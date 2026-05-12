Boomi、システム連携・API管理・データ管理・エージェント型AIの各分野で高いアナリスト評価を獲得

ブーミー株式会社

※本リリースは、Boomi, LP.が2026年4月29日（米国時間）に発表したリリースの日本語訳です。

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であるBoomi, LP.（所在地：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas、以下、Boomi）およびBoomi株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO 河野 英太郎）は、複数の戦略的テクノロジー分野において、アナリストから相次いで高い評価を受けていることをお知らせします。多くの企業がデータ・アプリケーション・API・自動化・AIを一元的に安全に管理できる統合基盤を求める中、今回の評価はBoomiの勢いを改めて裏付けるものです。

Boomiは、ここ数か月の間に、システム連携・API管理・データ管理・エージェント型AI関連の各分野で相次いで高い評価を獲得しています。

◼️ 2026年Gartner(R) iPaaS部門のMagic Quadrant(TM)(https://boomi.com/ja/content/report/gartner-magic-quadrant-ipaas/)

Boomiは実行能力において最上位に位置づけられました。Boomiがリーダーの1社に位置付けられるのは今回で12回連続です。

◼️ IDC MarketScape: Worldwide API Management 2026 Vendor Assessment(https://boomi.com/ja/content/report/gartner-magic-quadrant-mdm/)（doc #US52034025、2026年3月）

IDCマーケットスケープ：ワールドワイドAPI管理2026のベンダー評価でリーダーに位置付けられました。

◼️2026年Gartner(R) マスターデータ管理ソリューション部門のMagic Quadrant(TM)(https://boomi.com/ja/content/report/gartner-magic-quadrant-mdm/)

Boomiはチャレンジャーとして初めて位置付けられました。

◼️Constellation Short List(TM)に選出

2026 Constellation ShortList(TM) クロスプラットフォーム・エージェンティックAI部門(https://www.constellationr.com/research/constellation-shortlist-cross-platform-agentic-ai)（Cross-Platform Agentic AI）（英語）

2026 Constellation ShortList(TM) クラウドベース分析データプラットフォーム向けデータ統合・変換部門(https://www.constellationr.com/research/constellation-shortlist-data-integration-and-transformation-cloud-based-analytical-data)（Data Integration and Transformation for Cloud-Based Analytical Data Platforms）（英語）

2026 Constellation ShortList(TM) iPaaS部門(https://www.constellationr.com/research/constellation-shortlist-integration-platform-service-ipaas)（Integration Platform as a Service）（英語）

Constellationの最新ShortListsは、ガバナンス・運用管理・リアルタイム実行を確保しつつ、データ・API・アプリケーション・AIをまたぐワークフローをオーケストレーションできるプラットフォームへの企業需要が高まっていることを反映しています。

◼️Nucleus Research iPaaSテクノロジー・バリュー・マトリックス2026(https://boomi.com/ja/content/report/nucleus-ipaas-value-matrix/)（Nucleus Research iPaaS Technology Value Matrix 2026）

リーダーに選出され、リーダー象限への位置づけは今回で7年連続となります。Nucleusは、iPaaSプラットフォームがエージェント型ワークフローのオーケストレーション・レイヤーとして進化しつつあること、また現在の導入検討者が従来の統合要件に加えてAIワークロードへの対応を求めるようになっていることを指摘しています。

◼️ISG Research社「AIエージェント・バイヤーズガイド(TM) Insight 2026」(https://boomi.com/ja/resources/resources-library/isg-ai-agents-insight-2026-boomi-highlights/)

Exemplary（優良）と評価されました。ISGは、顧客体験の各評価項目でBoomiが高いパフォーマンスを示したことに加え、APIや統合を含むAIエージェント製品体験の領域でも業界中央値を上回る結果を収めていることを特筆しています。

