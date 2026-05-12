アクセス集中でもサイトを止めない仮想待合室サービス、7日間14.9万円の短期プランを提供開始

株式会社フューチャースピリッツ

ECセールやチケット販売、自治体の申請受付などにおいて、アクセス集中によるサイトダウンが課題となっています。こうした課題に対し、最短1週間で導入できる新サービスを開始します。

株式会社フューチャースピリッツ（本社：京都府京都市、代表取締役：谷孝 大、以下 フューチャースピリッツ）は、Webサイトへのアクセス集中による障害を未然に防ぐ仮想待合室サービス「Future Quick Lobby（フューチャークイックロビー）」を、2026年5月12日より提供開始します。

本サービスは、7日間149,000円＋消費税で利用可能な短期プランと、最短1週間での導入を特長とし、アクセス集中が発生する“本番日”を安全に運用できる環境を提供します。

なお、本サービスは5月13日より開催される「自治体・公共Week 2026 自治体DX展(ブース番号：G5-5)」にて紹介します。

■背景：アクセス集中の常態化と対策不足

近年、ECセール、チケット販売、自治体のオンライン手続きなどにおいて、アクセス集中によるサイト障害や機会損失が頻発しています。

特に、以下のような事象が毎年のように繰り返されています。

- チケット販売での“リロード合戦”- ふるさと納税の駆け込みによる決済エラー- 自治体サイトの一時停止



一方で、国内では単発イベント向けに短期間で利用でき、かつコストを抑えた対策の選択肢が限られており、中堅企業や自治体にとって導入のハードルが高い状況が続いています。

■市場動向と国内における導入課題

仮想待合室（Virtual Waiting Room）は、Webサイトへの瞬間的なアクセス集中時にユーザーを待機画面へ誘導し、順次サイトへ案内することでサーバー負荷を分散する仕組みです。

サーバー障害や機会損失を防ぐ手段として今後も成長が見込まれており、複数の調査会社によると年率20%前後～30%程度の成長が予測されています。

（出典：Coherent Market Insights「Virtual Waiting Room Market」（2023年）、DIResearch「Virtual Waiting Room Market」（2024年）など）

一方、日本国内では大手航空会社・大手EC・政令指定都市などの先進事例はすでに存在するものの、中堅規模以下の事業者や自治体で採用できる、単発のピークイベントに対応するための短期・低価格の選択肢は依然として不足しています。

2019年に施行されたチケット不正転売禁止法が求める「公平な一次販売機会の提供」も、販売インフラ側の技術的公平性が担保されなければ実効性が伴いません。単発イベントに合わせて短期間だけ導入したい事業者にとっては、一度の本番に向けたハードルが依然として残っています。

■特長

フューチャークイックロビーは、単発の本番に向けて必要な期間のみ、従来よりも低コストで利用できる仮想待合室サービスです。

サービス詳細を見る :https://lp.future.ad.jp/future-quick-lobbyアクセス集中対策の仮想待合室サービスの詳細はこちら1. 7日間149,000円＋消費税の短期利用

単発イベントにも対応可能な料金体系で、過剰なインフラ投資を不要にします。

2. 最短1週間での導入に対応

既存サイトの大規模改修は不要。基本的にはDNS切り替えを中心とした設定で導入できます。

3. 国内チームによる一貫サポート

設計から本番当日の監視・レポートまで対応し、少人数体制でも運用可能です。

＜想定用途＞

・ECサイトのセール・タイムセール、限定商品の先着販売

・イベント・公演・スポーツ観戦チケットの発売開始

・自治体のワクチン予約、給付金・補助金の申込受付、ふるさと納税のピーク対応

・メディア露出・SNS拡散直後のアクセス急増

・キャンペーン・プレゼント応募開始時のアクセス集中

■提供価値

本サービスにより、アクセス集中時の機会損失の低減と利用機会の公平性確保につながることが期待されます。

また、短期間で利用できる現実的な選択肢として、従来は対応が難しかった中堅企業や自治体のアクセス集中対策を支援します。

■ 料金

【基本プラン】

7日間149,000円＋消費税

（初期費用50,000円＋消費税、7日間利用料99,000円＋消費税）

要件確認、環境構築、設定支援、試験運用、当日並走、分析レポート含む

【1ヶ月 検証・暫定運用プラン】

個別見積り

複数回のピーク対応、詳細なユーザー行動分析

【個別改修・再構築プラン】

個別見積り

フューチャークイックロビー常設組み込み、または待合室を必要としない基盤改修

※記載の価格はすべて税別（消費税別途）です。

今後は、アクセス集中による機会損失やサイト障害の防止に向け、EC・チケット販売・自治体など幅広い領域で、安定したWeb運用を支援していきます。

フューチャースピリッツは、「フューチャークイックロビー」の提供を通じて、短期間・低コストで利用できるアクセス集中対策の選択肢を提供してまいります。

会社概要

株式会社フューチャースピリッツ

・代表者：谷孝 大

・設立：2000年1月 / 資本金：1億円

・URL： https://www.future-s.com/

・事業内容：クラウドインフラ構築・運用、システム開発、デジタルマーケティング支援、AI/データ活用支援、Web社内報アプリ「SOLANOWA」運営

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社フューチャースピリッツ

広報担当：森崎

TEL：075-326-3700

Email：pr@future-s.com

URL：https://www.future-s.com/