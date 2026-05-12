「センスがない私でもできる！？」Canva×Webスキルで未経験から在宅ワークで稼ぐ女性100名の実態調査

株式会社Ms.Academy

「在宅ワークを始めたものの、データ入力などの単純作業ばかりで単価が上がらない」「Webスキルに興味があるけど何をすれば稼げるの？」

このように、新しい働き方を求める女性が多い中、特別なデザインスキルがなくても無料デザインツール「Canva」を武器に、自身の市場価値を大きく引き上げている層がいます。

女性向けキャリアコミュニティ「Ms.Academy（ミスアカデミー）」は、在宅ワークで継続的な収入を得ている女性100名を対象に、「デザインツールの活用と単価アップに関する実態調査」を実施しました。

本調査では、実際にCanvaを使って稼いでいる人が「どんな職種を選び」「何にCanvaを使い」「どうやって単価を上げているのか」という、在宅ワーカーの具体的な“成功ルート”を徹底分析します。

これからWebスキルでステップアップしたい、未経験の女性に役立つデータが集まっていますので、ぜひ参考にしてください。

■ 調査サマリー

・【職種】 「ライティング・SNS運用・オンライン秘書」など、非デザイナー職での掛け合わせが主流

・【用途】 オリジナルデザインではなく、「SNS画像」や「図解・資料」などが求められる

・【単価UP】 クライアントの面倒な作業を巻き取り、時給1.5倍～2倍を実現

・【使用ツール】 プロツールは不要。回答者の大半が「Canvaのみ」で完結している

【100名に聞いた】単価アップを目指す在宅ワーカーの属性データ

本調査は、Canvaを使用して在宅ワークをしている女性100名に実施しました。

回答者は30代（45%）を中心に20代～40代が多くを占め、半数以上（53%）が子育て中（妊娠中含む）の女性です。

現在の在宅ワークでの平均月収は「1万円未満（41%）」「1万円～3万円（25%）」と、全体の84%が月収5万円未満の層で構成されています。

育児や家事のスキマ時間をやりくりしながらも、「なんとか単価アップしたい」「今の収入からステップアップしたい」と奮闘している、等身大の女性たちのリアルな実態がうかがえます。

【職種分析】Canvaで稼いでいる人は「何屋さん」なのか？

Canvaを使って単価を上げている人たちは、必ずしも「Webデザイナー」という肩書きに縛られているわけではありません。

回答者の多くは、以下のようなベースとなる職種にCanvaをプラスすることで、自身のスキルと単価をアップさせています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174831/table/5_1_861f101c6b587b588fe4f569081777a1.jpg?v=202605121151 ]

このように、Canvaを使用して業務をこなしている人は、「文字を扱う仕事」や「事務作業」、あるいは「Web制作」といった実務の付加価値としてCanvaを活用することで、ライバルとの明確な差別化を図っているのが特徴です。

また、デザインを職にしている人も、「バナー・チラシ」など実用的な制作物を扱っており、納品後にクライアント自身が文字や写真をサクッと修正できる運用しやすさを提供しています。

つまり、独自のアートセンスで勝負しているのではなく、現場での使い勝手の良さを強みとしているのです。

【用途分析】具体的に「何」を作っているのか？

「デザイン」と聞くとハードルが高く感じますが、彼女たちが実務で作成している成果物を見ると、求められているスキルの実態が見えてきます。

- 1位：SNS（Instagram等）の投稿画像やストーリーズ作成（70%）- 2位：バナー広告やヘッダー画像の作成（47%）- 3位：自分のポートフォリオや営業資料の作成（35%）- 4位：名刺やチラシなど印刷物のデザイン作成（32%）- 5位：提案書や報告書、マニュアルなどの図解作成（30%）

クライアントが求めているのは、ゼロから生み出すオリジナルなアート作品ではなく、「SNSで見やすい画像」や「内容がパッと伝わる図解」といった、ビジネスの現場で日常的に消費される実用的なクリエイティブだということが分かります。

