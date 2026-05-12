デザイン会社がつくった、業界最安クラスのテレワークブース「EG BOX」、一般受付を開始

株式会社engine

株式会社engine（本社：東京都港区、代表：轟 貴弘）は、これまで紹介制・口コミを中心に提供してきたテレワークブース「EG BOX（イージーボックス）」について、2026年4月15日より一般のお客様向けの受付を開始したことをお知らせいたします。

「EG BOX」は、静寂性とデザイン性を両立した個室型テレワークブースです。オンライン会議や集中作業に適した快適な環境を提供しながら、オフィスや店舗空間に自然に馴染むデザイン性を兼ね備えています。

また、Sサイズ本体価格79万円(税別)から導入可能で、リースにも対応。一般的なテレワークブースと比較して導入しやすい価格帯を実現しています。

「EG BOX」について

「EG BOX」は、オフィス・店舗・ショールームなど多様な空間に調和するデザイン性と、集中しやすい静かな環境づくりを両立したテレワークブースです。

外部の音を軽減する設計により、オンライン会議や集中作業の際も周囲を気にせず利用できる空間を実現。また、安全性に配慮した素材を採用し、日常的に安心して利用できる仕様としています。

さらに、外装・内装ともに複数のカラーバリエーションを用意しており、空間デザインやブランドイメージに合わせた選択が可能です。オプションとしてコーポレートカラーへの対応も行っており、空間全体との一体感を高めます。

導入しやすい価格帯を実現

近年、リモートワークやオンライン商談の定着により、個室型テレワークブースへの需要が高まっています。一方で、既存製品は高価格帯なものも多く、導入コストが課題となるケースも少なくありません。

「EG BOX」は、必要な機能性・静寂性・デザイン性を備えながら、Sサイズ79万円(税別)から導入可能。限られたスペースや予算でも導入しやすい価格設計を実現しています。

また、リース契約にも対応しており、初期費用を抑えた導入相談も可能です。

EG BOXの特長

・Sサイズ79万円（税別）から導入可能

・リース対応可能

・オンライン会議や集中作業に適した静寂性

・空間に自然に馴染むデザイン性

・外装・内装ともにカラー選択が可能

・コーポレートカラーへのカスタマイズ対応

・省スペース設計で設置可能

・短期間で導入可能

導入・設置イメージ

これまでに、オフィスを中心に導入され、オンライン会議スペースや集中作業ブースとして活用されています。

特に、

・空間デザインに自然に馴染む点

・他社製品と比較して導入しやすい

・価格帯カラー選択の柔軟性

などが評価されています。

個室ニーズの拡大と“空間との調和”という課題

オフィスのラウンジへの導入事例塾への導入事例オフィスへの導入事例オフィスへの導入事例

リモートワークやオンライン商談の定着により、「周囲を気にせず話せる空間」や「集中できる環境」へのニーズが高まっています。

一方で、既存のテレワークブースは、コスト面に加え、空間デザインとのミスマッチから導入をためらうケースも少なくありません。

「EG BOX」は、こうした課題に対し、“機能性だけでなく空間との調和まで考えた個室ブース”として開発されました。

今後の展開

今後は、オフィスだけでなく、店舗・ショールーム・コワーキングスペースなど多様なシーンへの導入拡大を進めるとともに、デザインバリエーションやカスタマイズ性のさらなる強化を進めてまいります。

お問い合わせ・導入相談

製品詳細・導入相談・リース相談については、公式サイトよりお問い合わせください。

https://www.egbox.net