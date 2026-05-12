【初夏限定】“今いちばん美味しい”を選ぶ｜その日の状態で仕入れるマスクメロンフェア開催

フルーツベル株式会社5-6月に旬を迎えるマスクメロン（市場で目利きして仕入れ）

フルーツデザート専門店「フルーツベル」「マルトメ・ザ・ジューサリー・パフェテリア」を展開するフルーツベル株式会社（本社：大阪市、代表取締役：谷地大輔）は、2026年5月13日（水）より、旬のメロンを使用した期間限定企画「メロンフェア」を開催いたします。

毎朝市場で目利きして仕入れるマスクメロンを主役に、プレミアムラインと手軽に楽しめるカジュアルラインの2軸で展開。

初夏を代表するフルーツ“メロン”を、用途（ご褒美・日常）に応じて選べるスイーツとしてご提案いたします。

4層にメロンを重ねた贅沢「プレミアムマスクメロンパフェ」

■ “主役がメロン”の贅沢設計

毎朝市場で目利きして仕入れるフレッシュなメロンを贅沢に使用し、果実本来の甘み・香り・みずみずしさを最大限に引き出した構成。層ごとにメロンを重ねることで、どこから食べてもメロンを感じられる設計としています。その日の状態を見極めて仕入れることで、“今いちばん美味しい瞬間”のメロンのみを使用しています。

クレープの中までメロンを重ねた「プレミアムマスクメロンクレープ」

クレープの中にもメロンを贅沢に使用し、クリームとのバランスを最適化。

一口ごとにメロンの果汁感が広がる仕立てとなっています。

スモールポーションで楽しめる「メロンパフェ」

■ ニーズに応える“2ライン展開”

「旬のフルーツを少量で楽しみたい」という声に応え、手軽に楽しめるスモールサイズも展開。

プレミアムラインとカジュアルラインの両軸により、用途（ご褒美・日常）に応じた選択が可能です。

クリームとの一体感を高めた「メロンクレープ」

メロンのカットサイズを調整することで、クリームとの一体感を強化。

軽やかに楽しめる味わいに仕上げています。

■ 店内仕上げの“作りたて品質”

すべての商品は注文後に店内で一つずつ仕上げるスタイル。

・カットしたてのメロン

・自家製ホイップ（ミルク2種ブレンド）

・自家製ゼリー／自家製ラスク

を組み合わせ、フルーツが主役となる構成で仕上げています。

■ “今しか食べられない”期間限定企画

メロンは仕入れ状況や旬の時期により品質が大きく変化するフルーツです。

そのため本フェアは、最も状態の良い時期に合わせた期間限定での展開となります。

この時期にしか味わえない、“今いちばん美味しいメロン”をお楽しみいただけます。

【商品概要】

■ 商品名

プレミアムマスクメロンパフェ

プレミアムマスクメロンクレープ

メロンパフェ

メロンクレープ

■ 販売開始日

2026年5月13日（水）

■ 販売店舗

マルトメ・ザ・ジューサリー・パフェテリア ルクア大阪店

フルーツベル 大丸心斎橋店

フルーツベル ららぽーとエキスポシティ店

■ 価格

プレミアムマスクメロンパフェ 税込2,838円

プレミアムマスクメロンクレープ 税込1,815円

メロンパフェ 税込1,298円

メロンクレープ 税込1,166円

■店舗概要

マルトメ・ザ・ジューサリー・パフェテリアは、旬のフルーツを主役にしたパフェやクレープ、ジュースを提供するフルーツデザート専門店です。オーダーを受けてから出来立てで提供するスタイルを特長とし、果実本来の味わいを活かしたメニューで支持を集めています。

現在は「マルトメ・ザ・ジューサリー・パフェテリア」1店舗に加え、2026年2月に新ブランド「フルーツベル 大丸心斎橋店」をオープンし計3店舗を展開。「フルーツのいちばん美味しい瞬間」を届ける専門ブランドとして、体験価値の拡張とブランド成長を図っています。

【営業形態】イートイン / テイクアウト

【公式 HP】 https://fruits-belle.com/