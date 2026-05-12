設備保全クラウド『EMLink』、独自にファインチューニングしたマルチモーダルAIをモバイルに搭載 - 設備保全領域で本邦初、点検業務を音声だけで完結

株式会社設備保全総合研究所

工場・インフラ向け設備保全クラウド『EMLink』を提供する株式会社設備保全総合研究所は、モバイルアプリに 独自にファインチューニングしたマルチモーダルAI（ローカルLLM） を搭載しました。設備保全領域でのモバイル向けローカルLLM搭載は 本邦初（当社調べ）です。自然言語による対話はもちろんのこと、音声・画像入力をすべて スマートフォン・タブレット上で処理できるため、あらゆる現場点検業務（チェックリスト作成）を音声入力だけで完結可能です。

本機能の実機デモは、2026年5月13日（水）～15日（金）にインテックス大阪で開催される「Factory Innovation Week 大阪 2026」（当社小間：K46-17）の当社ブースにてご覧いただけます。

EMLinkMobile マルチモーダルAI（URL：https://www.youtube.com/shorts/OWsjcBuufDM）

*リンク先でEMLink モバイルAIのデモ動画を表示できます。

URL：https://www.youtube.com/shorts/OWsjcBuufDM

開発の背景

EMLink モバイルAIデモ :https://www.youtube.com/shorts/OWsjcBuufDM

設備保全の現場では、点検結果の記録に紙やExcelが使われ続けています。タブレットやスマートフォンの活用は進みつつあるものの、手袋を着けたままの入力、騒音環境下での音声認識精度、電波の届かないプラント内部での通信制限など、現場固有の制約が普及の障壁となってきました。

これらの課題に対応するため、当社は『EMLink』モバイルアプリに 独自にファインチューニングしたマルチモーダルAI（ローカルLLM） を搭載し、音声と画像をスマートフォン・タブレット上で処理する設計といたしました。

主な機能

- マルチモーダル対応 - 音声・画像の双方をスマートフォン・タブレット上で高速処理当社が 独自にファインチューニングしたマルチモーダルAI（ローカルLLM） をスマートフォン・タブレット専用アプリに搭載しました。マイクから入力した音声、カメラで撮影した画像のいずれも、スマートフォン・タブレット上のAIで解釈・構造化します。ローカルLLMならではの応答性を活かしてストレスなく音声入力を実行可能です。- 現場点検業務を音声だけで完結対話形式のチャットUIに音声を入力することで適切なチェックリストが起動し、さらに音声でチェック項目入力を進められます。例えば「異常あり」と回答すると、その内容がそのまま点検フォームの各フィールドに自動でマッピングされ、文字入力なしで下書きまで完了します。補足事項等の長文入力も一気通貫で実施できます。- 独自ファインチューニングによる現場語彙への対応工場・プラント現場で使われる「部品番号」「工程名」「設備の通称」など、汎用AIでは正しく認識できない語彙を、当社独自のドメインデータでファインチューニングしています。音声認識テキストを文脈で補正し、点検フォームの構造化テキストへ自動変換します。- オフラインで動作AIモデル本体・ドメイン知識・必要なデータはすべてスマートフォン・タブレット内に格納されており、音声・画像処理を含むすべての機能を端末上で完結します。電波の届かない工場内部や山間部の現場でも、機能制限なくご利用いただけます。

企業情報

会社名: 株式会社設備保全総合研究所

設立: 2022年9月

代表者: 代表取締役CEO 相原章吾

本社: 東京都目黒区目黒本町3丁目18-16

事業内容: 工場・インフラ向けアセットマネジメントシステム「EMLink」の開発・販売および関連コンサルティング

Website: https://em-labo.co.jp/

主要株主: 株式会社マイスターエンジニアリング、DNX Ventures、Delight Ventures