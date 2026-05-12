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俳優・高橋 健介×QVCジャパンコラボキャンペーン「QVCで叶える♡＃おうちリラックスデート体験」を5月12日(火)より実施
忙しい日常を忘れるような「癒しのひととき」をテーマに、高橋 健介氏おすすめのQVC商品を一緒に楽しむシチュエーション体験型キャンペーン
映像を通じてショッピングの喜びをお届けする株式会社QVCジャパン（千葉県千葉市、最高経営責任者（CEO）グレゴリー・ベルトーニ、以下「QVC」）は、2026年5月12日(火)より、俳優・高橋 健介氏を起用したコラボキャンペーン「QVCで叶える♡＃おうちリラックスデート体験」を実施いたします。本キャンペーンでは、忙しい日常を忘れるような「癒しのひととき」をテーマに、高橋 健介氏おすすめのQVC商品を一緒に楽しむシチュエーション動画を公開するとともに、期間中にQVC商品を3,000円（税込）以上ご購入いただき、注文確認メールのスクリーンショットを撮影のうえ、専用応募フォームよりご応募いただくと、ご応募いただいた方全員に「撮り下ろし 高橋 健介氏 デジタルチェキ」をプレゼントいたします。さらに、抽選で合計50名様に高橋 健介氏とQVCのコラボレーションによる特別なプレゼントが当たります。（キャンペーン期間： 5月12日(火) 0:00〜6月14日(日) 23:59）。
■心が動く時間がもたらす“心と脳のポジティブな循環”
春から初夏にかけての季節の変わり目は、自律神経の乱れや生活リズムの変化により、心身のコンディションが揺らぎやすい時期とされています。特に女性にとっては、気分の変化や肌コンディションの乱れなどを感じやすい季節でもあります。そこで、QVCが着目したのは、心がときめき、前向きな感情が生まれる時間そのものの価値です。
好きな存在に思いを寄せることで得られる幸福感や高揚感は、脳内物質（オキシトシンなど）の分泌を促し、ストレス軽減や脳の活性化につながる可能性があることが、近年の研究でも示唆されています。こうした心の動きは、美や健康を支える土台としても注目されています。「健康や将来のため」と構えるのではなく、今この瞬間を心から楽しむ時間を積み重ねることが、結果として未来の自分を整えていく。それこそが、QVCが提案したい新しいライフスタイルです。
新生活の緊張がやわらぐゴールデンウィーク明けは、「5月病」ともいわれるように、心身のコンディションを崩しやすい時期です。こうしたタイミングや6月14日の認知症予防の日を見据え、QVCは高橋 健介氏と共に“今を楽しむことが、未来の自分につながる”という視点から、美と健康を育む暮らし方を発信していきます。
■キャンペーン概要
〇実施期間： 5月12日(火) 0:00〜6月14日(日) 23:59
〇キャンペーン特設サイト：https://qvc.jp/information/feature/guest/takahashikensuke.html
〇 3つのシーンでつながる「＃おうちリラックスデート体験」動画を公開
高橋 健介氏がプロデュースする3つのシチュエーション動画（Brunch / Tea Time / Night）を公式インスタグラムにて順次公開いたします 。
QVC公式インスタグラム：https://www.instagram.com/QVC_japan/
高橋 健介氏Instagram：https://www.instagram.com/kensukeaogaku/
デート動画（一部イメージ）：
Brunch： 「レンジで焼けるホットサンドメーカー」で手際よく料理を振る舞うブランチ。
Tea Time： サーモスのカップを片手に「マヌカハニーのど飴」で喉をいたわる昼下がり 。
Night： 「リセットローラー」で一日の疲れをほぐしながら寄り添うおやすみ前のひととき 。
左から、Brunchデート、TeaTimeデート、Nightデート
〇豪華なQVC限定プレゼント
対象期間中にQVC商品を3,000円（税込）以上ご購入いただき、注文確認メールのスクリーンショットを撮影のうえ専用応募フォームよりご応募いただいた方に、以下の特典をご用意しております。
Present 01（ 応募者全員プレゼント）： 応募者全員に、撮り下ろし「デジタルチェキ（全3種・ランダム）」をプレゼント 。
1回のご購入（応募）で合計3,000円以上（税込）→1種デザインランダム送付
1回のご購入（応募）で合計6,000円以上（税込）→２種デザインランダム送付
1回のご購入（応募）で合計9,000円以上（税込）→３種デザインの送付
※ただし、複数回に分けて一口（3,000円税込）ずつ応募された場合は、過去応募分と同じデザインが届く場合があります。そのため、複数回応募いただいても必ず全3種類がそろうとは限りません。
※1回のご購入で合計12,000円以上（税込）の場合でも送付デジタルチェキは３種のみとさせて頂きます。
【ご注意事項】
本特典の画像データの無断転載、複製、二次配布、ならびにSNS（X、Instagram、TikTok等）への掲載はご遠慮ください。 お客さま個人でお楽しみいただく範囲でのご利用をお願い申し上げます。
