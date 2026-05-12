ヤプリ、大規模認証にも対応する「SAML認証基盤システム」を開発。Microsoft Entra IDとのセキュアな連携を実現

株式会社ヤプリ

(注1) ヤプリにおける従来の個社別スクラッチ開発コストの実績と、本システムを用いた初期導入費用を比較した数値です。

アプリプラットフォーム「Yappli」を提供する株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役：庵原保文）は、企業のID管理基盤と連携し、高度なセキュリティと利便性を両立する「SAML認証基盤システム」を開発したことをお知らせします。

■開発の背景：大企業のアプリ導入における「認証の壁」を打破

これまで、自社のセキュリティポリシーに基づいたSAML認証をアプリに導入するには、個社ごとのスクラッチ開発が必要であり、一般的に1,000万円規模のコストと数ヶ月の開発期間が障壁となっていました。 ヤプリが新たに開発した「SAML認証基盤システム」は、管理画面からの設定のみで、世界標準のプロトコルであるSAML 2.0に対応。Microsoft Entra IDやOktaなどの主要なIdP（Identity Provider）との迅速な連携を可能にしました。

■活用事例- セキュアなシングルサインオン（SSO）社員が日常的に利用するMicrosoft Entra IDのアカウントでアプリへログイン。アプリ専用のパスワード管理を不要にし、利便性とセキュリティを両立しました。- Yappli CRM連携によるパーソナライズ体験SAML認証時に取得した所属や役職などの属性情報を「Yappli CRM」に格納。個々の社員に最適化されたコンテンツ（社内ニュースやスケジュール等）の提供を可能にしました。- 運用負荷の軽減数万人規模のユーザー管理を既存のID基盤（Entra ID）側で一元化。入退社に伴うアカウント停止も即座に反映されるため、運用コストの大幅な削減が可能となりました。

本システムの導入第一弾として、日本電気株式会社（以下、NEC）の国内社員が利用する社内ポータルアプリに採用され、Microsoft Entra ID（旧Azure AD）を活用したシングルサインオン（SSO）および、属性情報を活用したパーソナライズ配信を実現いたしました。

■導入企業ご担当者様コメント(日本電気株式会社 経営システム統括部 佐藤様)

数万人規模の社員が利用するアプリにとって、セキュリティは当然のこと、SAML認証は他の多くのアプリでも標準となっており、導入しないと利用されない必須機能でした。既存のIDでシームレスにログインできる利便性も重要で、今回、ヤプリ様にはこちらの要望に非常に素早く対応いただき、短期間でSAML認証とMicrosoft Entra IDとの連携を実現していただき大変助かりました。

今後は、スマホから様々な業務をシームレスに実行することができるアプリに成長させていきたいと考えており、その第一歩を踏み出せたと感じています。

■株式会社ヤプリについて

株式会社ヤプリは、「デジタルを簡単に、社会を豊かに」をミッションに、企業と顧客・従業員の体験をつなぎ、価値を高めるデジタルエクスペリエンスプラットフォームを提供しています。ノーコードアプリ開発プラットフォーム「Yappli」をはじめ、次世代Web構築「Yappli WebX」、LINEミニアプリ開発「Yappli MiniApp」、モバイルオーダー「Yappli MobileOrder」を展開しており、累計1,100社以上に導入されています。

Yappli：https://yapp.li/

Yappli WebX：https://webx.sites.yappli.com/

Yappli MiniApp : https://miniapp.yapp.li/

Yappli MobileOrder：https://yappli-fc.co.jp/

UNITE by Yappli：https://unite.yapp.li/

本社 ：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階

エリア支社：グランフロント大阪北館8階（大阪）、Signature 福岡大名ガーデンシティ8階（福岡）

代表者 ：代表取締役 庵原 保文

事業内容 ：「Yappli」「Yappli WebX」「Yappli MiniApp」「Yappli MobileOrder」の開発・提供

URL ：https://yappli.co.jp