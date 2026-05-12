「″研修だけじゃ、ダメですか？″――行動変容を促し研修効果を上げる『ブレンデッドラーニング』の実践法を解説！」ウェビナーを開催（5月19日14:00~15:00）株式会社LDcube

株式会社LDcube

研修のスタイルにとらわれない企業向け人材育成サービスを提供する株式会社LDcube（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：新井澄人、以下「当社」）は、「"研修だけじゃ、ダメですか？"――行動変容を促し研修効果を上げる『ブレンデッドラーニング』の実践法を解説！」と題してウェビナーを開催しますので、お知らせします。

当社のWebサイトや展示会を通じて、人材育成の効果を感じられていない、研修のやり方を見直したい、行動変容を促す研修を設計したい、というご相談を多数いただいております。これらの課題を解決しようとする際に重要なヒントとなるのが、集合研修とeラーニングなど複数の学習手法を効果的に組み合わせて学習を設計する「ブレンデッドラーニング」という手法です。

今回は、このようにお悩みの経営者や人事・人材育成ご担当者の方々に貢献すべく、ウェビナーを開催いたします。

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/blended_learning20260519

◆ウェビナー案内

「人材育成の効果を感じられない」

「このまま集合研修だけを実施していていいのか」

このようなお悩みはありませんか？



実際、弊社が実施した調査によると、「人材育成の効果を感じられていない」と回答した組織は、

3年連続で6割を超えていることが明らかになりました。

"研修だけではダメなのか"――そんな声も弊社には届いています。

重要なのは、その"研修"が「行動変容につながる研修設計になっているのか」ということです。

その研修設計を検討する際に重要なヒントとなるのが、集合研修とeラーニングなど複数の学習手法を効果的に組み合わせて学習を設計する「ブレンデッドラーニング」という手法です。

本セミナーでは、ブレンデッドラーニングの基本概念から実践的な導入手順まで、人材育成担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。

◆ウェビナー概要

こんなお悩みありませんか？

- 人材育成の効果を上げたい- 研修の在り方を見直したい- ブレンデッドラーニングの設計方法を詳しく知りたい

ブレンデッドラーニングは、デジタル時代に求められる効果的な人材育成手法として注目されています。

本セミナーでは、「真に効果のある学びの場」の実現に向けて、単なる学習方法の組み合わせではない「ブレンデッドラーニング」について紹介します。併せて、「行動変容」につながる実施手順も解説します！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/131307/table/163_1_3f76a5e6ae30fcf131a23082b422c4b7.jpg?v=202605121151 ]

投影予定資料（一部）

ウェビナーに申し込む :https://ldcube.jp/seminar/blended_learning20260519

◆株式会社LDcubeからのメッセージ

LDcubeは、お客さまの成長のため、時代に合わせて多様なツールを活用しながら、

人材開発・組織開発の課題解決をサポートするプロフェッショナル集団です。

60年以上、支援してきた知見を生かして、末永く伴走します。

当社は、人材育成のために効果的な学習環境を構築するため、多岐にわたる支援を行っております。外部講師が実施する研修プログラムを、社内トレーナーが担当できるようなサポートやプラットフォームを活用した企業内大学の運用支援なども行っています。

人材育成施策は実施して終わりではなく、研修受講者の「行動変容」を経由して会社の業績向上につなげることが大切です。そのためにはフォローアップが欠かせません。社内トレーナーというリソースやプラットフォームなどのツールを効果的に活用することで細かなフォローアップを実現することが可能です。

LDcubeは、研修スタイルなどの方法論にこだわらず、お客さまと伴走し、お客さま組織の人材育成に貢献していきたいと考えています。

今回のテーマであるブレンデッドラーニングの導入を検討している方は、まず現在の研修課題を明確にし、組織の状況に適した実施形態を設計することから始めましょう。段階的な導入により効果を検証しながら、最適な学習環境を構築していくことが、持続可能で効果的な人材育成システムの実現につながるでしょう。

株式会社LDcubeはCrossKnowledgeの日本国内の公式パートナーとしてLMSやeラーニング・マイクロラーニングなどの提供などを行っています。また無料のデモIDやデモ体験会、活用事例・導入事例の紹介、料金の案内なども行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

会 社 名 ：株式会社LDcube

所 在 地 ：〒101-0029 東京都千代田区神田相生町1番地 秋葉原センタープレイスビル

代 表 ：代表取締役社長 新井 澄人

設 立 ：2023年4月3日

株 主 ：株式会社ビジネスコンサルタント

資 本 金 ：3,000万円

事業内容 ：組織の活性化、人材育成ならびに営業強化のための各プロダクト並びに関連サービスの販売・提供

WEBサイト：https://ldcube.jp/

本件に関する問い合わせ先 株式会社LDcube WEBサイト関連担当

電話：03-3525-7002

電子メール：info@ldcube.co.jp

【関連ページ】

- 本件に関するお知らせ(https://ldcube.jp/seminar/blended_learning20260519)- 本件に関するサービスページ１.(https://ldcube.jp/service/crossknowledge)- 本件に関するサービスページ２. (https://ldcube.jp/service/umu)- 本件に関する資料DL(https://ldcube.jp/downloadlist/blended_learning)- 研修のデジタル化についての記事(https://ldcube.jp/blog/training_digital587)- 学習プラットフォームについての記事(https://ldcube.jp/blog/lms548)- 学習プラットフォームについての資料DL(https://ldcube.jp/downloadlist/lms02)- オンライン学習についての記事(https://ldcube.jp/blog/45/onlinetraining)- オンライン学習についての資料DL(https://ldcube.jp/downloadlist/onlinelearning)- オンライン研修のメリットについての記事(https://ldcube.jp/blog/37)- リモート学習についての記事(https://ldcube.jp/blog/remote_learning550)- ブレンデッドラーニングについての記事(https://ldcube.jp/blog/blended_learning551)- 行動変容に関する記事(https://ldcube.jp/blog/training553)- 研修設計についての記事(https://ldcube.jp/blog/training561)- 研修の効果測定に関する記事(https://ldcube.jp/blog/training_check567)- 社内トレーナーに関する記事(https://ldcube.jp/blog/trainer222)- 人財育成施策実態調査レポート(https://ldcube.jp/downloadlist/downloadpostcorona2025)