こうした一連の評価は、市場における大きな変化を映し出しています。組織がAIの実験・検証フェーズから実行・本番運用フェーズへと移行する中、システムとデータをつなぐだけでなく、API・自動化・AIエージェントが企業全体でどのように動作するかを統制できるプラットフォームへのニーズが高まっています。Boomiはこうした勢いが、システム連携・自動化、API管理、データ活用基盤、エージェント管理を単一プラットフォームに集約するという同社戦略の正しさを証明するものと捉えています。

◾ISGデータ＆アナリティクス担当リサーチディレクター Matt Aslett氏のコメント

「企業はAIの価値を実証してきた一方で、AIとデータへの取り組みをより効果的に連携させる必要性も浮き彫りにしています。AIの試験導入から本格運用へと進む企業が増える中、データ連携、ガバナンス、オーケストレーションまでを一元的に担い、実際のビジネス現場でAIを安定稼働させられるプラットフォームが求められるようになっています。」

◾Boomi会長兼CEO Steve Lucasのコメント

「企業がこぞってAI駆動型への変革を急ぐ中、課題はもはやモデルへのアクセスではありません。信頼性の高いデータを活用し、システム間のやり取りを適切に管理できるか、複雑化し続ける環境全体で実行を統合的にオーケストレーションできるかどうか、それこそが問われているのです。今回相次いだアナリストからの幅広い評価は、当社プラットフォームの強みと、統合・API・データ・自動化・エージェント型AIを一つの戦略的基盤にまとめることを求める顧客の勢いを反映しているものと確信しています。」

こうした勢いは、Boomiが最新のAI駆動型環境に対応すべくBoomi Enterprise Platformの進化を続ける中で生まれています。Boomiが公式に発表した最近のイノベーションには、APIフェデレーションとガバナンスの強化、MCPサポートの拡充、データ統合とマネージドファイル転送機能の向上、Agentstudioの普及・採用促進、そしてAIエージェントを信頼性の高いビジネス上の意味づけに基づかせるためのMeta Hubをはじめとした新たなデータコンテキスト機能が含まれます。

Gartner(R)「Magic Quadrant(TM) for Integration Platform as a Service」

著者：Andrew Humphreys、Keith Guttridge、Allan Wilkins、Shrey Pasricha（2026年3月16日発行）

Gartner(R)「Magic Quadrant(TM) for Master Data Management」

著者：Stephen Kennedy、Lyn Robison、Divya Radhakrishnan、Dr. Usen Uboh（2026年4月6日発行）

Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。

GARTNERおよびMAGIC QUADRANTは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.

◼︎ Boomi関連情報

● AI駆動型ワンプラットフォーム「Boomi Enterprise Platform」(https://boomi.com/ja/platform/)について

● データ連携と自動化について(https://boomi.com/ja/platform/integration/)

● AIエージェント管理について(https://boomi.com/ja/platform/ai/)

● Boomi MCPについて(https://boomi.com/ja/platform/ai/)

● Boomi Meta Hubについて(https://boomi.com/ja/platform/metahub/)

■Boomiについて

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であるBoomiは、ビジネス全体のデータに命を吹き込み、エージェント主導型企業の実現を支えています。「Boomi Enterprise Platform」は、エージェント主導型の変革を推進するうえで不可欠なエージェント基盤を提供する、データを動かす基盤です。エージェントの設計とガバナンス、API管理およびMCP管理、データ連携と自動化、データ管理を単一のプラットフォームに統合することでBoomiは企業が安全かつスケーラブルな接続性のもとでAIの力を最大限に活用できる環境を提供します。 30,000社を超えるお客さまに信頼され、800社以上のグローバルパートナーネットワークに支えられているBoomiは、「AIエージェントによる変革」を推進し、あらゆる規模の企業における俊敏性、効率性、そして大規模なイノベーションの実現を後押ししています。。詳細はboomi.com/ja/(https://boomi.com/ja/)をご覧ください。





■Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas）は、AI駆動のオートメーション領域で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。全世界で30,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1-18-18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

Boomi公式SNS：X(https://x.com/Boomi_event) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan/) | Facebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/) | YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)

※Boomi、Boomiロゴは、Boomi, LP.またはその関連会社の商標です。その他の記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。