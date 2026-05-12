「【専門講座】書籍付き！ グループ法人税制・組織再編税制のポイント(全二回)」Webセミナーを開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、2026年5月21日（木）より「【専門講座】書籍付き！ グループ法人税制・組織再編税制のポイント(全二回)」セミナーを開催いたします。

グループ法人税制および組織再編税制は、いずれも取扱う範囲が広く内容も多岐にわたるため、その習得は決して容易ではありません。しかし、実務においては、必ずしもその全容を把握しなければ対応できないわけではありません。実務対応への近道は、遭遇する頻度の高い事例を通じて、両税制の「要点」を確実に押さえることにあります。

本セミナーでは、『「法人間の支配関係」に係る相談例から学ぶグループ法人税制・組織再編税制の重要ポイント（第2版）』の著者自らが講師を務め、実務において特に見落とせないポイントを詳しく解説します。第一回は「概要とグループ法人税制の事例（一部組織再編税制を含む）」、第二回は「組織再編税制の事例」をテーマに説明します。

セミナー概要

【専門講座】書籍付き！ グループ法人税制・組織再編税制のポイント(全二回)詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/260521?k3ad=prt

■セミナータイトル：【専門講座】書籍付き！ グループ法人税制・組織再編税制のポイント(全二回)

■開催日（期間）：

第一回 2026年5月21日（木）11時30分～5月27日（水）17時00分

第二回 2026年6月18日（木）11時30分～6月24日（水）17時00分

※講演時間は各回約60分

■開催方法：Webセミナー

■費用：全二回：8,000円（税込）※書籍は1冊

■定員：なし

■講演トピック：

第一回 概要とグループ法人税制の事例（一部組織再編税制を含む）

・グループ法人税制、組織再編税制の概要

・不動産の現物分配に係る税務処理

・自己株式の低額譲渡

・無対価合併の適格要件

第二回 組織再編税制の事例

・組織再編後の株式の譲渡

・株式移転後の受取配当等の益金不算入

・適格合併と繰越欠損金の引継ぎ

・３社合併の適格要件と欠損金の引継ぎ

■備考：

事前に収録した動画をご視聴いただきます（講演時間は各回約60分となります）。

お申し込みいただいた方に、請求書と「お振り込みのご案内」をご登録いただいたメールアドレスへ送付いたします。

受講方法等を記載したご案内メールは、視聴期間初日にお送りいたします。

5月19日（火）17時以降のお申し込み・ご入金の場合は、第二回の配信日よりご視聴いただきます。

書籍は郵送にてお届けします。お申し込み日によって開催後に届く可能性がございますのでご了承ください。

※会計事務所向けサービス「実トレ for 会計事務所」（月額2,200円/1名様）会員の方は、実トレ for 会計事務所内の「セミナー動画」にて無料でご視聴いただけます。（※書籍の贈呈はございません）会計事務所の方は、ぜひNEXTAプレミアムにご登録ください。

■主催：辻・本郷 税理士法人

講師情報

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260521?k3ad=prt申込期限：6月16日（火）17時まで安積 健（あづみ けん）安積 健（あづみ けん）辻・本郷 税理士法人 審理室 室長 税理士

1990年早稲田大学政治経済学部卒業。1992年税理士試験5科目同時合格。1996年本郷会計事務所（現・辻・本郷 税理士法人）入所。2003年に税理士登録。中小企業の法人税務やオーナー社長の個人・資産税務などを中心とした会計・税務に長年携わる。現在は審理室室長として、所属する税理士法人が税務署に提出する法人税や相続税の申告書等の審査に従事し、スタッフからの会計・税務に関する質問や相談に対応するとともに、セミナーの講師や原稿の執筆等も精力的に行っている。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数20,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

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