【単価UPのコツ】今の業務に「＋Canva」で収入がアップする！？

Canvaを掛け合わせたことで案件の単価や時給に変化はあったか、との問いに対して、56%が「単価が上がった」、10%が「継続依頼に繋がった」と回答しています。

さらに具体的なエピソードを分析すると、単価が上がる「3つの理由」が浮き彫りになりました。

【ツールとスキルの実態】Photoshopは必要？センスは必要？

- １.「丸投げ」できる利便性で単価2倍に「文字起こしのみの案件が、Canvaでの図解作成込みで単価が2倍になった」「記事執筆＋アイキャッチ画像作成のセット提案で、1記事3,000円から5,500円にアップ」など、クライアントの手間を減らすことで単価が激増しています。- ２. 外注の手間を省くパートナー化「テキストと画像を一人で完結できるため『別のデザイナーを探す手間が省けて助かる』と重宝された」という声が多数。外注管理の手間を引き受けることで、「作業者」から手放せない「パートナー」へと評価が変わります。- ３. 実質的な「時給換算」の向上「単価が劇的に跳ね上がったというより、追加作業を依頼されることが増え、結果的に時給換算で1.5倍～2倍の効率になった」と、営業不要で仕事が舞い込む状態を作れています。

「デザインの仕事をするならPhotoshopやIllustratorが必要では？」と考える人も多いでしょう。

しかし、アンケートで「Canvaの他に使用しているツール」を聞いたところ、回答の大半が「特になし」でした。現在の在宅ワーク市場において、多くの中小企業や個人事業主の案件は「Canvaのみ」で十分だということです。

また、回答者の8割以上が「センスがなくても、プロ仕様のテンプレートや直感的な操作のおかげで即戦力になれた」と回答しています。

【先輩ワーカーから、未経験のママへのアドバイス】

・最初はテンプレートをそのまま使って、文字だけ自分用に変えるところからで充分だと思います

・操作を覚えるだけで仕事の幅が劇的に広がり、低単価のループから抜け出せました。まずは触ってみることから始めてほしいです

・Canvaならデザインセンスがなくてもデザインのお仕事に関われるので、ぜひ一歩踏み出してみてほしいです

【まとめ】正しく「型」を学べば、未経験からでも仕事にできる

今回の調査を通して見えてきたのは、在宅ワークで単価を上げるために「特別な才能は必要ない」という事実でした。

「プロのデザイナーを目指す」といった高いハードルを越えることではなく、事務やライティングといったベースの業務に、Canvaで作った図解や画像を「ちょい足し」するという工夫です。

「私にはデザインのセンスがないから…」と身構える必要はありません。

ゼロから生み出すセンスではなく、テンプレートの「正しい選び方」と「操作の基本」さえ身につければ、誰でもクライアントから頼られる存在へと変わることができます。

今の収入や仕事内容にモヤモヤしているなら、まずはCanvaという武器を手に取ることから、新しい一歩を踏み出してみませんか。

本調査内容を掲載いただく際は、「引用元：Ms.Academy」 の明記と、以下ページへのリンク設置をお願いいたします。

引用元：Ms.Academy(https://lp.msaca.jp/2345?argument=Ilcf9DnB&dmai=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=public&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=prtimes)

■女性向けキャリアコミュニティ「Ms.Academy」について

Ms.Academy（ミスアカデミー）は、私らしい働き方を模索するすべての女性を応援する、女性向けキャリアコミュニティです。

当コミュニティでは単なるスキル提供に留まらず、自分に合った仕事の選び方や正しい情報の見極め方など、副業を始めるための土台作りから徹底的にサポートしています。

今回の調査で明らかになった「特別なセンスがない」「単純作業ばかりで単価が上がらない」という未経験者の壁を取り払うため、Webライティングやオンライン秘書、SNS運用といった「王道の基礎スキル」に「Canvaの実用的なデザインスキル」を掛け合わせて学ぶ環境を提供しています。

自己流で遠回りすることなく、単なる作業者から「あなたにお願いしたい」と選ばれるパートナーへとステップアップするサポートをします

Ms.Academyの詳細はこちら :https://lp.msaca.jp/2345?argument=Ilcf9DnB&dmai=prtimes&utm_source=prtimes&utm_medium=public&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=prtimes

■調査概要

調査概要：「デザインツールの活用と単価アップに関する実態調査」

調査対象：Canvaを利用して在宅ワークをしている女性

調査期間：2026年4月4日から4月17日

有効回答数：100名

調査方法：インターネット調査

【会社概要・お問い合わせ先】

■ 会社概要

会社名： 株式会社Ms.Academy

URL：https://msacademy.co.jp

事業内容： 女性向けキャリアコミュニティ「Ms.Academy」の運営

■ 本リリースに関するお問い合わせ

株式会社Ms.Academy

担当： 竹下

メールアドレス： info@msaca.jp