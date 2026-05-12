東京、大阪、福岡、広島…全国13社が「ホワイト企業認定」を更新。2026年5月、厳しい審査を通過し続ける「各地域を代表する優良企業」の取り組みとは

一般財団法人日本次世代企業普及機構

優れた労働環境を築くことは、多くの企業が目指す理想です。

しかし、その環境を維持し続けることは、さらに難しい挑戦です。

時代とともに変化する社会の価値観、働き方、従業員のニーズに適応しながら、働きがいや健康、成長を支え続けるには、常に進化し続ける姿勢が求められます。

ホワイト企業認定の更新審査を通過した企業は、一時的な取り組みではなく、働く人の未来を考え、企業としての在り方を問い続けています。

その姿勢こそが、社会の信頼を築き、次世代に残る企業の証といえるでしょう。

私たちは、労働環境の向上に真摯に取り組み続ける企業の皆さまを心から応援し、その素晴らしい努力を全力で支援いたします。

2026年5月度 更新認定企業一覧

■株式会社イデアルハーモニー

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/11398

【所在地】 大阪府交野市天野が原町2-28-18-201

【認定回数】2回目

■株式会社建新

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/2293

【所在地】 神奈川県横須賀市小川町26-9

【認定回数】6回目

■株式会社アクシス・ワン

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/11037

【所在地】 福岡県北九州市小倉北区紺屋町4番6号

【認定回数】2回目

■税理士法人アップパートナーズ

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/8739

【所在地】 福岡県福岡市博多区博多駅東2-6-1 九勧筑紫通ビル9階

【認定回数】3回目

■社会保険労務士法人伊藤人事労務研究所

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/551

【所在地】 東京都新宿区下落合1-5-22 アリミノビル2階

【認定回数】8回目

■医療法人社団慈奏会奏の杜耳鼻咽喉科クリニック

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/11832

【所在地】 千葉県習志野市奏の杜3-3-17

【認定回数】2回目

■株式会社成学社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/3047

【所在地】 大阪府大阪市北区中崎西三丁目1番2号

【認定回数】6回目

■株式会社ディープコム

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/2184

【所在地】 東京都台東区浅草橋1-9-13 Biz-ark浅草橋駅前9F

【認定回数】6回目

■中国木材株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/11250

【所在地】 広島県呉市広多賀谷3丁目1-1

【認定回数】2回目

■株式会社物件王

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/11030

【所在地】 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階

【認定回数】2回目

■辻和建設株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/11492

【所在地】 大阪府吹田市豊津町40番4号

【認定回数】2回目

■安田株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/9116

【所在地】 岐阜県岐阜市鶴田町3丁目24番地

【認定回数】3回目

■ACMG株式会社

【企業紹介】https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/11428

【所在地】 東京都中央区銀座４丁目１０－１０銀座山王ビル 9階

【認定回数】2回目

ホワイト財団は、これからもより良い職場づくりに取り組む企業を称え、応援し続けます。

ホワイト企業認定 一覧はこちら :https://jws-japan.or.jp/cert_company/

ホワイト企業認定とは

1,000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき70設問を作成。この70問を7項目（ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守）にわけ、取り組みの有無を確認し認定を付与しています。

一つの取り組みだけではなく、総合的に人事制度や取り組みを判断・評価しているのは、日本の認定組織においてホワイト企業認定のみです。

2026年5月時点で累計約668社が認定を取得しています。

会社概要

社名 ：一般財団法人日本次世代企業普及機構

通称 ：ホワイト財団

本社所在地 ：大阪府大阪市北区西天満5丁目6-4 SNビル4階

代表理事 ：岩元 翔

ホワイト財団URL：https://jws-japan.or.jp/

https://jws-japan.or.jp/white-nintei/