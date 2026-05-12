日本香堂、花の香り十種を桐箱に納めた進物用線香『花乃栞』を5月20日発売

株式会社日本香堂

株式会社日本香堂（本社：東京都、代表取締役社長：土屋 義幸）は、新たな進物用線香ブランド「花乃栞（はなのしおり）」を2026年5月20日（水）に発売開始いたします。全国の香りの専門店、仏壇店、百貨店などでお買い求めいただけます。

葬儀のかたちが多様化するなか、大切な人を丁寧に送りたいという想いは高まっており、進物用線香にも"気持ちが伝わる"個性や温かみが求められています。こうした背景を受け、日本香堂では親しみやすく、贈り主・受け手両方の個性に寄り添う新たな商品として本ブランドを開発しました。

■花に託された想いを香りで届ける、新しい進物線香ブランド

「花乃栞」は、“一人ひとりのかけがえのない物語に、深い敬意と慈しみをこめて贈る”というコンセプトのもと開発された、花の香り十種を桐箱に納めた進物線香です。梅・桜・薔薇・カーネーション・橘・あやめ・紫陽花・向日葵・金木犀・水仙の十種それぞれに花言葉を添え、相手を想う心を込めた贈り物としてご提案します。

けむりの量は少なく抑えながらも、存在感のあるフローラル調の香りを実現。ご供養にはもちろん、来客時やリラックスタイムにも使えるルームフレグランスとしてもお使いいただけます。

パッケージは、洋館とその庭園を彩る花々を“窓”越しに描いた意匠を採用。深みのあるブラウンを基調に、金色で縁取られた花々が幻想的に輝き、落ち着きと品格を感じさせるデザインに仕上げました。

■ 商品概要

商品名：花乃栞 桐箱 十種入

希望小売価格：5,500円（税込）

内容量：約15g × 10種

燃焼時間：約25分

けむりの量：かなり少ない<当社比>

小箱サイズ／重量：W343 × H180 × D44mm／約592g

＜香りと花言葉＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49915/table/89_1_7d231f1208f29ae941e809bcbbe5ef2e.jpg?v=202605121151 ]

【株式会社 日本香堂】

「青雲」「毎日香」をはじめとするお線香や、お香・フレグランス商品の製造販売を手がけるメーカー。約450年の歴史を持つ日本香堂グループの中核企業として、『香りあるこころ豊かな暮らし』をテーマに、日本独自の香文化や供養文化の継承・発展に取り組んでいます。

日本香堂Webサイト：https://www.nipponkodo.co.jp/