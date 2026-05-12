【待望の新色が販売開始】家電批評BEST BUY　あのALTENAの人気ハンディクリーナーについにnew color『グレージュ』が新登場！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

その圧倒的な機能性から『家電批評』にてハンディクリーナー部門ベストバイを受賞した「ALTENA ハンディクリーナー」において、インテリアに調和する待望の新色『グレージュ』が販売を開始。

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発売以来、コンパクトながらパワフルな吸引力で支持されてきた「ALTENA ハンディクリーナー」。

今回の新色『グレージュ』の追加により、単なる掃除道具としてだけでなく、お気に入りのインテリアの一部として選んでいただけるラインナップを強化いたしました。

【New Color】暮らしに溶け込む、洗練の「グレージュ」

新たに加わる『グレージュ』は、上品なグレーと温かみのあるベージュを絶妙なバランスで配合したニュアンスカラーです。

空間を彩るデザイン

従来の掃除機のイメージを覆す、洗練されたルックス。リビングの棚やデスクの隅に置いても違和感がなく、いつでも手に取れる場所に置いておくことができます。

日々の暮らしに馴染むパートナーに

新しい環境での生活がひと段落し、自分らしいリズムが定着し始めるこの時期。整えられたお気に入りの空間を常に美しくキープするための「見せる掃除機」として、落ち着きのあるグレージュは、日常の質を一段引き上げるこだわりのアイテムです。

【確かな実績】家電批評BEST BUYを受賞

「ALTENA ハンディクリーナー」が、多くのユーザーや専門家に選ばれ続けているのは、徹底的に磨き上げられた使い勝手にあります。

「置くだけ充電」で掃除を習慣に

付属の充電スタンドに立てるだけで充電が開始されます。面倒なケーブルの抜き差しをなくしたことで、汚れに気づいた瞬間に「1分掃除」ができる手軽さを実現しました。

吸引と送風の「2in1」機能

正面からは強力な「吸引」、背面からは強力な風を吹き出す「エアダスター（ブロワー）」として機能。パソコンのキーボード清掃や、サッシのホコリ飛ばし、車内の細かい隙間のお手入れまで、これ一台で完結します。

わずか340gの超軽量設計

スマートフォンを扱うような感覚で軽快に使用でき、高い場所や長時間の手入れでも負担を感じさせません。

【梅雨入り前の「整え」を推奨】清々しい毎日をキープするために

新生活の慌ただしさが一段落し、ふとした瞬間にデスク周りやサッシの隙間に溜まった汚れが気になり始めるこの季節。湿気が増える本格的なシーズンを前に、住まいを清潔に「整える」ための清掃家電への需要は再び高まっています。

特に本製品のようなベストバイ受賞モデルは、季節の変わり目に注文が集中しやすく、在庫の動きが非常に早くなる傾向にあります。

「湿気や汚れが気になる前に一掃したい」と思った時に手元にないという事態を避け、爽やかな初夏を快適に過ごすためにも、新色が登場したこのタイミングでのご準備をおすすめいたします。

商品詳細

詳細はこちら :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/chc01/

ALTENA

ハンディクリーナー／CHC01

【カラー】

- エクリュベージュ

- ミルクホワイト

- ノワールブラック

- グレージュ ←new!

【セット内容】

- ハンディークリーナー 本体

- ノズル各種／クリーナヘッドノズル、ロングノズル、ブラシノズル、エアーノズル、エアーブラシノズル

- 充電スタンド

- 充電ケーブル／スタンド用、直挿し用

- 収納袋

- WEB説明書QRコード(保証書付)

家電批評BESTBUYハンディクリーナー :https://item.rakuten.co.jp/mtkshop/chc01/

「ALTENA ハンディクリーナー」がお届けする新色グレージュ。

それは、毎日の掃除をより自由に、そして美しく変える一歩となります。新しい住まい、新しいデスク、新しい暮らし。その傍らに、第1位の機能美を添えてみてはいかがでしょうか。

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)