本特典の画像データに関する肖像権、著作権その他一切の権利は、当社、出演者または正当な権利者に帰属します。
Present 02（Ｗチャンス）： 抽選でQVC限定の「高橋 健介アクリルスタンド」や「数量限定サイン入りクリアファイル」を贈呈 。
〇QVC公式SNSにて順次キャンペーンについての情報を更新いたします。
QVC公式インスタグラム：Instagram：https://www.instagram.com/QVC_japan/
QVC公式X：https://x.com/QVC_japan?qq=ft
■応募方法
（1）QVC ECサイト「QVC.jp」への会員登録（無料）：新規・既存どちらのお客さまも対象です。※
（2）合計3,000円（税込）以上のお買い物：全商品が対象となり、3,000円ごとに1口応募いただけます。（注文完了メール受信の為、オンライン会員登録の上ご購入ください。また、QVCからの注文完了メールを受信可能なメールアドレスを活用ください。）
（3）注文確認メールを添付して応募：専用フォームに注文確認メールのスクリーンショットを添付してください。
※QVC ECサイト「QVC.jp」の新規会員登録につきましては下記をご参照ください。
https://qvc.jp/myaccount/create-account.htmlv
QVCは商品を通じて暮らしに寄り添うだけでなく、日々の暮らしの質を高め、お客さま一人ひとりの毎日をより豊かに整える商品やサービス、情報をお届けしてまいります。
■QVCジャパン 開局25周年アニバーサリーイヤー 特別企画を実施中
QVCは2026年に開局25周年を迎えました。この節目を祝し、2026年は「毎日が、うれしいトキメキ。」をテーマに掲げ、25周年ならではの特別企画やキャンペーン、限定コンテンツなどを集約し、年間を通じて順次展開しています。最新情報は、下記特設サイトよりご覧ください。
開局25周年特設サイト：https://qvc.jp/information/feature/seasonal/25th.html
■QVCジャパンについて
株式会社QVCジャパンは、映像を通じてショッピングの喜びをお届けする、マルチプラットフォーム通販企業です。ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどお好きなデバイスでお好きな時間に、24時間365日お楽しみいただけます。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やストーリーとともにご紹介。QVCは、BS・CS放送のほか、QVC 公式ECサイト（ https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では商品や放送についての最新情報を発信しています。株式会社QVCジャパンについての情報はこちら（https://corporate.qvc.jp/）よりご確認いただけます。
映像を通じてショッピングの喜びをお届けする株式会社QVCジャパン（千葉県千葉市、最高経営責任者（CEO）グレゴリー・ベルトーニ、以下「QVC」）は、2026年5月12日(火)より、俳優・高橋 健介氏を起用したコラボキャンペーン「QVCで叶える♡＃おうちリラックスデート体験」を実施いたします。本キャンペーンでは、忙しい日常を忘れるような「癒しのひととき」をテーマに、高橋 健介氏おすすめのQVC商品を一緒に楽しむシチュエーション動画を公開するとともに、期間中にQVC商品を3,000円（税込）以上ご購入いただき、注文確認メールのスクリーンショットを撮影のうえ、専用応募フォームよりご応募いただくと、ご応募いただいた方全員に「撮り下ろし 高橋 健介氏 デジタルチェキ」をプレゼントいたします。さらに、抽選で合計50名様に高橋 健介氏とQVCのコラボレーションによる特別なプレゼントが当たります。（キャンペーン期間： 5月12日(火) 0:00〜6月14日(日) 23:59）。
■心が動く時間がもたらす“心と脳のポジティブな循環”
春から初夏にかけての季節の変わり目は、自律神経の乱れや生活リズムの変化により、心身のコンディションが揺らぎやすい時期とされています。特に女性にとっては、気分の変化や肌コンディションの乱れなどを感じやすい季節でもあります。そこで、QVCが着目したのは、心がときめき、前向きな感情が生まれる時間そのものの価値です。
好きな存在に思いを寄せることで得られる幸福感や高揚感は、脳内物質（オキシトシンなど）の分泌を促し、ストレス軽減や脳の活性化につながる可能性があることが、近年の研究でも示唆されています。こうした心の動きは、美や健康を支える土台としても注目されています。「健康や将来のため」と構えるのではなく、今この瞬間を心から楽しむ時間を積み重ねることが、結果として未来の自分を整えていく。それこそが、QVCが提案したい新しいライフスタイルです。
新生活の緊張がやわらぐゴールデンウィーク明けは、「5月病」ともいわれるように、心身のコンディションを崩しやすい時期です。こうしたタイミングや6月14日の認知症予防の日を見据え、QVCは高橋 健介氏と共に“今を楽しむことが、未来の自分につながる”という視点から、美と健康を育む暮らし方を発信していきます。
■キャンペーン概要
〇実施期間： 5月12日(火) 0:00〜6月14日(日) 23:59
