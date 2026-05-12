“第3の賃上げ”として注目｜株式会社シック・ホールディングス、次世代型ウォレット「TwooCa」を導入

株式会社KortValuta

株式会社Kort Valuta（本社：東京都渋谷区、代表取締役：柴田秀樹、以下「当社」）は、株式会社シック・ホールディングス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：福地泰、以下「シック」）がさらなる組織の魅力強化と部署を超えた交流の活性化を目的として、当社が提供する次世代型*1ウォレット「TwooCa（ツウカ）」を導入したことをお知らせします。

■背景

シックでは、さらなる組織の魅力強化を目指し、これまでも多様な社内コミュニケーション施策を積極的に実施してきました。この度、その取り組みをさらに進化させ、部署を超えた交流をより活発にするため、スマートフォン一つで完結する手軽なコミュニケーションツールとして「TwooCa」の導入を決定いたしました。

当社で提供するTwooCaでは、従業員同士の交流や感謝の気持ちを可視化する取り組みにより、感謝文化の醸成を目指します。あわせて、昨今の物価高騰などの社会情勢を鑑み、福利厚生のさらなる充実を図ることで、従業員の生活を支える経済的なメリット”実質的な手取り向上*2”も同時に実現しています。

■概要

シックは本導入により、「ありがとう」が飛び交う、毎日の仕事がもっと楽しくなるような環境づくりと、キャッシュレス決済に活用できるポイント付与による"実質的な手取り向上“を両立させた、新しい福利厚生の形を実現いたします。

具体的には、従業員同士の感謝を可視化する機能に加え、部署やチームの垣根を超えた交流を目的とした独自のポイント付与施策を運用します。シックでは、誰もが手軽に参加できる仕組みとして「月に1回以上、他従業員と飲食を伴う交流」を実施し、アプリ内のアンケートで報告した従業員に対して、国際ブランドカードの決済に利用可能な電子マネーに交換できるポイントが付与されます。

これにより、対面での交流機会を自然な形で創出しながら、メディアでも話題の実質手取り向上を仕組み化し、「やりがい」と「生活のゆとり」の両面から従業員をバックアップしてまいります。

■本取り組みに関するコメント株式会社シック・ホールディングス 代表取締役社長 福地 泰 氏

「社内コミュニケーションに新たな活力を吹き込み、あわせて福利厚生を強化するため、この度『TwooCa』の導入を決定しました。特に、飲食を伴う交流を通じた心遣いや職場改善への積極的な取り組みに対し、キャッシュレス決済に活用できるポイントを付与する本施策は、組織の心理的安全性を向上させます。これにより、職場への誇りや働きがいを育む環境づくりを、より一層推進できると確信しています。今後は、組織のエンゲージメントと活力を最大化させるべく支援を拡充し、従業員と共に成長し続けるシックでありたいと願っています。」

■TwooCaとは

TwooCaとは、当社が提供する各種サービスの総称であり、主なサービスは、国際ブランドカードの決済機能付き従業員証・会員証を備えたTwooCaアプリを通じて提供されます。アプリと連動する決済機能付きカードはプリペイド式のため、すべての従業員や会員の方にご利用いただけます（※日本国内居住者に限ります）。また、経費振込や従業員・会員間送金なども行うことができます。

またTwooCaは、従業員や会員を大切にすることが企業や組織の価値向上につながるという考えのもと開発されました。「情けは人の為ならず（人を思いやる行動が、巡り巡って組織や社会の力になる）」という理念を、テクノロジーによって具現化しています。

TwooCaのサービス詳細を見る :https://twooca.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=chichd

[TwooCa機能一覧]

- 電子決済（国際ブランドカードのタッチ決済に対応）- デジタルマネーを活用したポイント付与（従業員や会員の日々の行動や貢献を評価＊）＊労働基準法上の賃金に該当しない、福利厚生を目的とするものに限ります。- 社内での食事・軽食等の支払いに対応可能な決済機能（食事補助の活用にもつながる新機能）- 職域向けクローズドモール（TwooCa導入企業・団体の従業員や会員のみが利用できる限定モール）- ICチップ付き従業員証・会員証- 従業員・会員間送金・譲渡- 出退勤管理- アンケートログ管理（従業員や会員の声を継続的に受け取り、蓄積・把握）- 掲示板（企業・組織からの情報発信を行い、円滑な情報共有）- 音声によるメンタルチェックサービス（従業員や会員の健康管理や日々のコンディション把握）- サンクスメッセージ（従業員・会員同士で感謝や称賛の気持ちを伝え合う仕組み／オプション）

その他、随時「あったらいいな」と思っていただけるサービスを拡充中。

また、昨今メディアで”第3の賃上げ*3”として注目を集める、電子マネーを活用した社内キャンペーン（ポイント付与施策）は、従業員の経済的負担を軽減し実働手取りの向上を支援するものであり、TOKYO MXニュースにおいても先駆的な事例として取り上げられました。▶ 掲載内容はこちら(https://kortvaluta.com/news/tokyomx-news-twooca/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=chichd)

■今後の展望

今後シックは「期間限定の特別社内キャンペーン施策」を活用し、従業員の帰属意識や職場への誇り・働きがいをさらに高める取り組みを強化します。また、当社が計画するデジタル給与払い*4の実現を前提に、シックが展開する家賃収納代行等のサービスとの連携も将来的な視野に入れ、デジタル給与払いで受け取った給与からの家賃収納代行や割引特典の付与など、包括的な生活サポートの実現を目指します。当社は決済ITの力で、シックの「実質手取り向上」と「従業員満足度最大化」の実現を共に推進してまいります。

＊1 「次世代型」とは、従業員や会員の行動が決済に利用可能な電子マネーに交換可能なポイントとして付与され、日常の利用へと還元されることで独自の経済圏を生み出していく、サービス設計の考え方を指します。

＊2 従業員においては、付与を受けた電子マネーに交換可能なポイントは、雑所得ないしは一時所得等として取り扱われる場合がございますので、ご留意ください。なお、福利厚生の非課税適用要件を含む税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家にご確認ください。

＊3 “第3の賃上げ”とは、一般的に”第1の賃上げ”が定期昇給、”第2の賃上げ”がベースアップ、”第3の賃上げ”が福利厚生の活用とする意味で用いており、労働基準法上の賃金の増額を意味するものではありません。

＊4 当社は現在、賃金のデジタル払い(いわゆる「給与デジタル払い」)の事業者（指定資金移動業者）としての指定を受けるべく申請を準備中です。

■株式会社シック・ホールディングス 概要

会社名：株式会社シック・ホールディングス

所在地：東京都新宿区新小川町4番1号

代表取締役社長：福地泰

事業概要：決済ソリューション事業

■株式会社Kort Valuta概要

会社名 ：株式会社 Kort Valuta

所在地：東京都渋谷区渋谷3-11-2 渋谷パインビル4F

代表取締役社長：柴田秀樹

事業概要：各種カードの発行、企画、管理、運営、スマートリングの開発および販売