（標準仕様）

・断熱性能等級7（UA値0.26）

・耐震等級3（許容応力度計算）

・長期優良住宅認定

・省令準耐火構造

■ ETUSUSのモデルハウス

・富山県富山市下新本町

・富山県富山市婦中町

・富山県射水市善光寺

・石川県七尾市国分町

・石川県河北郡津幡町

・石川県金沢市久安

・石川県小松市古河町

・福井県福井市高木中央

・福井県福井市森田新町

モデルハウス情報の詳細・見学申込みはこちら

https://etusus.or.jp/event/event-cat/cat-model

■ 一般社団法人エツサスアーキテクチャー協会について

一般社団法人エツサスアーキテクチャー協会は、富山の木材加工メーカー・ウッドリンク株式会社と、富山・石川・福井の地域工務店連携により設立された住宅事業団体です。

北陸の気候風土に適した住宅性能と、合理的な建築プロセスを融合した規格住宅「エツサス」を開発・提供しています。

【会社概要】

商号：一般社団法人エツサスアーキテクチャー協会

代表理事：原野 剛行

所在地：〒934-0056 富山県射水市寺塚原415

設立：2020年12月

事業内容：住宅の開発および販売

対応エリア：富山県・石川県・福井県

公式サイト：https://etusus.or.jp/

【お問い合わせ先】

一般社団法人エツサスアーキテクチャー協会

TEL：0766-84-4466（ウッドリンク株式会社 エツサスVC本部）

E-mail：etusus-info@etusus.or.jp

担当：松永