ヤタロー地産地消工場店に地元素材を活かした商品が新登場！湖西ポークの旨みを最大限に引き出した「湖西ポークメンチカツパン」を販売開始！

株式会社ヤタロー

ヤタロー地産地消工場店（静岡県浜松市中央区上西町）では、オープン当初よりご好評いただいている、浜松・鳥居食品株式会社の「トリイソース」を使用した三方原馬鈴薯コロッケパンに続き、2026年4月より、地元素材を活かした新商品「湖西ポークメンチカツパン」の販売を開始いたしました。

■【湖西ポーク】×【明治屋醤油】ー地元の素材を活かしたヤタロー地産地消工場店ならではのメンチカツパン！

本商品は、粗挽きで仕上げた湖西ポークの力強い肉感と、ザクッと軽快な衣の歯応えを両立させた、食べ応えのある一品。

メンチカツには、肉の存在感を引き出すため“粗挽き”の湖西ポークを使用しており、

ソースには、浜松の老舗醤油醸造所「明治屋醤油」の高嶺ソース（とんかつ）を使用しています。

ー湖西ポークとは？ー

ブランド豚「とぴあ浜松ポーク」のうち、湖西市産のものを「湖西ポーク」といいます。

湖西ポークは、三元豚の交配により、サシが多く肉キメが細かい風味豊かな肉質が特徴で、徹底した飼料管理のもと、脂肪は甘味があり、赤身は柔らかくコクのある豚肉に仕上がっています。

さらに出荷2か月前には麦類を添加した飼料を与えることで、舌触りの良さを実現しています。

ー【明治屋醤油】高嶺ソース（とんかつ）とは？ー

醤油を隠し味に、南信州伊那産のりんご、国産の玉ねぎ・人参・トマトを二日間煮込んで作られたソース。仕上げに粉末にして香りを高めた香辛料を加え、野菜の甘さとのバランスの取れたまろやかな味わいが特徴となっています。

とろりと甘くコクのあるソースが、湖西ポークの旨みを最大限に引き出し、噛むほどに繊維がほどけ、豚本来の甘みとコクが広がる仕立てとなっています。

ヤタロー地産地消工場店では、地元ならではの素材を活用して新しい「おいしい！」を生み出そうと日々商品開発に取り組んでいます。

今回新たに加わった湖西ポークメンチカツパンも地元の「おいしい！」が詰まったこだわりの一品となっておりますのでぜひこの機会にお試しください！

商品概要

商品名：湖西ポークメンチカツパン

価格：税抜212円（税込229円）

■店舗概要

ヤタロー地産地消工場店

ヤタロー地産地消工場店は、商品開発から流通・販売までを一貫して行っている強みを活かし、工場直売価格の商品や「アウトレット商品」の取り扱いに加えて、既存商品に新たな価値を加えて再生する「アップサイクル商品」を販売し、地域の循環型社会の実現に寄与することを目指しています。また、９０年以上培ってきた「ものづくり」の技術を活かし、焼き立てのパンやスイーツを「ライブキッチン」で提供しています。さらに、自社物流網を活かし、地元のベーカリーや菓子店、農家さんから美味しいものを集め、地域の食の魅力を発信することで、地産地消に貢献したいと考えております。

〒435-0048

静岡県浜松市中央区上西町1013-1

電話番号：053-463-8577

営業時間：10:00～19:00 ／定休日1月1日～1月3日

■各種サイトリンク

ブランドサイト：https://www.y-outlet.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/yatarooutletstore/

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@094mbkoh

■会社概要

法人名：株式会社ヤタロー（ヤタローグループ）

創業：1933年（昭和8年）

本社所在地：静岡県浜松市中央区丸塚町 169

事業内容：食品製造販売、給食調理、公共施設運営等

公式サイト：https://yataro.jp/