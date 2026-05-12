「ワークサイト」建設現場で誰が、どの作業で、どの役割を担うかを可視化

エムシーディースリー株式会社

エムシーディースリー株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長：飯田正生）は、現場の施工管理サービス「ワークサイト」のVer.2.0をリリースしました。本バージョンでは、建設現場における作業員の役割と保有資格を作業単位でデジタル管理できる新機能「役割・資格機能」を全元請企業へ標準提供いたします。作業間連絡調整業務の効率化にとどまらず、安全管理業務の高度化を支援するサービスとして強化を進めてまいります。本機能の開発・検証にあたっては、大成建設株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：相川善郎）のご協力のもと、同社の建設現場において約1年にわたる実証を実施しました。

開発の背景

建設現場では、各作業に従事する作業員について「誰が」「どの作業で」「どの役割を担うか」を明確にすることが安全管理体制の根幹を成しています。しかし、多くの現場では職長が口頭で指示することが多く、指揮命令系統が不明確になりやすいことや、記録が残らないことが課題となっていました。

エムシーディースリーは、こうした課題を解決するため「役割・資格機能」を開発しました。本機能により「誰が」「どの作業で」「どの役割を担うか」をデジタルで一元管理し、指揮命令系統を可視化します。また、労務安全書類の作成サービス「グリーンサイト」（※1）が保有する資格情報と連携することで、役割と資格の整合確認が容易になります。ワークサイトは本機能の搭載により、従来の作業間連絡調整による業務効率化に加え、安全管理業務の高度化を支援するサービスへと進化します。

大成建設株式会社との取り組み

役割・資格機能の開発・検証にあたっては、大成建設株式会社（建築本部・安全環境推進室）にご協力いただきました。同社では「作業に従事する作業員の配置と役割を明確にしたい」「指揮命令系統の把握・可視化を効率的に行いたい」という課題を抱えており、同社の建設現場において約1年にわたる実証を実施し、実際の安全管理業務における操作性や運用効果を検証しました。

実証期間中、同社からのフィードバックをもとに調整・改善を重ね、現場の運用実態に即した機能として今回の標準提供開始につなげることができました。本機能の活用により、指揮命令系統の可視化や、元請社員による登録内容のチェック運用の仕組み化など、安全管理体制の実効性向上に寄与しています。

大成建設株式会社 建築本部建築戦略部 業務改善室長 宮地 吾郎様のコメント

各職長が実施している作業ごとに指揮命令系統を明確化すること、いわゆる番割（※2）・メンバー表を作成することは、口頭で行われることが多く、記録が残されないケースが多い状況でした。そのために新たに書類を制定して手作業で記入した場合には、ただでさえ職長の作成する安全書類が多い中、より負担をかけることになってしまいます。施工体系図に基づいた次数ごとの指揮命令系統は存在しているものの、実際の作業ごとの指揮命令系統までは反映できないケースもあり、作業単位で容易に可視化する仕組みを模索しておりました。

今回、エムシーディースリー株式会社様のご協力のもと、グリーンサイトに格納されている各技能者の名簿登録情報、資格情報、入退場情報を活用することで、各職長が配下の技能者について、作業ごとの役割付与と配置計画および必要な資格の確認を事前に行い、当日のKY（危険予知）活動（※3）で実態に合わせて確認・修正を行うプロセスが容易に実施できるようになりました。

これにより指揮命令系統が不明確なまま行われる作業がなくなり、コミュニケーション不足に起因する事故の削減につながると考えています。また、各協力会社様にとっても自社の技能者の日々の業務履歴が蓄積されるという副次的効果も期待しています。

役割・資格機能の主な特徴

役割・資格機能は、建設現場における作業員の「役割」とそれに関連する「資格」を作業単位で登録・管理し、帳票として出力できる機能です。グリーンサイトに登録された作業員マスタ・資格情報とシームレスに連動し、安全管理体制の可視化と記載ミスの削減に貢献します。

