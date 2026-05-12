婚活アプリ「youbride」、新オプション提供開始。アプリの枠を超え、オンライン結婚相談所の会員との出会いが可能に。

株式会社IBJ

日本で最も多くの成婚を創出する*¹株式会社IBJ（代表取締役社長：土谷健次郎、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071、以下「IBJ」）が運営する婚活アプリ「youbride」において、新たなオプションコース『youbrideワイド』の提供を開始いたしました。『youbrideワイド』は、「youbride」のスタンダードプランに追加できるオプションコースで、IBJが運営するオンライン結婚相談所プラットフォーム「IBJ online」も利用できる点が特長です。本オプションにより、「youbride」の会員に限らず、オンライン結婚相談所「IBJ online」に加盟する約2.6万人の会員とも出会うことができ、出会いの幅が大きく広がります。

新オプションコース提供開始を記念し、キャンペーンを実施いたします。期間中は、スタンダードプランご加入で通常月額4,500円（税込）の『youbrideワイド』を無料でご利用いただけます。

■『youbrideワイド』とは

「youbride」は、30代以上を中心に真剣に結婚を考える方々にご利用いただいている婚活アプリで、有料の「スタンダードプラン」は1カ月からご登録が可能です。スタンダードプランに、オプションとして『youbrideワイド』を追加することで、オンライン結婚相談所「IBJ online」を併用することができるようになります。

オンライン結婚相談所「IBJ online」

「IBJ online」は、オンライン型結婚相談所のプラットフォームです。本プラットフォームに登録することで、「IBJ online」に加盟する各サービス会社の会員との出会いの機会が広がります。

現在は、ZWEI、エン婚活、スマリッジ、リングベルなど13社が加盟しており、今後さらに拡大していく予定です。

■「IBJ online」を併用するメリット

１. 「youbride」以外の会員とも出会える

「youbride」の会員はもちろん、「IBJ online」に加盟する複数のオンライン結婚相談所、婚活アプリの会員の中から、自分に合ったお相手を見つけることができます。

２. 独身誓約書必須だから安心・安全

「IBJ online」は、すべての会員に独身誓約書への同意と本人確認書類の提出を必須としています。結婚への意識が高い、信頼できるお相手とだけ出会えます。

３. マッチングしたら必ず会える

「IBJ online」では、マッチングは「実際に会う約束」を意味します。メッセージのやり取りに時間をかけることなく、実際に会って相性を確かめることが可能です。

「youbrideワイド」提供開始キャンペーン実施！

図中の「ずーっと無料」とは、スタンダードプランをご契約いただいている期間中、追加料金なしで『youbrideワイド』をご利用いただけることを意味します。

いまなら、「youbride」のスタンダードプラン（1カ月・3カ月・6カ月・12カ月の全プラン対象）にご登録いただくと、通常月額4,500円（税込）の『youbrideワイド』を、スタンダードプランのご契約中は無料でご利用いただけます。

この機会に、「youbride」と「IBJ online」の2つのサービスを併用し、より多くの出会いのチャンスをぜひご体感ください。

※キャンペーンの終了日は未定です。予告なく変更または終了する可能性があります。

「 youbride」について

「youbride（ユーブライド）」は、1999年のサービス開始以来、真剣な結婚を目指す方々の出会いを支援してきた婚活アプリです。運営実績25年以上・累計会員数300万人超、累計成婚者数1万人以上を誇り、30～50代を中心に幅広い年齢層の方にご利用いただいています。

▼公式サイト https://youbride.jp/

ＩＢＪグループについて

マッチングにとどまらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*¹を創出しています。人にしかできない親身なサポートとITを掛け合わせ、独自の結婚相談所ネットワークを基盤としたサービスを展開。結婚をゴールとするのではなく、その先の”幸せな人生”を見据えたライフデザイン支援へと事業領域を拡大しています。

創業以来変わらない「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念のもと、日本の深刻な課題である人口減少問題に対し、結婚から始まる幸せの循環を生み出すことで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

*¹日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 土谷 健次郎

設 立 ：2006年2月（創業：2000年）

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/