【ASAGAO JAPAN合同会社】IPX4対応、無瞬断0ms UPS × 10kWh級大容量　 ASAGAO大型電源『AS9700PRO』を2026年6月初旬より販売開始

ASAGAO JAPAN合同会社

いつもASAGAO製品をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。このたびASAGAO JAPAN合同会社（本社：大阪府中央区、以下ASAGAO）は、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用した、超大容量電源「ASAGAO 大型電源AS9700PRO」（9,792Wh/6,000W、型番：AS9700PRO）を、2026年6月初旬より正規代理店を通じて販売開始いたします。

開発の背景：現場の「あったらいいな」をカタチに

2024年11月に発売した「AS9700（9,792Wh / 6,000W）」は、官公庁、オフィス、施設、病院、工場、イベント会場など、幅広い現場でご採用いただいております。

そのような中、多くのお客様からいただいたのが 「防水に対応してほしい」 というご要望でした。

この声にお応えし、最高峰のスペックはそのままに、IPX4相当の防水性能を付加いたしました。

これにより、建設現場、イベント会場、災害対策など、場所を選ばない「真のプロ仕様」 へと進化を遂げました。

主な特徴

AS9700PROはAS9700と同じく、単体9,792Whの大容量で、増設バッテリー２台にて最大29,376Whまでご利用可能です。約2.5時間での高速充電が可能で、緊急時や迅速なエネルギー供給が求められる場面でも安心してお使いいただけます。

100V／200V 30A（定格6,000W）出力により、電動工具や業務用冷蔵庫、エアコン、高出力IH調理器具、パソコンなど、多種多様な機器を安定稼働可能です。

また、AS9700シリーズに搭載された「ピークシフト機能」は、電力コストの削減と効率的なエネルギー運用を高い次元で両立させます 。アプリから設定するだけで、自動的に電気料金の安い夜間などの時間帯に蓄電し、電力使用ピーク時に放電することで、施設全体の節電・コスト削減に大きく貢献します 。

オフィスや施設内でのバックアップはもちろん、電源確保が難しいイベント会場、公民館、建設現場まで。ASAGAOのポータブル電源は、単なるバッテリーを超え、プロの現場が求める「止まらない、壊さない、手間をかけない」高品質な電源環境を提供します。

【AS9700PROならできること】

超大容量9792Wh、増設バッテリー2台設置可能 9,792×3=最大29,376 Wh

本体容量9792Wh、可搬型のポータブル電源として最高クラスの容量があります。これまでポータブル電源では運用が困難だった消費電力の高い電化製品の長時間稼働を実現。移動に便利なキャスターや持ち手も搭載し、あらゆる場所での高容量の電源確保が可能です。

別売の増設バッテリーをパラレルケーブルで接続することで容量を拡張できます。最大2台の増設バッテリーに対応しており、合計で最大29,376Whまで拡張可能です。

超大出力ーーー定格6000W・100V/200V同時に対応

6000Wの高出力・100V／200V AC出力に対応しており、電動工具、業務用冷蔵庫、高出力IH調理器具などの電化製品からパソコンなどの電子機器まで幅広く使用可能です。また、専用アプリまたは手動での50／60Hz切り替えに対応しており、周波数固定の工作機械なども使用可能です。

