都心・恵比寿に“暮らすように泊まる”新たな宿泊体験。COMPASS STAYが「NEXUS HOTEL EBISU SOUTH」の運営開始。

株式会社羅針盤

株式会社羅針盤（本社：東京都中央区／代表取締役：佐々木 文人）が提供する民泊・無人ホテルの運営代行サービス「COMPASS STAY」は、このたび東京都渋谷区恵比寿エリアにて、松本産業株式会社（本社：宮城県石巻市、代表取締役会長：松本充代、代表取締役社長：松本幸男）の所有するインバウンド向け戸建て宿泊施設「NEXUS HOTEL EBISU SOUTH」の新規客室の予約受付を2026年4月10日より開始いたしました。

サービスページ：https://www.compassstay.jp/

本施設について

「NEXUS HOTEL EBISU SOUTH」は、都内を訪れるインバウンドの50％以上が訪れる渋谷・新宿*へ好アクセスである恵比寿駅から徒歩圏内という利便性の高い立地に位置する、フルリフォーム済みの戸建て宿泊施設です。

（出典：令和６年国・地域別外国人旅行者行動特性調査報告書、

https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/sangyo-rodo/03_r6houkoku_1222)

室内は木目調を基調とした温かみのあるデザインを採用し、都市部にいながらも落ち着きとくつろぎを感じられる空間を実現。ホテルでは得難い“戸建てならではのプライベート感”を兼ね備え、家族旅行やグループ滞在に最適な滞在体験を提供します。

専有面積は67.47平方メートル と都心では希少な広さを確保し、最大5名まで宿泊可能。ダイニング・キッチンも完備しており、短期旅行だけでなく中長期滞在にも対応した「暮らすように泊まる」スタイルを実現しています。

都心で“戸建ての宿泊施設”という新たな選択肢

シックで洗練されたデザインのキッチン空間ゆったりとくつろげる、落ち着いたベッドルーム

近年のインバウンド市場においては、従来の単身・カップル旅行に加え、ファミリー層や友人グループによる複数名での滞在ニーズも増加しています。

一方で、都心部の宿泊施設は、エリア特性や開発生産性を踏まえ、コンパクトなホテル客室が主流となっており、

- 「複数人で同一空間に滞在できる」- 「ゆとりある広さとプライバシーを確保できる」

といったニーズに十分に応えきれていないのが現状です。

こうした中、戸建てタイプは、

- 広さを活かしたゆとりある空間設計- リビング・ダイニングを中心としたコミュニケーションの取りやすさ- キッチンや洗濯設備を備えた生活機能の充実

といった特徴により、「滞在」から一歩進んだ生活体験型の宿泊を提供できる点で高い評価を得ています。

特に恵比寿のような都心人気エリアにおいては、同様の条件を満たす宿泊施設の供給は限られており、希少性の高いアセットとして高単価帯での運用が可能です。

COMPASS STAYでは、全国800室以上の民泊の企画・運営実績をもとに、各エリアにおける需要の規模や特性を踏まえた最適なご提案が可能です。民泊・無人ホテル運営をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

NEXUS HOTEL EBISU SOUTHの概要

名称：NEXUS HOTEL EBISU SOUTH

活用用途：旅館業

専有面積： 67.47平方メートル

宿泊可能人数： 最大5名

所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南2-13-3

交通： 東京メトロ日比谷線・JR山手線「恵比寿駅」より徒歩6分

オープン： 2026年4月10日（金）

URL：

【Airbnb】

https://www.airbnb.jp/rooms/1654979824691434898

【Booking.com】

https://www.booking.com/hotel/jp/nexus-ebisu-south.ja.html

【事業主】

代表者：代表取締役会長 松本充代、代表取締役社長 松本幸男

所在地：宮城県石巻市大街道西一丁目6番2号

設立：1971年9月14日

事業内容：不動産管理業（プロパマネージメント）、不動産賃貸業、不動産仲介・代理業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業、コインランドリー事業、民泊・旅館業、住宅宿泊管理業

公式サイト：https://ms-i.co.jp/

COMPASS STAYで収益アップ

COMPASS STAYでは宿泊施設の所在エリアや季節性に加え、宿泊者の国籍や年齢等のプロフィール、予約時期に基づいた需要予測収支シミュレーションを活用し、運営形態や成約状況、市場の予約動向に応じたダイナミックプライシングを導入しています。

専門のホテル事業部マーケティングチームがエリアの市場を分析し、適切な販売価格へ調整することで、平均単価の上昇と稼働率の最大化を同時に実現し、収益向上に繋げます。

加えて、24時間365日対応のオペレーションサービスにより、オーナー様の工数やコストの削減に貢献いたします。

お持ちの物件の運用形態を再検討したい方、運営中の宿泊施設の収益向上を目指したい方は、ぜひCOMPASS STAYまでご相談ください。

【運営会社】株式会社羅針盤

株式会社羅針盤は、「日本の魅力で、世界を豊かに」をミッションに掲げ、宿泊業のサポート、オプショナルツアーの企画運営、着物のレンタル、観光に関するコンサルティングサービス、ガイドコミュニティ及びメディアの運営など、観光・インバウンド領域で多様なサービスを展開しています。

日本は世界の中でも有数の観光資源大国であり、自然、気候、文化、食、すべてにおいて魅力的な環境が揃っています。そんな日本の素晴らしいコンテンツを活かし、全世界の多くの方々に最高の観光体験をご提供することはもちろん、観光・インバウンド領域のトップランナーとして日本の文化を守り受け継いでいくことや、観光を通じた日本経済の活性化・国際交流の促進も目指しています。

観光を、もっとワクワクする方へ、日本を、もっと盛り上がる方へ。それが、私たち羅針盤が存在する理由です。提携のご相談など、是非お気軽にご連絡ください。

会社名：株式会社羅針盤

代表取締役：佐々木 文人

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座七丁目16番21号 銀座木挽ビル3階

業務内容：観光・インバウンド関連事業

HP：https://compasscorp.jp/

民泊運営代行サービス「COMPASS STAY」について

株式会社羅針盤のCOMPASS STAYでは、民泊・無人ホテルの設計から運用までワンストップでサポートし、物件収益の最大化をいたします。別荘や空き家などの幅広い物件での実績を有しておりますので、お持ちの物件にて検討されたい方や代行会社の切り替えを検討されている方は物件の情報を明記の上、お気軽にお問い合わせください。

URL：https://www.compassstay.jp/