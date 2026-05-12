群馬県カスミ桐生相生店に「市場型海鮮BBQイベント『出張！浜焼き うまか市場』出航！ ５月１５日～期間限定開催！

【三崎直送の天然まぐろや殻付き牡蠣を“市場のように選んで焼く】

LH 株式会社

漁港直送の海の幸をその場で選び、焼いて味わう、まるで漁港の市場が街にやってきたかのような“出張漁港”体験をお届けします。

三崎直送の天然まぐろをはじめ、国産殻付き牡蠣、殻付き生うになど、各分野のプロが厳選した海の幸をラインナップ。

イベント名の「うまか市場」は、主役となる食材の「うに」「まぐろ」「かき（牡蠣）」の頭文字から名付けました。

海の恵みを代表する三つの食材を軸に、浜焼きならではの豪快さと市場のような活気を楽しんでいただきたい――そんな想いを込めた名称です。

“市場のように選び、その場で焼く”体験型スタイルが特徴です。

入口で商品を選び、レジで精算後、テーブルでセルフ浜焼きを楽しむ流れで、気軽に海鮮BBQを満喫できます。

会場には大漁旗やのぼりを掲げて市場の賑わいを感じられる空間を演出。

まるで漁港の市場を訪れたかのような臨場感のある食体験を提供します。

さらにオープニング企画として、三崎直送の天然まぐろのカブトの炙り焼きショーも予定。

まぐろのカブトの炙り焼きショー

おすすめメニュー概要

【 看板メニュー 】

・天然まぐろの名物とろたく 590円

・天然本まぐろ入り食べ比べ 990円

・天然まぐろの名物とろたく 590円・天然本まぐろ入り食べ比べ 990円

【殻付き牡蠣】

・大粒生岩牡蠣 990円

・三陸産真牡蠣のガンガン焼き

（約1kg） 1,900円

【 国産殻付き生ウニ 】

ガンガン焼き

・数量・漁期限定 三陸産ウニ 660円

・数量・漁期限定 北海道産ウニ 990円

北海道産ウニ ※季節と漁の状況で提供

【 名物丼 】

・うまか海鮮丼 2,900円

・三種丼 2,900円

・天然まぐろづくし丼 2,400円

・ネギトロいくら丼 1,900円

※大盛りは＋200円

※丼は〆茶漬け用お出汁と薬味（胡麻、のり、わさび）付き

※写真はイメージです。価格はすべて税込です。

【店内には美味しい海の香りが立ち込める】

◆◆新鮮な海鮮はもちろん、その他のメニューも充実！

サザエ、ホタテ、アワビ、ホッキ貝、エビ、タコ串、イカ串などの浜焼きや、

牛串、豚串、ジャンボねぎま、フランクフルト、フライドポテト、コーンバター、その他おつまみ、ソフトドリンク、アルコールも多数用意。さらに日替わり食材やなども楽しみの一つに！

＊販売商品は漁や市場の状況により毎日変わります。

店内の様子ガスコンロで焼くまぐろテールも絶品

【無料見学もOK！】

◆◆システムはシンプル！

１.お店に行く

２.お好きな商品を選ぶ

３.商品代を支払う

４.スタッフが席までご案内

５.絶品の食材を、思う存分堪能する！

＜うまか市場 in カスミ桐生相生 店舗概要＞

[開催住所] 〒376-0011 群馬県桐生市相生町５丁目４２５－２

[開催期間] 2026年5月15日(金)-6月14日(日)

[営業時間] 11:00-21:00（L.O.20：30）

[席 数] 72席

[お問合せ] 070-3270-3210

HP：https://umaka-ichiba.com

Instagram：https://www.instagram.com/umaka_ichiba?igsh=dGpmbTdpYXgyZmcy&utm_source=qr(https://www.instagram.com/umaka_ichiba?igsh=dGpmbTdpYXgyZmcy&utm_source=qr)