接続されたデバイスの消費電力の合計が定格電力を超える場合、αBOOST（アルファブースト）モードが自動で作動します。

100V：αBOOSTモードでは最大4200Wまで稼働可能。

200V：αBOOSTモードでは最大8300Wまで稼働可能。

急速充電・低速充電モード搭載：約2.5時間でのフル充電が可能＆最大3.7kWのソーラー充電に対応

AC充電について

AC充電では、以下のとおり高速充電を実現しました。

- 100V（1,500W）：フル充電まで約7時間- 200V（5,000W）：フル充電まで約2.5時間

※AC充電時の充電電力はアプリで設定可能です。

・200Vの場合：1kW / 2kW / 3kW / 4kW から選択可能

・100Vの場合：1kW のみ

ソーラー充電について

合計3,700Wのソーラー充電に対応しています。

クリーンエネルギーを活用し、自立した電源環境を簡単に構築できます。

- オリジナル400Wの折りたたみ式ソーラーパネルの場合、最大9枚の接続が可能- 約3.5時間でのフル充電が可能

AC充電とソーラー充電の併用（ハイブリッド充電）

「ソーラー充電」と「AC充電」の併用設定にも対応しています。

太陽光発電を優先的に活用しながら、不足分のみをAC充電で補うインテリジェント制御により、

クリーンエネルギーを最大限に活用した経済的な運用を実現します。

リン酸鉄バッテリーを採用、超長寿命を実現--15年以上使い続けられる

AS9700PROに搭載されるバッテリーは、電気自動車用リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。

充放電6,000回のサイクル後においても、残量80%以上を維持。

1日1回の充放電サイクルでご使用いただいた場合、約15年以上のご利用が可能です。

※バッテリーセルはUL認証済みでございます。

高い安全性ーーー多重安全システム搭載

ASAGAO製品は、安全性の高いバッテリーに加え、三重の保護システムによりリスクを徹底的に防止します。

- BMS（バッテリーマネジメントシステム）

過電流・過電圧・温度・短絡などを保護。

- MCU（マイクロコントロールユニット）

バッテリー電圧を常時監視。二重の過電流・過電圧保護。

- インバーター

過電圧・過放電・過温度・短絡など、多岐にわたる保護機能を完備。

信頼性試験をクリア：

高温高湿テスト、高低温サイクルテスト、高温保管テスト、低温保管テスト、ON-OFF衝撃テスト、

製品本体の落下テスト、包装後の落下テスト、充放電サイクルテスト

電力コストの削減と万全のBCP対策を、自動で両立

AS9700PROに搭載された「ピークシフト機能」は、電力コストの削減と効率的なエネルギー運用を高い次元で両立させます。

電気料金の安い夜間などの時間帯に蓄電し、電力使用がピークとなる昼間に放電することで、施設全体の節電とコスト削減に大きく貢献します。

予約充電の設定について

専用アプリを使用することで、運用状況に合わせて自動充電時間を自由に設定できます。

- 柔軟なスケジュ一ル設定：「毎日」または「カスタム(曜日指定)」から選択可能。- マルチ予約管理：複数の時間予約を登録・管理でき、運用に合わせた細かな設定が可能。- 直感的な操作：アプリから予約の登録・削除がスム一ズに実施可能。

UPSとAC予約充電の組合せで『ピークシフト』を実現

施設の運用スケジュールに合わせて「パススルー優先」または「バッテリー優先」を選択いただけます。AC予約充電機能と組み合わせることで、高度なピークシフト運用が可能になります。

一体型でどんな場所でも使える。組み立て・工事不要。簡単な設置。

- 電気代を削減（ピークシフト）：夜間の安い電力で充電し、昼間の料金が高い時間帯に放電。施設全体の基本料金・使用料を効率的に抑えます。- 0msの停電対策（UPS）：停電時は瞬断なし（0ms）でバックアップ。サーバーや精密機器の運用を止めません。- 予備電力のインテリジェント管理：残量が設定値（n%）まで下がれば自動充電。常に停電に備えた予備電力を確保しつつ、無駄のない運用を実現します。

一体型設計に加え、移動に便利なキャスターと収納式の持ち手を搭載。

一人でもらくらく移動でき、どこへでも簡単に持ち運んでご使用いただけます。

組み立て、工事、煩雑な手続きは一切不要。

届いたその日から、すぐにお使いいただけます。

『0ms』無瞬断UPSパススルー・自動切替機能を搭載

AS9700PROはUPS（無停電電源装置）としてご利用の際、アプリ経由で出力方式を以下通りで設定可能です:『パススルー優先』、『バッテリー優先』。

- 『パススルー優先モード』（デフォルト設定）:

