【化学品・素材調達をAI変革】株式会社AI光の「OVERSEE CLEARLY」正式版をリリース、PoC実証実験で約95％の効率化を実現

株式会社ＡＩ光

グローバルサプライチェーン領域に特化した次世代AIネイティブ・スタートアップの株式会社AI光（本社：東京都港区）は、自社開発の次世代AI商社プラットフォーム「OVERSEE」における化学品業界向けソリューションとして展開する特化型AIエージェント「OVERSEE CLEARLY」において、PoC実証実験を成功裏に完遂したことをお知らせいたします。

本実証実験は、二吉産業株式会社(本社:東京都板橋区)など化学品業界関連企業への導入・現場運用を通じ、長期間にわたり業務ベースで検証を実施しました。従来、半日から1日を要していた化学品の規制適合判定業務を、わずか約5分まで短縮（約95％削減）。作業時間の大幅削減に加え、業務品質の高度化や売上向上など、高い導入効果を確認いたしました。

▼OVERSEE CLEARLY 製品サイト https://clearly.oversee.ai-hikari.com/

▼株式会社AI光 コーポレートサイト https://ai-hikari.com/ja

■ 実証実験の成果

化学品の輸入業務では、化審法・安衛法・毒劇法・化管法・食品衛生法といった複数法令を成分ごとに確認する必要があり、属人化・エビデンス不足・判定遅延が業界共通の課題となっていました。

株式会社AI光が次世代先端技術で開発した「OVERSEE CLEARLY」は、SDS(安全データシート)をアップロードするだけで5法令該当性を条文引用つきで一括判定するAIソリューション。本実証実験では以下の成果を確認しました。

作業時間:半日～1日 → 約5分(約95%削減)業務品質:条文単位で根拠が残る判定プロセスを確立、税関・監査対応のエビデンスとして即時活用可能売上向上:SDS受領から回答まで即日対応可能となり、商談機会の取りこぼしを防止

▼機能の詳細はこちら https://clearly.oversee.ai-hikari.com/

■ OVERSEE CLEARLYについて

OVERSEE CLEARLYは、株式会社AI光が展開する次世代AI商社プラットフォーム「OVERSEE」の一つとして開発された、化学品業界向けAIエージェントです。

化学品情報の検索・整理、SDSや規制情報の確認、顧客要望に応じた製品候補提案、技術仕様や用途に応じたマッチング支援、営業ナレッジの蓄積と活用、属人的な提案業務の標準化、問い合わせ対応や情報収集業務の効率化など、化学品商社や化学メーカーにおける複雑かつ専門性の高い業務をAIで支援します。

製品数や仕様が膨大で、担当者の経験や知識への依存度が高い化学品業界特有の課題に対して、AIネイティブ技術を活用しながら「現場で本当に使える」実務支援を実現することを目指しています。

従来、半日から1日を要していた化学品の規制適合判定業務を、「OVERSEE CLEARLY」でわずか約5分まで短縮

■ 今後の展開

株式会社AI光では、今回のPoC実証実験の結果を踏まえ、化学品商社・化学メーカー・素材関連企業を中心に、AIエージェント「OVERSEE CLEARLY」の展開、およびそれを支える次世代AI商社プラットフォーム「OVERSEE」の機能拡張を本格化してまいります。

「OVERSEE」では、材料、エネルギー、金属素材、医薬品、部品など、幅広い社会基盤産業のサプライチェーン領域への展開を推進。実務に潜む暗黙知のAIエージェント化、調達最適化支援、規制・SDS対応支援、需要予測、材料仕様マッチング、輸出入手続き自動化、規格・物流コスト即時把握など、グローバルサプライチェーン領域における意思決定支援プラットフォームとして機能拡張を進めてまいります。

また今後は、各企業・各部門に最適化されたAIエージェント同士が連携・対話しながら、調達・貿易・供給網全体の意思決定を高度化する「次世代AI商社」構想の実現を目指してまいります。

産業材領域の製造業や商社をはじめ、AI活用やDX推進をご検討中の企業様は、ぜひお気軽に株式会社AI光までお問い合わせください。

▼お問い合わせはこちら https://ai-hikari.com/ja/contact

株式会社AI光が展開するサプライチェーン特化型AIエージェントプラットフォーム「OVERSEE」

■ 株式会社AI光について

社名：株式会社AI光（AI Hikari, Inc.）

公式サイト：https://ai-hikari.com/

所在地：東京都港区

株式会社AI光は、グローバルサプライチェーンに特化する次世代先端技術で企業変革を加速する、次世代AIネイティブ・スタートアップです。

「日本の産業とAIをつなぐ」をテーマに、大手商社、大手コンサルティングファーム、東京大学などでの経験を持つメンバーを中心に、AIの社会実装と産業現場への導入を推進。次世代AI商社プラットフォーム「OVERSEE」を軸に、化学・素材・製造・国際貿易領域向けのAIソリューションをグローバルに展開しています。

【主な実績・採択】 サンフランシスコで開催 TechCrunch Disrupt 2025 に日本代表スタートアップとして出展／Polar Bear Pitching TOKYO大会 SILVER AWARD 受賞／JETRO J-StarX 2025採択／X-HUB TOKYO 採択／ROCKET PITCH NIGHT TOKYO: Bloom 2026登壇／日本経済新聞 生成AIサミット 2025 登壇／GAI Conference TOKYO登壇／JID 2026 by ASCII STARTUP 出展 他

次世代AI商社を目指す株式会社AI光は、サプライチェーン・国際貿易特化のAIエージェント開発力を強みとする

▼株式会社AI光 公式サイト https://ai-hikari.com/(https://ai-hikari.com/ja)