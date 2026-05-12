キャリア採用のターゲットは１.20代後半２.30代前半３.20代前半。20代キャリア採用では、一定程度の業務経験重視の企業が6割超【企業調査】

株式会社学情

株式会社学情（本社：東京都中央区）は、企業・団体の人事担当者を対象に、キャリア採用の対象や期待することについてインターネットアンケートを実施しました。キャリア採用の対象となる年齢層は、「20代後半」と「30代前半」が８割超とトップ２で、「20代前半」が７割弱で続きました。大半の企業が20代を中心に、職歴３年以上の「ヤングキャリア」と30代前半までの若手人材をメインターゲットとしていることが分かります。20代キャリア採用で求める経験については、「採用するポジションで活かせる経験」が38.8%でトップ。２位の「同業界・同業種での経験」23.2%と合わせると６割超を占めました。一定程度の業務経験を積んだ若手を求める企業が多いことも分かりました。

【TOPICS】

（1）キャリア採用の対象は１.20代後半２.30代前半３.20代前半の順

（2）20代キャリア採用では、一定程度の業務経験を重視する企業が６割超す

【調査の背景】

新卒一括採用での人材獲得競争が激しくなる中、若手のキャリア採用（経験者採用）を強化する企業が増えています。キャリア採用の対象となる年齢層や、採用対象に求める経験について調査しました。

（1）キャリア採用の対象は１.20代後半２.30代前半３.20代前半の順

キャリア採用の対象となる年齢層を尋ねたところ（複数回答可）、「20代後半」が85.8％で最多。次いで「30代前半」80.0%、「20代前半」68.7%、「30代後半」60.4%の順でした。40代以降の年代を求める企業は半分以下でした。大半の企業が20代を中心に、職歴３年以上の「ヤングキャリア」と呼ばれる年齢層と30代前半までをターゲットの軸に定めていることが分かります。

（2）20代キャリア採用では、一定程度の業務経験を重視する企業が６割超す

20代キャリア採用を実施している企業に、採用対象に求める経験について聞くと、「採用するポジションで活かせる経験」が38.8%でトップ。２位の「同業界・同業種での経験」23.2%と合わせると６割超を占めました。一定程度の業務経験を重視する企業が多いことが分かります。「社会人経験を求める」は24.0%で、「社会人経験を問わない」は14.0%にとどまりました。

■調査概要

・調査期間：2026年３月16日～2026年４月10日

・調査機関：株式会社学情

・調査対象：企業・団体の人事担当者

・有効回答数：295件

・調査方法：Web上でのアンケート調査

※各項目の数値は小数点第二位を四捨五入し小数点第一位までを表記しているため、択一式回答の合計が100.0％にならない場合があります。

■株式会社学情とは

東証プライム上場・経団連加盟企業。2004年から、「20代通年採用」を提唱。会員数280万人の「（20代が選ぶ）20代向け転職サイト7年連続No.１・20代専門転職サイト〈Ｒｅ就活〉」（2019年～2025年 東京商工リサーチ調査 20代向け転職サイト 第１位）や「30代向けダイレクトリクルーティングサービス〈Ｒｅ就活30〉」、会員数60万人の「スカウト型就職サイト〈Ｒｅ就活キャンパス〉」を軸に、20代・30代の採用をトータルにサポートする大手就職・転職情報会社です。

また日本で初めて「合同企業セミナー」を開催し（自社調べ）、「転職博」や「就職博」など、若手人材の採用に関する多様なサービスを展開しています。

［創業／1976年 資本金／15億円 加盟団体／一般社団法人 日本経済団体連合会、公益社団法人 全国求人情報協会、一般社団法人 日本人材紹介事業協会、日本就職情報出版懇話会、公益財団法人 森林文化協会］

https://company.gakujo.ne.jp