フル充電時、コンセント等からのAC入力を本体バッテリーを経由せずに直接出力（パススルー）することができます。なお、パススルーの状態で本体へのAC入力がストップすると、わずか10ms（ミリ秒）で外部電力から本体バッテリー出力へ自動的に切り替わります。

- 『バッテリー優先』:

常時AS9700PRO本体から出力するため、停電時0msの切り替えは可能です。サーバーや精密機器の運用を止めません。

IPX4 防水性能：屋外や水しぶきの現場でも安心

雨天時や水しぶきがかかる環境での一時的な使用が可能です。

建設現場・農業・イベント設営・海岸付近などの過酷な環境でも、安心してご運用いただけます。

アイボルト搭載：クレーンを使用した高所運搬が可能

本製品には4個のアイボルトを装備しているため、クレーンを使用して高所へ簡単に運搬できます。

スマホからWi-Fi／Bluetooth経由でコントロール可能

端末に専用アプリ「ASAGAO POWER」をインストールすれば、Wi-FiまたはBluetooth経由で以下の操作が可能です。

- 各ポートのON／OFF切り替え- AC予約充電の設定- UPSモード時の出力方式切り替え

これらの機能を離れた場所からコントロールできるため、外出先でもAS9700PROを自在に操作できます。

使用状況が一目でわかるLCDパネル

バッテリー残量、使用可能時間、充電状況、各使用端子の電力状態など、本体の状態をLCDパネルで一目で確認可能です。

すべてのポートがOFFの状態で一定時間が経過すると、省電力モードが自動的に作動します。LCDパネルの輝度が低下し、さらに時間が経つと本体が自動的に電源OFFになります。

※LCD画面が半輝度になるまでの時間は、専用アプリ『ASAGAO POWER』を使用して自由に設定できます。

IoT対応

本製品はIoT連携機能を搭載しており、お客様のご利用プラットフォームと接続が可能です。

PCなどの端末からAS9700PROを遠隔でモニタリングすることで、機器の稼働状況をリアルタイムに把握できます。

また、トラブル対応もリモートで行えるため、業務効率の向上とコスト削減に大きく貢献します。

安心のサポートと保証

- 日本人スタッフによる国内サポートデスク

国内にサポートデスクを設置しており、安心してご利用いただけます。製品に関するご相談や不明点に迅速に対応します。

- 3年間無償保証

ご購入後、3年間の無償保証付き。万が一の故障や不具合にも対応し、長期間安心してお使いいただけます。

使用時間の目安

同梱物

オプション

製品仕様

【販売情報】

・ASAGAO 大型電源AS9700PRO（型番：AS9700PRO）

市場想定価格：2,200,000円（税込）

製品ページ：https://asagao.co.jp/products/as9700pro

・ASAGAO 大型電源AS9700シリーズ増設バッテリー（型番：AS9700-EB PRO）

市場想定価格：1,540,000円（税込）

・ASAGAO 400W折り畳み式ソーラーパネル（型番：ASSP400-97）

市場想定価格：99,000円（税込）

販売店：正規代理店

【会社概要】

ASAGAOは2021年に日本で初めて2000W出力・2000Wh容量・フル充電2時間のリン酸鉄ボータブル電源を発売し、以来、各法人様向けのBCP対策ニーズの高まりに目を向け、法人様のニーズに適応した安全で安心してご利用いただける電源と頼性の高いエネルギーソリューションを提供することを目指しております。

幅広い分野において活躍する皆様に安全・安心の電源をご使用いただくために、日々サービスの充実さをめざし技術向上に努めております。またお客様第一の弊社方針で、常日頃よりご愛顧を賜っている皆様へ感謝の気持ちを忘れることなく、お客様のご要望に限りなく寄り添ったサービスを提供できるよう最善の提案を行っております。ASAGAO JAPANまでお気軽にお問い合わせください。



会社名： ASAGAO JAPAN合同会社

所在地： 542-0012大阪市中央区谷町九丁目2-14中田東海ビル501

URL：https://asagao.co.jp/

TEL：06-4302-5162／FAX：06-7632-3027

メール：info@asagao.co.jp