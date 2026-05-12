社労士事務所のAI・DX化を実現──「ヨハクル」導入でシンカ社会保険労務士法人が助成金チェック業務80%削減・書類作成手続き50%以上削減を達成

株式会社Lean Stack

株式会社Lean Stack（大阪市中央区、代表取締役：吹上由樹）が運営する社労士事務所向けAI・DX支援サービス「ヨハクル」は、シンカ社会保険労務士法人様（以下、シンカ様）への導入事例を公開いたします。

社労士事務所のAI活用・DX推進を一気通貫で支援するヨハクルは、業務棚卸しによる課題特定から、全9回のオーダーメイドAI研修、貴所専用カスタマイズAIの設計までを実施。

その結果、助成金チェック業務の約80%削減、給与計算・キャリアアップ助成金をはじめとした書類作成・手続き業務の50%以上削減を実現しました。

社労士業務におけるAI導入・DX化の具体的な成果事例として公開いたします。

ヨハクルサービスページ

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https://www.yohakuru.com/ (https://www.yohakuru.com/)

"業務に余白を作る"社労士向けDX支援 「ヨハクル」■ 社労士事務所が直面する課題：AI・DX化が急務な理由

社会保険労務士事務所では、法改正への対応や助成金申請の複雑化、クライアント数の増加を背景に、担当者ごとに業務が集中する「属人化」が深刻化しています。

給与計算・助成金書類作成・就業規則対応など、社労士業務の多くは定型的でありながら専門性が高く、AIやDXツールの導入だけでは現場への定着が難しいという課題があります。

シンカ様においても、助成金申請書類の作成・確認、給与計算に関わるデータ処理、ファイル管理など複数の定型業務に多大な工数が費やされており、社労士事務所全体のDX推進・業務効率化が急務となっていました。

■ 社労士事務所のDX・AI導入を支援するヨハクルの取り組み

ヨハクルは、社労士事務所に特化したAI活用・DX伴走支援サービスです。

単なるAIツールの提供にとどまらず、社労士業務の現場実態に即したオーダーメイド支援を提供します。今回のシンカ様への社労士DX支援では、以下のプロセスで実施しました。

１. 業務棚卸し・課題特定

社労士事務所の業務フローを丁寧にヒアリングし、AI活用による効率化インパクトが大きい課題を7項目特定。優先度の高い業務から着手しました。

２. 全9回のオーダーメイドAI研修

社労士業務に特化した研修プログラムを設計・実施。給与計算・助成金申請・就業規則作成など、社労士実務で即活用できるAIスキルの習得を優先しました。

３. 社労士事務所専用カスタマイズAIの設計

給与計算・キャリアアップ助成金申請書類作成・助成金要件チェックなど、シンカ様の社労士業務に特化したAI環境を構築しました。

■ 導入効果：社労士業務のAI活用で大幅な工数削減を実現

助成金チェック業務約80%削減給与計算・キャリアアップ助成金をはじめとした書類作成・手続き業務50%以上削減

シンカ様のヨハクル研修実施の成果

※上記は導入初期段階における数値です。

現在はAI活用がさらに進んでおり、一層の効率化が図られています。

■ シンカ社会保険労務士法人様のお声

ヨハクルの導入で給与計算や助成金申請書類の作成時間が半分以下に削減されました。

同じ人員でも業務量は格段に増えています。採用よりもコストを抑えながら生産性が上がり、スタッフ全員が本来の業務に加え、売上拡大業務にも注力できるようになりました。

この度はありがとうございました。

シンカ社会保険労務士法人様のロゴ■ 社労士事務所のAI・DXを支援する「ヨハクル」とは

「ヨハクル」は、株式会社Lean Stackが運営する社労士事務所専門のAI業務効率化・DX伴走支援サービスです。

１.10時間以上のオーダーメイドAI研修

２.社労士事務所専用カスタマイズAIの構築

３.質問チャットサポート

の3本柱で、業務棚卸しから運用定着まで一気通貫で支援します。

社労士事務所のAI導入・DX化において重要なのは、ツールの提供だけでなく「現場に定着させる伴走支援」です。

ヨハクルは社労士業務の実態に即した完全オーダーメイド対応により、社労士事務所における実質的な業務変革を支援します。

ヨハクルサービスページ

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https://www.yohakuru.com/

■ 社労士事務所へのAI・DX導入実績

シンカ社会保険労務士法人様：助成金チェック業務 80%削減、書類作成・手続き業務 50%以上削減

社会保険労務士事務所アスタリスク様：就業規則業務 95%削減

社会保険労務士法人フォーシーズン様：給与計算業務 80%削減

【会社概要】

株式会社LeanStack

代表者：代表取締役 吹上由樹

所在地：大阪府大阪市中央区徳井町2丁目2-13-3F

事業内容：ヨハクル（社労士事務所向けAI・DX伴走支援）、AI/DXコンサルティング、システム開発

URL：https://www.leanstack-buzz.com/

【お問い合わせ先】

株式会社Lean Stack 広報担当

Email：info@leanstack.co.jp