1.グリーンサイトとの連携による選択式入力

グリーンサイトに登録済みの作業員マスタ・資格情報をワークサイト上で参照し、選択式で入力できます。次数・企業名での検索にも対応しており、手入力による記載ミスを防止します。また、作業主任者等の法定資格の有無を画面上で確認できるため、有資格者の適正配置を支援します。

作業員名を選択する（上）と、グリーンサイトに登録済みの保有資格がプルダウンで選択できる（下）。

2.KY活動記録との連動

前日に役割・資格機能で登録した作業員を、作業当日のKY参加者として登録できます。KY参加者一覧画面では各作業員の役割と資格をそのまま確認でき、変更が生じた際はKY支援機能と役割・資格機能をシームレスに行き来しながら編集できます。さらに、入退場情報機能との連動により、実際に現場へ入場した作業員のみをKY参加者登録の対象とできるため、入退場管理・出面（でづら）管理（※4）としても活用できます。

KY参加者一覧画面では、PC・スマートフォンのいずれからでも登録作業員の情報確認と編集がスムーズにできる。

3.段階的な導入とPC・スマートフォン両対応

元請企業・プロジェクト単位で機能のON/OFFを制御できるため、現場の運用状況に応じた段階的な導入が可能です。PC・スマートフォンのいずれからも利用でき、事務所でも現場でも登録・確認作業を行えます。

今後の展開

エムシーディースリーは、登録可能な役割の拡充（安全衛生責任者、職長、作業責任者、監視人、火気使用者、火気監視人等の追加）や、グリーンサイトとの連携のさらなる強化を計画しています。引き続き、建設現場の安全管理業務のデジタル化と高度化を推進し、「産業に寄り添い社会課題に向き合い続ける」というミッションのもと、建設業界の生産性向上と安全性向上に貢献してまいります。

※１：グリーンサイト：建設サイト・シリーズの提供ラインナップの一つで、労務安全書類をインターネット上で作成・提出・確認できるサービス。施工前から施工後に至るまで、元請会社・協力会社双方の書類業務の効率化やペーパーレス化に貢献する。

※２：番割：建設現場において、職長が作業開始前に技能者一人ひとりの役割分担（配置）を決定し、伝達すること。

※３：KY（危険予知）活動：作業開始前に、当日の作業に潜む危険要因を作業員同士で洗い出し、対策を確認・共有する安全活動のこと。建設現場では日常的に実施される基本的な安全管理手法の一つである。

※４：出面（でづら）管理：建設現場における作業員の出勤状況や就労実績を日単位で把握・記録する管理業務のこと。

現場の施工管理サービス「ワークサイト」とは

建設業向けクラウドサービス「建設サイト・シリーズ」の提供ラインナップの一つで、建設現場の施工管理・調整業務のデジタル化を推進するサービス。作業日報やKY記録といった、これまで紙や口頭で行っていた業務をデジタル化することで、現場での業務効率化や生産性向上に貢献します。

https://www.kensetsu-site.com/series/worksite/

企業概要

エムシーディースリーは、2025年7月に株式会社インダストリー・ワン、エムシーデジタル株式会社、株式会社ＭＣデータプラスが合併し、発足しました。「産業に寄り添い社会課題に向き合い続ける」をミッションに、3社が持つ強みであるデザイン・デジタル・データを掛け合わせ、AI・デジタル技術を活用した事業構想からサービス提供まで一貫したオペレーティングモデルを構築することで、顧客価値の最大化を目指します。

会社名 ：エムシーディースリー株式会社

設立日 ：2015年4月21日

代表者 ：代表取締役社⾧ 飯田正生

事業概要 ：AI・デジタル技術を活用したサービス・ソリューションの企画開発・提供等

事業所 ：本社・デジタルプロダクトカンパニー

-東京都渋谷区恵比寿1-18-14 恵比寿ファーストスクエア11階

AIXカンパニー 京橋オフィス

-東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 8階

AIXカンパニー 日比谷オフィス

-東京都千代田区有楽町1-1-2 日比谷三井タワー11階

ＵＲＬ ：https://www.mcd3.co.jp/

※「建設サイト・シリーズ」「グリーンサイト」「ワークサイト」はエムシーディースリー株式会社の登録商標です。