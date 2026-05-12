海に面した開放的なリゾート、静かな湖畔の村など、水辺の風景が印象的な街を厳選紹介『世界の美しい水辺の街』5月22日発売

株式会社パイ インターナショナル

株式会社パイ インターナショナル（豊島区） は2026年5月22日（金）に『世界の美しい水辺の街』を刊行します。

太陽の光がきらめくビーチリゾート、静かな湖畔の村、運河が広がる歴史ある街並み。水と共にある世界の美しい89の街を紹介します。水面に映る街並みや、入り江に広がる港、人々の暮らす風景も収録。ページをめくるごとに、水辺の街を旅するような感覚が味わえる一冊です。

『世界の美しい水辺の街』

https://pie.co.jp/book/i/6107/

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書籍概要

書名：『世界の美しい水辺の街』

https://pie.co.jp/book/i/6107/

仕様：A5判変型（160×150mm）／ソフトカバー／192Pages（Full Color）

定価：本体2,000円+税

ISBN：978-4-7562-6107-6 Ｃ0072

発売日：2026年5月22日

編著・発行元：パイ インターナショナル

書籍に関するお問い合わせ

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