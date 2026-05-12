映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のフリュープライズが4月下旬より順次展開！

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』のアミューズメント専用景品（以下、プライズ）を、2026年4月下旬より全国のアミューズメント施設にて順次展開いたします。

＜プライズ商品詳細＞

本編のさまざまなシーンをイメージした“グローグー”のアイテムがラインアップ。愛らしい表情や特徴的なシルエットを活かした「マスコット」をはじめ、保護者のディン・ジャリン（“マンダロリアン”）に背負われるグローグーを再現した「ぬいぐるみリュック」、修行中のグローグーの姿を表現したフリューオリジナルフィギュアブランドの『ぬーどるストッパーフィギュア（ぬースト）』など、物語性や世界観を感じられるアイテムです。細かな衣装表現やポーズにもこだわり、ファンのコレクションアイテムとしてはもちろん、インテリアとして飾っても楽しめる商品構成となっています。

「マスコット」（全４種類・４月展開済み）「ぬいぐるみリュック～グローグー～」（全１種類・５月予定）『ぬーどるストッパーフィギュア-グローグー-』（全１種類・5月予定）

＜プライズ商品概要＞

[キャラクター名] 映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』

[店舗] 全国のアミューズメント施設 ※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。

[時期] 2026年4月下旬より順次展開予定 ※詳しくはキャラ広場よりご確認ください。

[展開アイテム] 「マスコット」、「ぬいぐるみリュック～グローグー～」、『ぬーどるストッパーフィギュア-グローグー-』

[商品情報サイト] http://f-ch.jp/starwars_release（特設ページ）

※その他は『キャラ広場』にて順次公開 https://charahiroba.com/

[コピーライト] (C) & (TM) Lucasfilm Ltd.

[発売元] フリュー株式会社

＜映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』とは＞

「スター・ウォーズ」シリーズの人気キャラクター、マンダロリアンとグローグーを主人公に描く最新作。壮大な銀河を舞台に、ふたりの絆や新たな冒険が描かれ、世界中のファンから注目を集めています。シリーズならではの重厚な世界観と、グローグーの存在が物語に深みを与える作品です。

日本公開日：2026年5月22日（金）

公式サイト：https://starwars.disney.co.jp/movie/mandalorian-grogu

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※『キャラ広場』『ぬーどるストッパーフィギュア』『ぬースト』はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2234-3dc2d27b92bd0c3ee11d315c35ce8a66.pdfフリュー株式会社

2007年4月にオムロングループからMBOによって独立。「人々のこころを豊かで幸せにする良質なエンタテインメントを創出する！」の企業理念のもと、プリントシール、キャラクター・マーチャンダイジング、ゲーム/アニメと、様々な事業を展開しています。