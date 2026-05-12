プロ水準のランニング指導を提供する「Sterling Squad」が、長野市「未来発見プロジェクト」に参画！小中学生のスポーツ体験と成長を応援

株式会社BUENO sports

株式会社BUENO sportsが運営するランニングクラブおよびスポーツ指導サービス「Sterling Squad（スターリングスクワッド）」は、長野市が推進する子どもの体験・学び応援事業「未来発見プロジェクト（みらいハッケンプロジェクト）」の参画パートナーとして登録されたことをお知らせいたします。

本プロジェクトへの参画により、長野市内の小中学生は長野市から付与されたポイントを活用し、箱根駅伝出場経験者などトップレベルの指導陣による質の高いランニングレッスンを、より身近に受講できるようになります。

1. 長野市「未来発見プロジェクト」とは？

■ プロジェクトの目的

長野市内の小中学生（小学1年生～中学3年生）を対象に、スポーツ、文化芸術、自然体験などの「習い事・体験プログラム」の参加費として利用できる電子ポイント（みらいハッ！ケンポイント）を付与する長野市独自の支援事業です。 子どもたちが多様な体験を通じて自分の好きなことを見つけ、自己肯定感を育みながら健やかに成長できる環境を提供することを目的としています。

■ 利用のメリット（保護者様・お子様へ）

費用の負担軽減：

付与されたポイントをレッスン代等に充当することで、各ご家庭の経済的負担を抑えながら、質の高い教育やスポーツプログラムに継続して参加できます。

「やってみたい！」を後押し：

気軽に新しいスポーツや習い事に挑戦するハードルが下がり、お子様の隠れた才能や可能性（未来）を発見する絶好のきっかけとなります。

2. Sterling Squad（スターリングスクワッド）の特長

Sterling Squadは、「ただがむしゃらに走り込む」だけの従来型トレーニングとは異なり、科学的根拠に基づいた効率的で怪我のないランニング指導を提供しています。

トップレベルの実績を持つ指導陣 箱根駅伝優勝・区間賞経験者（元青山学院大学）や、オリンピック選手を担当するフィジカルトレーナーなど、第一線で活躍してきたプロフェッショナルが直接指導にあたります。

一人ひとりに合わせた「完全個別最適化」 お子様の骨格や筋力、成長段階に合わせた精緻なフォーム分析を実施。マンツーマンでの細やかな指導により、正しい身体の使い方を基礎から身につけることができます。

「走る楽しさ」と「自己ベスト更新」の両立 運動が苦手なお子様の「かけっこ上達」から、本格的に陸上競技で記録を狙うジュニア選手のピーキングまで、個々のレベルと目標に寄り添った最適なサポートを行います。

3. プログラム詳細と対象ページ

Sterling Squadが提供する対象プログラムの詳細、およびポイントを利用したお申し込み手順については、以下の未来発見プロジェクト公式ページよりご確認いただけます。ポイントを活用して、ぜひこの機会に「プロの走り」と「変わる楽しさ」を体験してください。

対象プログラム詳細・お申し込みURL：

https://nagano-hakken.jp/programs/view/2427

Sterling Squad公式サイト：

https://sterling-squad.com/

4. 今後の展望

Sterling Squadは、本プロジェクトを通じた長野市での活動により、地域の子どもたちの基礎体力向上と、スポーツを通じた豊かな人間形成に貢献してまいります。「走ることの楽しさ」、そして「目標を達成する喜び」を、一人でも多くの子どもたちに届けていきます。

【本件に関するお問い合わせ先】

団体名：Sterling Squad（運営：株式会社BUENO sports）

代表者：吉澤 和宏

公式サイト：https://sterling-squad.com/

※詳細なサポート内容やご相談につきましては、公式サイトのお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。