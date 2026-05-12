「クイーンズ伊勢丹　新浦安店（仮称）」がアトレ新浦安1F食料品ゾーンに2026年7月　オープンします。

株式会社エムアイフードスタイル

三越伊勢丹のグループ会社で、首都圏を中心に21店舗のスーパーマーケット（クイーンズ伊勢丹）を運営する株式会社エムアイフードスタイル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：雨宮 隆一）は、2026年7月アトレ新浦安1F食料品ゾーンに「クイーンズ伊勢丹新浦安店（仮称）」をオープンいたします。

クイーンズ伊勢丹は、独自性の高いプライベートブランドやバイヤーの厳選した商品を取り揃え、食生活を通じてお客さまの日々の生活に「ささやかな感動と喜び」をお届けして参ります。新浦安で暮らすみなさまの日常に寄り添い、豊かなライフスタイルをご提案いたします。

【ISETAN MITSUKOSHI THE FOODについて】

お客さまの日々の「食」と本気で向き合い、食への好奇心に応えるために生まれたプライベートブランドです。生産者の想い、食文化へのまなざし、素材や製法の吟味を大切に、未来に伝えたい品々、お客さまの多様な“今”に応える品々をご紹介いたします。

【お客さまからの商品に関するお問い合わせ先】

クイーンズ伊勢丹お客さま相談室：0120-781-387（午前10時～午後6時）

※土日祝日除く

【OEM事業に関するお問い合わせ先】

URL ：https://www.im-food.co.jp/customer/oem/

【クイーンズ伊勢丹について】

クイーンズ伊勢丹は、高品質な食品スーパーマーケットです。独自性の高いプライベートブランドを中心に、利便性・簡便性の高い商品を取り揃えています。多様なお客さまに対して、時間帯に応じた商品、サービスを提供しており、現在首都圏に21店舗を展開しています。

【エムアイフードスタイルについて】

株式会社エムアイフードスタイルは、株式会社三越伊勢丹フードサービスが育て、培ってきたスーパーマーケット事業及び食品製造加工卸事業等を承継し、更に地域でお客さまに愛していただけるような事業に成長をしていくために2018年設立された会社です。食生活を通じて『豊かなライフスタイル』のご提案はもとより『価値ある体験』を提供してまいります。

所在地：東京都新宿区西落合2-18-20 ナレッジパーク落合ビル3階

資本金：100百万円

代表取締役社長：雨宮 隆一

事業内容：スーパーマーケット運営、百貨店内店舗運営、食品製造、OEM事業、ベンダー事業

URL：https://www.im-food.co.jp/

※掲載情報は2026年5月12日現在のものです。

※画像はイメージです。