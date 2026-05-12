2026年6月5日（金）、西麻布「肉割烹 上」の系譜を受け継ぐ新店『喜円（KIEN）』が開店

株式会社 サング

2026年6月5日（金）、株式会社サング（https://sangue.co.jp/(https://sangue.co.jp/)）は、西麻布に新店『喜円（KIEN）』（https://kien-tokyo.jp/(https://kien-tokyo.jp/)）を開店いたします。「肉割烹 上」（https://jo-tokyo.jp/(https://jo-tokyo.jp/)）の系譜を受け継ぎ、同店で7年以上にわたり研鑽を重ねてきた副料理長・丸子隼人が、店主として腕を振るう一軒です。和牛の魅力を多彩な火入れと繊細な技で引き出し、素材・技・空間が一体となる、新たな食体験を提案いたします。

〈コンセプト〉

素材の個性を最大限に引き出す、多彩な火入れで構成するおまかせコース。

三田勢戸牛や旬の生産者野菜など、選び抜かれた食材を用い、それぞれの素材が持つ個性や生産者の想いを、一皿へと丁寧に映し出します。

火入れ、香り、温度、食感を緻密に重ね、空間・サービス・時の流れまでをひとつに設計した、記憶に深く残るひとときをご堪能いただけます。

喜円 -KIEN-

人の想いは、手から手へと受け継がれ、やがて、ひとつの円になる。

円とは、つながり、結ばれるかたち。

生産者の想いを料理人の感性へ。一皿が、誰かの喜びへ。

すべての想いは、ここでひとつになる。

想いの円が完成する場所、それが「喜円」です。

〈お品書き〉

〈夜〉おまかせ 22,000円（税込）

〈昼〉おまかせ 16,500円（税込）

・上記価格に別途サービス料10％を頂戴いたします。

・土曜日・日曜日のみ、昼営業いたします

〈喜円 店主：丸子隼人〉

2019年1月、「肉割烹 上」に入店。開店2年目より8年連続でミシュラン一つ星を獲得する同店にて、店主・大久保丈太郎のもとで研鑽を重ね、その技と哲学を受け継ぎながら副料理長を務める。

「肉割烹 上」は、2026年5月30日（土）をもって西麻布での営業を一旦終了し、2026年7月25日（土）、麻布十番へ移転開業いたします。新たな炉窯を設えたメインカウンターに加え、ライブ感をご堪能いただける個室空間を備え、食体験のさらなる深化を追求してまいります。

丸子隼人は、同店で培った経験と感性を礎に、西麻布の地で「肉割烹 上」の系譜を受け継ぐ新店『喜円（KIEN）』の店主に就任いたします。

【店舗情報】

店舗名：肉割烹 喜円（KIEN）

所在地：東京都港区西麻布2-24-14 バルビゾン73 地下1階 〒106-0031

アクセス：

都営大江戸線六本木駅 2番出口より徒歩8分

東京メトロ日比谷線六本木駅 2番出口より徒歩8分

東京メトロ日比谷線広尾駅 3番出口より徒歩8分

東京メトロ千代田線乃木坂駅 5番出口より徒歩6分

電話番号：03-6427-9329 ※2026年5月中旬開通予定

営業時間：

〈夜〉木～月：17:30～23:00（20:30 最終入店）

〈昼〉土・日：12:00～14:00

定休日：火曜日・水曜日

席数： 10席（カウンター6席 ・ 完全個室一部屋 最大4名様）

WEBサイト：https://kien-tokyo.jp/

WEB予約［2026年5月12日（火）予約受付開始予定］：https://www.tablecheck.com/shops/kien/reserve/



※表示価格はすべて税込です。

※プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

株式会社サング

2011年4月「焼肉うしごろ 西麻布本店」オープン以来、A5ランクの黒毛和牛を中心にセレクトした最高級のお肉とこだわりの逸品を通じて、お客様に驚きと感動を提供しています。配信日現在、多様化するお客様のニーズやライフスタイルに合わせて7ブランド計19店舗（東京都：17店舗・横浜市：1店舗・大阪市：1店舗）を展開し、「肉割烹 上」は8年連続ミシュランガイドの一つ星を獲得しています。



※株式会社 サング（https://www.sangue.co.jp/）

●公式 Instagram（https://www.instagram.com/ushigoro_yakiniku）

●公式 YouTube（https://www.youtube.com/@sangue2011）

●公式 TikTok（https://www.tiktok.com/@ushigorogroup）

●公式 Xアカウント（https://x.com/ushigoro_group）