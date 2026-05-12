Foltaと大日本印刷が資本業務提携

株式会社CINCA

株式会社CINCA（本社：東京 代表取締役：阿部拓貴）の関連会社である株式会社Folta（本社：東京 代表取締役：セガワ アキテルパラド）は、大日本印刷株式会社（本社：東京 代表取締役社長：北島義斉 以下：DNP）による出資を受け、2026年4月24日に資本業務提携を締結したことをお知らせいたします。

生成AIの業務利用が急速に拡大する一方で、従業員が企業の管理外で生成AIサービスを利用する「シャドーAI」が、情報漏えいやガバナンス上の新たな課題として顕在化しています。Foltaは、「シャドーAI」に対するセキュリティ技術を強みとし、企業が把握・管理しきれない生成AI利用（シャドーAI）を可視化し、ブラウザ上での入力・貼り付け・ファイルアップロードなどの操作をリアルタイムに制御・監視するサービス「セキュアブラウザサービス」を4月1日にサービス提供を開始しました。Foltaは、DNPによる出資を通じ、企業が利便性を損なわずに生成AIを活用できる環境づくりを加速させます。

案件シートは、「ニュースリリース文案生成AIサービス」を利用して作成されました。(2026-03-24 20:29:06)

【資本業務提携の背景と狙い】

生成AI市場は国内でも拡大が見込まれる一方で、従業員が許可されていないAIツールを使う「シャドーAI」が新たなリスクとして顕在化しています。特にブラウザ経由でAIツールを使用する場合、企業ではガイドラインによる周知は進んでいるものの、機密情報の入力を技術的に制御することが難しいという課題があります。

DNPは、自社が保有する45,000台以上の情報端末を監視・運用してきた実績をもとに、AIを活用したサイバーセキュリティ監視運用サービスを提供しています。Foltaは今回、弊社のブラウザ起点の制御・監視技術とDNPグループの各種セキュリティサービスと掛け合わせることで、生成AI活用の利便性を維持しながら情報漏えいリスクを低減するサービス提供を目指します。

【主な業務提携の概要】

１．「シャドーAI」対策に対応した「セキュアブラウザサービス」の提供

「シャドーAI」対策に有効な「セキュアブラウザサービス」を共同で販売します。また、DNPグループが提供している各種セキュリティサービスと連動し、「シャドーAI」の検知からリスク分析、運用改善までを一貫して支援します。

２．新たなセキュリティサービスを共同開発

「セキュアブラウザサービス」で収集したデータの分析・監視機能を強化するとともに、Webブラウザに限らず生成AIのアプリケーション・サービスを拡張します。両社の人材・技術を掛け合わせて、「シャドーAI」対策を起点に、企業全体のAIガバナンスを支えるセキュリティサービスの創出を目指します。

【今後の展開】

FoltaはDNPとの連携を通じて、AI時代に求められるセキュリティサービスを開発し、AI活用の定着や業務高度化までを含めたサービスを展開していきます。

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載内容は発表日現在のものです。今後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

【会社概要】

会社名：株式会社Folta

代表者：代表取締役 セガワ アキテルパラド

URL：https://www.folta.co.jp/



【お問い合わせ先】

株式会社Folta

https://www.folta.co.jp/contact(https://www.folta.co.jp/)