〇キャンペーン特設サイト：https://qvc.jp/information/feature/guest/takahashikensuke.html
〇 3つのシーンでつながる「＃おうちリラックスデート体験」動画を公開
高橋 健介氏がプロデュースする3つのシチュエーション動画（Brunch / Tea Time / Night）を公式インスタグラムにて順次公開いたします 。
QVC公式インスタグラム：https://www.instagram.com/QVC_japan/
高橋 健介氏Instagram：https://www.instagram.com/kensukeaogaku/
デート動画（一部イメージ）：
Brunch： 「レンジで焼けるホットサンドメーカー」で手際よく料理を振る舞うブランチ。
Tea Time： サーモスのカップを片手に「マヌカハニーのど飴」で喉をいたわる昼下がり 。
Night： 「リセットローラー」で一日の疲れをほぐしながら寄り添うおやすみ前のひととき 。
左から、Brunchデート、TeaTimeデート、Nightデート
〇豪華なQVC限定プレゼント
対象期間中にQVC商品を3,000円（税込）以上ご購入いただき、注文確認メールのスクリーンショットを撮影のうえ専用応募フォームよりご応募いただいた方に、以下の特典をご用意しております。
Present 01（ 応募者全員プレゼント）： 応募者全員に、撮り下ろし「デジタルチェキ（全3種・ランダム）」をプレゼント 。
1回のご購入（応募）で合計3,000円以上（税込）→1種デザインランダム送付
1回のご購入（応募）で合計6,000円以上（税込）→２種デザインランダム送付
1回のご購入（応募）で合計9,000円以上（税込）→３種デザインの送付
※ただし、複数回に分けて一口（3,000円税込）ずつ応募された場合は、過去応募分と同じデザインが届く場合があります。そのため、複数回応募いただいても必ず全3種類がそろうとは限りません。
※1回のご購入で合計12,000円以上（税込）の場合でも送付デジタルチェキは３種のみとさせて頂きます。
【ご注意事項】
本特典の画像データの無断転載、複製、二次配布、ならびにSNS（X、Instagram、TikTok等）への掲載はご遠慮ください。 お客さま個人でお楽しみいただく範囲でのご利用をお願い申し上げます。
本特典の画像データに関する肖像権、著作権その他一切の権利は、当社、出演者または正当な権利者に帰属します。
Present 02（Ｗチャンス）： 抽選でQVC限定の「高橋 健介アクリルスタンド」や「数量限定サイン入りクリアファイル」を贈呈 。
〇QVC公式SNSにて順次キャンペーンについての情報を更新いたします。
QVC公式インスタグラム：Instagram：https://www.instagram.com/QVC_japan/
QVC公式X：https://x.com/QVC_japan?qq=ft
■応募方法
（1）QVC ECサイト「QVC.jp」への会員登録（無料）：新規・既存どちらのお客さまも対象です。※
（2）合計3,000円（税込）以上のお買い物：全商品が対象となり、3,000円ごとに1口応募いただけます。（注文完了メール受信の為、オンライン会員登録の上ご購入ください。また、QVCからの注文完了メールを受信可能なメールアドレスを活用ください。）
（3）注文確認メールを添付して応募：専用フォームに注文確認メールのスクリーンショットを添付してください。
※QVC ECサイト「QVC.jp」の新規会員登録につきましては下記をご参照ください。
https://qvc.jp/myaccount/create-account.htmlv
QVCは商品を通じて暮らしに寄り添うだけでなく、日々の暮らしの質を高め、お客さま一人ひとりの毎日をより豊かに整える商品やサービス、情報をお届けしてまいります。
■QVCジャパン 開局25周年アニバーサリーイヤー 特別企画を実施中
QVCは2026年に開局25周年を迎えました。この節目を祝し、2026年は「毎日が、うれしいトキメキ。」をテーマに掲げ、25周年ならではの特別企画やキャンペーン、限定コンテンツなどを集約し、年間を通じて順次展開しています。最新情報は、下記特設サイトよりご覧ください。
開局25周年特設サイト：https://qvc.jp/information/feature/seasonal/25th.html
■QVCジャパンについて
株式会社QVCジャパンは、映像を通じてショッピングの喜びをお届けする、マルチプラットフォーム通販企業です。ネット通販のように便利で、ウィンドウショッピングのように楽しいショッピング体験を、テレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどお好きなデバイスでお好きな時間に、24時間365日お楽しみいただけます。ショッピングを愛してやまないお客さまに向けて、アパレル、美容品、家電、ジュエリーをはじめとした幅広い商品ラインナップを、商品の開発秘話やストーリーとともにご紹介。QVCは、BS・CS放送のほか、QVC 公式ECサイト（ https://qvc.jp）でもご覧いただけます。また、各種SNS（Instagram・X・LINE・Facebook・YouTube）では商品や放送についての最新情報を発信しています。株式会社QVCジャパンについての情報はこちら（https://corporate.qvc.jp/）よりご確認いただけます。