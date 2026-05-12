【5/14-16｜京都】循環葬(R)︎RETURN TO NATUREが「都市と循環2026」に登壇--「死を包摂する都市」の可能性を、展示と対話で探る

at FOREST株式会社

at FOREST株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役/CEO：小池友紀、以下：at FOREST）が運営する循環葬(R)︎「RETURN TO NATURE」は、2026年5月14～16日の3日間、京都にて開催される「都市と循環2026」に出展・登壇いたします。本イベントは「都市は発酵するか？」という問いに向き合うカンファレンス&フェスティバルです。

その中でat FORESTは、誰もが通る『死』という営みを起点に、ご遺骨を森に還す循環葬の実践を通じて、都市と自然、個人と地域の関係をつなぎ直す試みとして展示・登壇します。

■ 背景

イベントの詳細 :https://cccf.jp/

「都市と循環」は、“循環”をキーワードに多様な領域のプロフェッショナルが集い、これからの都市のあり方を探るフェスティバルです。2023年から毎年開催され、建築、食、環境、教育など多様な視点から議論が重ねられてきました。

2026年は「都市は発酵するのか？」をサブタイトルに、都市が時間をかけて有益なかたちへと変化していくために、どのような営みや選択が必要なのかを探ります。

本出展においてat FORESTは、ケアや死をめぐる実践・研究を行うDeep Care Labとともに、展示とトークの2つのアプローチを通じて、「死を包摂する都市」の可能性を提示します。展示では直感的な問いを立ち上げ、トークセッションではその問いを起点に、都市や事業の中での実装可能性へと議論を深めていきます。

< 展示 >

会期：5月14日（木）～16日（土）

循環葬の発祥地である能勢妙見山の「循環葬の森」を、そのまま持ち込んだような空間を創出します。参加者が直感的に「死」と「いのちの循環」に触れ、考えるきっかけとなる場として、問いのスペースも用意しています。

※詳細な場所・時間は、イベント公式サイトをご確認ください。



< トークセッション >

日程：5月15日（金）10:30～

テーマ：死と循環「死を包摂する都市とは」

人の死から自然やモノの終わりまでを包摂する「コンパッション都市」へ。死を施設（ハード）に閉じず、都市の文化（OS）から“循環”をどう実装するか。実践者の視点を起点に、その可能性をともに探ります。

登壇者：小池友紀（at FOREST 株式会社 代表取締役/CEO）、川地真史（一般社団法人Deep Care Lab代表理事/公共とデザイン共同代表）

こんな方におすすめです

・自然と都市のつながりに興味がある方

・循環経済・ウェルネス領域の最新事例を知りたい方

・循環葬(R)︎に興味のある方

■イベント概要

名称：都市と循環 Circular Cities Conference & Festival 2026

内容：カンファレンス＋展示会＋交流会その他

日程：2026年5月14日（木）、15日（金）、16日（土） 3日間

会場：旧・京都市児童福祉センター（京都・二条）

主催：「都市と循環」実行委員会（窓口／R不動産株式会社）

共催：京都市

■登壇者プロフィール

イベントの詳細 :https://cccf.jp/

小池友紀（at FOREST 株式会社 代表取締役/CEO）



両親のお墓の引越しをきっかけに、死と森づくりをかけ合わせた森林埋葬「循環葬(R)︎」を創案し、2022年にat FOREST株式会社（神戸市）を設立。大阪・能勢に第一拠点の森を開設し、24年にForbes JAPAN「RISING STAR AWARD 2024」を受賞。25年には千葉・南房総に第二拠点の森を開設し、「GOOD DESIGN賞」「WOOD DESIGN賞」を受賞。

川地真史（一般社団法人Deep Care Lab代表理事/公共とデザイン共同代表）



Aalto大学CoDesign修士課程卒。フィンランドにてソーシャルイノベーション研究をすすめる。2021年、公共とデザイン・Deep Care Labという二つの法人を設立。歴史や未来といった時間軸、生きものや自然生態系まで拡張した”相互ケア”の社会実装をテーマに活動中。論考に『マルチスピーシーズとの協働デザインとケア』(思想2022年10月号)、共著に『クリエイティブデモクラシー』(BNN出版)。應典院プログラムディレクター。修行者見習い。

■ at FOREST株式会社について

循環葬(R)︎RETURN TO NATUREは、「森と生きる・森に還る・森をつくる」を合言葉に、墓標も何も残さず、土壌学の専門家監修のもとご遺骨を森林に埋葬するサービスです。放置林を再生させた森を拠点に、誰にでも訪れる“死”を森づくりにつなげ、豊かな自然を未来世代に遺す、お墓の新たな選択肢を提案するとともに、人生の終わりを入り口に、今と未来を見つめ直すイベントを開催しています。また、売上の一部を森林保全団体に寄付することで、循環葬(R)︎RETURN TO NATUREのメンバーが増えれば増えるほど、豊かな森が広がる仕組みをつくり、サポートしています。



名称：at FOREST株式会社

所在地：兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

代表者：小池友紀

設立：2022年5月

主要サービス：循環葬RETURN TO NATUREの監修・業務運営

公式サイト： https://returntonature.jp



at FORESTでは未来に豊かな森を残すというミッションを共に推進する仲間を募集しています。様々なポジションで採用を強化しております。詳細は下記をご確認ください。

https://www.notion.so/at-FOREST-25e4fd8d5ea780c3b190fbd4dd3473e4